PS5 im Oktober 2026 – diese 13 großen Spiele erscheinen im nächsten Monat

Für PS5-Fans wird der Oktober 2026 zu einem der bislang vollsten Monate des Jahres. Insgesamt 13 größere Veröffentlichungen verteilen sich über den gesamten Monat und decken nahezu jedes Genre ab, von Luftkämpfen und Rennspielen über Horror bis hin zu Rollenspielen.

Die Auswahl stellt nicht das komplette PS5-Programm für Oktober dar, versammelt aber die auffälligsten Neuerscheinungen. Besonders eng wird es ab Mitte des Monats, wenn mehrere Titel innerhalb weniger Tage erscheinen.

Ace Combat 8: Wings of Theve am 2. Oktober 2026

Was erwartet PS5-Fans in Ace Combat 8: Wings of Theve? Der neue Serienteil eröffnet den Monat am 2. Oktober 2026 mit rasanten Luftkämpfen, einer Einzelspieler-Kampagne und Mehrspieler-Modi. Entwickelt wird das Flugkampfspiel von Bandai Namco Aces.

Technisch setzt Ace Combat 8 auf die Unreal Engine 5 und eine hauseigene Wolkentechnologie. Neben Arcade-Action in der Luft sollen filmisch inszenierte Szenen am Boden die Geschichte der eigenen Pilotenfigur vertiefen.

Star Wars: Galactic Racer am 6. Oktober 2026

Wie bringt Star Wars: Galactic Racer frischen Wind in das Rennspielgenre? Das Rennspiel von Fuse Games führt am 6. Oktober 2026 auf illegale Strecken am Rand der bekannten Galaxis. Nach dem Zusammenbruch des Imperiums entsteht eine gefährliche Rennliga, in der Ruhm, Geld und persönliche Rache aufeinandertreffen.

Zur Fahrzeugauswahl gehören unter anderem Podracer, Landspeeder und Speederbikes. Austragungsorte wie Jakku und Tatooine dürften insbesondere langjährige Star Wars Fans ansprechen.

Clive Barkers Hellraiser: Revival am 8. Oktober 2026

Warum könnte Clive Barkers Hellraiser: Revival Horrorfans interessieren? Das Einzelspieler-Abenteuer verbindet Survival-Horror aus der Ego-Perspektive mit actionreichen Kämpfen. Als Aidan müssen Fans die Genesis Configuration einsetzen, um Sunny aus dem Labyrinth und den Händen der Zenobiten zu retten.

Schusswaffen, Nahkampfwaffen und übernatürliche Fähigkeiten sollen im Kampf gegen Kultisten und groteske Kreaturen zusammenspielen. Der PS5-Release erfolgt am 8. Oktober 2026.

Order of the Sinking Star am 8. Oktober 2026

Was macht Order of the Sinking Star zu einem besonderen Rätselspiel? Das neue Projekt unter der Leitung von Braid und The Witness Schöpfer Jonathan Blow erscheint ebenfalls am 8. Oktober 2026. Im Mittelpunkt stehen mehr als 1.000 handgefertigte und miteinander verbundene Rätsel.

Mehrere spielbare Figuren und sich entwickelnde Mechaniken sollen für Abwechslung sorgen. Damit richtet sich der Titel vor allem an Fans komplexer Puzzle-Abenteuer, die gerne eigenständig experimentieren.

Valor Mortis am 13. Oktober 2026

Wie unterscheidet sich Valor Mortis von klassischen Soulslikes? Das Actionspiel versetzt das anspruchsvolle Kampfsystem des Genres in die Ego-Perspektive. Schauplatz ist eine übernatürliche Version der Napoleonischen Kriege, in der sich eine rätselhafte Seuche ausbreitet.

Die Handlung begleitet den wiedererweckten Soldaten William Dowsett, der gefährliche Kräfte entwickelt und die Stimme Napoleons hört. Bosskämpfe, verschachtelte Gebiete und eine ungefähr 20 Stunden lange Geschichte sollen am 13. Oktober 2026 geboten werden.

Castlevania: Belmonts Curse am 15. Oktober 2026

Wer übernimmt in Castlevania: Belmonts Curse die Hauptrolle? Im neuen 2D-Action-Abenteuer steht Rose Belmont, die Tochter von Trevor Belmont, im Mittelpunkt. Ihre Reise führt im Jahr 1499 durch Paris sowie in die dunklen Hallen von Draculas Schloss.

Besiegte Bosse lassen sich in Tarotkarten versiegeln, deren Fähigkeiten anschließend im Kampf und bei der Erkundung helfen. Konami entwickelt das Spiel gemeinsam mit Evil Empire und Unterstützung von Motion Twin für den Release am 15. Oktober 2026.

Enshrouded am 15. Oktober 2026

Wann erreicht Enshrouded die PS5? Das bereits auf dem PC bekannte Survival-Rollenspiel erscheint zusammen mit Version 1.0 am 15. Oktober 2026 für PS5. In der offenen Fantasy-Welt stehen Erkundung, Kämpfe, Herstellung und umfangreicher Basenbau im Mittelpunkt.

Besonders interessant dürfte die Veröffentlichung für Koop-Gruppen sein. Enshrouded hat sich während seiner bisherigen Entwicklungsphase bereits eine große Community aufgebaut und bringt zum Konsolenstart die überarbeitete Vollversion mit.

The Jackbox Party Pack 12 am 15. Oktober 2026

Für wen eignet sich The Jackbox Party Pack 12? Die neue Sammlung richtet sich an Freundesgruppen, Familien und Streaming-Communitys. Mehrere kleine Gesellschaftsspiele sollen erneut für schnelle Runden sorgen, bei denen Smartphones oder andere Geräte als Controller dienen.

Der mittlerweile zwölfte reguläre Party Pack Ableger erscheint am 15. Oktober 2026. Damit bietet der Tag neben Castlevania und Enshrouded auch eine deutlich lockerere Alternative für gemeinsame Spieleabende.

We Were Here Tomorrow am 20. Oktober 2026

Warum ist Kommunikation in We Were Here Tomorrow entscheidend? Das Koop-Abenteuer setzt die bekannte Rätselreihe fort und verlangt von zwei Teilnehmern präzise Absprachen. Beide sehen unterschiedliche Hinweise und müssen ihre Informationen gemeinsam richtig deuten.

Die Veröffentlichung ist für den 20. Oktober 2026 auf PS5 vorgesehen. Wer die vorherigen We Were Here Teile mochte oder gezielt nach einem kooperativen Puzzle-Abenteuer sucht, sollte den Titel im Blick behalten.

Final Fantasy Resonance am 22. Oktober 2026

Was zeichnet Final Fantasy Resonance optisch aus? Square Enix verbindet klassische Pixelgrafik mit moderner HD-2D-Technik und rundenbasierten Kämpfen. Die Geschichte dreht sich um mächtige Kristalle und die Bedrohung durch Veritas der Dunkelheit.

Beschwörungen kämpfen mehrere Runden an der Seite der Gruppe, während besondere Resonanzangriffe zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen. Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober 2026 für PS5.

Call of Duty: Modern Warfare 4 am 23. Oktober 2026

Wie setzt Call of Duty: Modern Warfare 4 die Reihe fort? Infinity Ward führt die Geschichte rund um Captain Price weiter und verlagert Teile des neuen Konflikts an die Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea. Neben der Kampagne gehören Mehrspieler-Inhalte wieder zum zentralen Paket.

Der weltweite Release erfolgt am 23. Oktober 2026 auf PS5 und weiteren Plattformen. Angesichts der Größe der Marke dürfte Modern Warfare 4 zu den kommerziell wichtigsten Neuerscheinungen des Monats gehören.

Phantom Blade Zero am 29. Oktober 2026

Warum zählt Phantom Blade Zero zu den größten Hoffnungsträgern des Monats? Das Action-RPG von S-Game kombiniert schnelle Schwertkämpfe mit einer düsteren Welt und aufwendig choreografierten Auseinandersetzungen. Bereits die bisherigen Präsentationen haben hohe Erwartungen an das Kampfsystem geweckt.

Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober 2026 für PS5. Ob der lange erwartete Titel tatsächlich zu den besten Actionspielen des Jahres gehören kann, wird sich damit kurz vor Monatsende zeigen.

The Wolf Among Us Remastered am 29. Oktober 2026

Welche Verbesserungen bietet The Wolf Among Us Remastered? Die Neuauflage bringt Bigby Wolfs erste Ermittlungen mit überarbeiteter Grafik und moderner Präsentation zurück. Entscheidungen, Verhöre und die düstere Kriminalgeschichte in Fabletown bleiben weiterhin das Herzstück des Adventures.

Neu ist unter anderem ein Noir-Modus, der das gesamte Spiel in einer schwarzweißen Filmoptik darstellt und jederzeit aktiviert werden kann. The Wolf Among Us Remastered erscheint gemeinsam mit Phantom Blade Zero am 29. Oktober 2026.

Auf welches der 13 PS5-Spiele freut ihr euch im Oktober 2026 am meisten? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab