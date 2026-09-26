GTA 6 früher starten auf Xbox möglich – so klappt der Neuseeland-Trick

Xbox-Nutzer könnten GTA 6 technisch früher starten als Besitzer einer PS5. Verantwortlich dafür ist allerdings kein exklusiver Vorabzugang, sondern die geplante Freischaltung am 19. November 2026 um Mitternacht der jeweiligen Ortszeit.

Auf Xbox Series X und Xbox Series S lässt sich die Konsolenregion vergleichsweise einfach ändern. Sollte Rockstar Games den bekannten Neuseeland-Trick nicht blockieren, könnte GTA 6 auf deutschen Xbox-Konsolen bereits am 18. November 2026 gegen 12 Uhr gestartet werden. Auf der PS5 ist ein entsprechender Regionswechsel mit einem bestehenden deutschen Konto nicht möglich.

Der Neuseeland-Trick verschafft einen Vorsprung

Wie funktioniert der frühere Start auf der Xbox? Besitzer einer Xbox Series X oder Xbox Series S können den Standort ihrer Konsole vorübergehend auf Neuseeland stellen. Da das Land zu den ersten Regionen gehört, in denen der 19. November 2026 beginnt, erfolgt dort auch die Freischaltung deutlich früher als in Deutschland.

Für deutsche Fans würde daraus voraussichtlich ein Vorsprung von rund zwölf Stunden entstehen. Während PS5-Nutzer mit einem deutschen Konto bis Mitternacht in der Nacht auf den 19. November 2026 warten müssten, könnten Xbox-Besitzer theoretisch schon am Mittag des Vortages nach Vice City aufbrechen.

Garantiert ist dieser Vorteil noch nicht. Rockstar Games oder Microsoft könnten die Vorgehensweise bis zur Veröffentlichung einschränken oder die Freischaltung an andere Kriterien als die eingestellte Konsolenregion binden. Derzeit spricht jedoch vieles dafür, dass der bereits von anderen Veröffentlichungen bekannte Trick erneut funktionieren könnte.

Download steht auf beiden Konsolen im Mittelpunkt

Welche Voraussetzungen gelten für den Start von GTA 6? Das Open-World-Abenteuer erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version besitzt weiterhin keinen bestätigten Veröffentlichungstermin.

Auch Käufer einer physischen Ausgabe erhalten keine klassische Spiele-Disc. In der Verpackung befindet sich stattdessen ein Downloadcode, mit dem GTA 6 digital heruntergeladen wird. Die Auslieferung dieser Version sowie der Preload sollen bereits am 12. November 2026 beginnen. Angesichts des erwarteten Andrangs dürfte das frühzeitige Herunterladen besonders wichtig werden.

Der mögliche Zeitvorteil macht die Xbox-Version für besonders ungeduldige Fans interessant, dürfte die grundsätzliche Kaufentscheidung aber kaum allein bestimmen. Exklusive Inhalte sind mit dem früheren Start nicht verbunden. Sobald in Deutschland der 19. November 2026 beginnt, können auch PS5-Besitzer regulär in die Geschichte von Jason und Lucia eintauchen.

Würdet ihr für einen früheren Start von GTA 6 den Neuseeland-Trick auf der Xbox ausprobieren, oder wartet ihr lieber auf die reguläre Freischaltung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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