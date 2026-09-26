Monster Fantasy auf Steam – Monsterjagd, Zähmen und Wohnsitzaufbau

Mit Monster Fantasy kündigt sich auf Steam ein ungewöhnlicher Genre Mix an, der die Jagd auf gewaltige Kreaturen mit dem Sammeln und Zähmen von Monstern verbindet. Das Action Rollenspiel von Jotoyo erinnert damit an eine Mischung aus Monster Hunter und Palworld, ergänzt das Konzept aber um gemütliche Lebenssimulation und den Aufbau eines eigenen Zuhauses.

Der geplante Schauplatz ist das weitläufige Königreich Eldoras. Dort schlüpft ihr in die Rolle eines Helden ohne Erinnerungen, erkundet unterschiedliche Regionen und stellt euch gemeinsam mit Begleitern zahlreichen Kreaturen. Die Veröffentlichung ist für 2027 auf dem PC über Steam vorgesehen, ein genauer Termin und ein Preis stehen noch nicht fest.

Große Monsterjagden in einer offenen Welt

Wie funktioniert das Kampfsystem von Monster Fantasy? In der offenen Spielwelt sollen rund 50 riesige Monster auf euch warten. Jede Kreatur besitzt eigene Verhaltensweisen und Angriffsmuster, die ihr studieren müsst, um bei der Jagd erfolgreich zu sein.

Für die Kämpfe stehen vier Klassen zur Auswahl. Krieger und Kampfkünstler konzentrieren sich vor allem auf den Nahkampf, während Magier und Bogenschützen ihre Gegner aus größerer Entfernung unter Druck setzen. Jede Klasse verfügt über eigene Fähigkeiten und Spielmechaniken, wobei ihr euch nicht dauerhaft auf eine einzige Rolle festlegen müsst.

Besiegte Monster liefern Materialien und andere Ressourcen, aus denen sich stärkere Waffen und Rüstungen herstellen lassen. Nach einem erfolgreichen Kampf können die Kreaturen außerdem gezähmt werden. Anschließend begleiten sie euch als Haustiere, entwickeln sich weiter und lassen sich teilweise als Reittiere verwenden. Sowohl fliegende als auch an Land lebende Monster sollen euch auf diese Weise durch Täler, Regenwälder, Eislandschaften und vulkanische Gebiete tragen.

Lebenssimulation abseits der Jagd

Welche Aktivitäten bietet Monster Fantasy neben den Kämpfen? Zwischen den Monsterjagden könnt ihr angeln, kochen, Rohstoffe sammeln, Erze abbauen und verschiedene Gegenstände herstellen. Viele dieser Beschäftigungen sind eng mit dem Kampfsystem verbunden, da Mahlzeiten nützliche Verstärkungen verleihen und hergestellte Tränke verlorene Lebensenergie wiederherstellen können.

Eine weitere wichtige Rolle spielt das eigene Zuhause. Im Dorf warten laut Entwickler rund 100 Bewohner mit individuellen Persönlichkeiten, Interessen und Stärken. Durch neue Freundschaften und gemeinsame Tätigkeiten soll nach und nach eine lebendige Heimat entstehen, die den ruhigeren Gegenpol zu den gefährlichen Expeditionen bildet.

Monster Fantasy unterstützt Einzelspieler sowie Online Kooperation für zwei bis vier Personen. In der Testfassung könnt ihr einen Raum erstellen und bis zu drei Freunde einladen, um gemeinsam die offene Welt zu erkunden und Monster zu jagen. Für die spätere Veröffentlichung sind unter anderem eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel vorgesehen.

Erster begrenzter Spieltest auf Steam

Wann erscheint Monster Fantasy auf Steam? Der vollständige Release ist für 2027 geplant. Einen ersten begrenzten Spieltest startete Jotoyo bereits am 22. September 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit. Die Testphase läuft bis zum 30. September 2026 um 5:59 Uhr deutscher Zeit.

Die Registrierung für den Test endete am 25. September 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt wurden zunächst 30.000 Zugänge verteilt, weitere Freischaltungen erfolgten in mehreren Wellen. Der aktuelle Build soll vor allem die grundlegenden Spielmechaniken prüfen und enthält deshalb noch unfertige Inhalte, technische Probleme sowie Einschränkungen bei Optimierung und Stabilität.

Bis zur Veröffentlichung bleibt Jotoyo damit noch ausreichend Zeit, um die ungewöhnliche Kombination aus Monsterjagd, Kreaturensammlung und Lebenssimulation auszubauen. Was haltet ihr von Monster Fantasy und überzeugt euch die Mischung aus Monster Hunter und Palworld? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab