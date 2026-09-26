Thronefall kommt am 11. November 2026 in den Xbox Game Pass und auf PS5

Microsofts Spieleabo erhält im November 2026 einen weiteren spannenden Strategie-Titel. Thronefall erscheint am 11. November 2026 für Xbox Series X|S und wird am selben Tag in den Xbox Game Pass aufgenommen. Gleichzeitig feiert das minimalistische Strategiespiel sein Debüt auf PlayStation 5.

Thronefall verbindet Städtebau, Tower-Defense und direkte Kämpfe zu einer zugänglichen Mischung. Tagsüber baut ihr ein kleines Königreich aus, stärkt die Wirtschaft und investiert in Verteidigungsanlagen. In der Nacht müsst ihr eure Festung gegen immer gefährlichere Angriffswellen verteidigen.

Strategie ohne unnötigen Ballast

Was erwartet euch in Thronefall? Das ursprünglich von GrizzlyGames entwickelte Spiel reduziert klassische Echtzeitstrategie auf ihre wichtigsten Elemente. Statt euch mit zahlreichen Menüs und komplizierten Produktionsketten zu beschäftigen, trefft ihr überschaubare, aber entscheidende Entscheidungen über Mauern, Türme, Truppen und wirtschaftliche Gebäude.

Dabei bleibt ihr nicht nur ein stiller Befehlshaber. Ihr kontrolliert euren Herrscher direkt, reitet über das Schlachtfeld und unterstützt die eigenen Einheiten im Kampf. Das sorgt für eine Mischung aus taktischer Planung und unmittelbarer Action, die auch für Genre-Neulinge schnell verständlich sein soll.

Die erste Early-Access-Version erschien am 2. August 2023 für PC. Am 11. Oktober 2024 folgte die vollständige Version für PC und Nintendo Switch. Inzwischen ist Thronefall zudem auf Mobilgeräten verfügbar. Mit dem Xbox- und PlayStation-Release am 11. November 2026 erreicht das Spiel nun weitere Konsolen.

Erste Erweiterung startet gleichzeitig

Welche neuen Inhalte bringt Craaghelm? Parallel zu den neuen Konsolenversionen erscheint am 11. November 2026 die erste große Erweiterung für Thronefall. Craaghelm erzählt eine neue Kampagne rund um den letzten Zwergenkönig, der eine alte Bergfestung von einer mechanischen Armee zurückerobern muss.

Die Erweiterung umfasst acht thematisch gestaltete Karten. Bewegliche Plattformen, Lavaströme und blockierte Engstellen sollen dafür sorgen, dass vertraute Verteidigungsstrategien regelmäßig angepasst werden müssen. Mithril und Energiekerne kommen als zusätzliche Ressourcen hinzu.

Auch das militärische Arsenal wächst deutlich. Zu den neuen Einheiten gehören Axtwerfer, Luftschiffe und laufende Panzer. Auf der Gegenseite warten unter anderem der mechanische Olifant, Beutegoblins und Sprungroboter. Zusätzlich ziehen neue Helden wie der Techniker, der Belagerungsingenieur und mächtige zwergische Geisterkrieger in die Schlacht.

Separate Veröffentlichung des Zusatzinhalts

Ist Craaghelm im Xbox Game Pass enthalten? Über den Xbox Game Pass wird das Hauptspiel Thronefall angeboten. Craaghelm erscheint dagegen als kostenpflichtiger Zusatzinhalt und setzt das Basisspiel voraus. Ein Preis für die Erweiterung wurde bislang nicht genannt.

Der DLC ergänzt außerdem neue Waffen, Vorteile und Spielmodifikatoren. Dazu gehören mächtige Nahkampfwaffen, Doppelschilde, schützende Stachelmauern und heilende heiße Quellen. Vulkanasche, herabstürzende Felsen und weitere Naturkatastrophen können die Kämpfe zusätzlich erschweren.

Mit Thronefall erhält der Xbox Game Pass am 11. November 2026 einen ungewöhnlichen Genre-Mix, der kurze Runden mit taktischer Tiefe verbindet. Freut ihr euch auf den Strategie-Neuzugang und würdet ihr euch auch die Erweiterung Craaghelm holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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