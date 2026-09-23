Mad King Redemption im Xbox Game Pass – neuer Roguelite-Brawler mit Koop

Der Xbox Game Pass erhält am 23. September 2026 einen weiteren Neuzugang für Fans gemeinsamer Abende auf dem Sofa. Mit Mad King Redemption landet ein ungewöhnlicher Mix aus klassischem Beat ’em up, Roguelite und markanter 2,5D-Pixelgrafik im Abo.

Das Actionspiel von Secret Mission Games ist ab sofort über Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar. Unterstützt werden Xbox Series X|S, PC, Handhelds und Xbox Cloud Gaming.

Prügelaction mit Roguelite-Fortschritt

Was bietet Mad King Redemption? Im Mittelpunkt stehen schnelle Kämpfe gegen größere Gegnergruppen, die sich am Spielgefühl klassischer Brawler orientieren. Gleichzeitig sorgen zufällig zusammengestellte Elemente dafür, dass sich die einzelnen Durchläufe voneinander unterscheiden.

Zwischen den Runs lassen sich neue Helden, Angriffsmanöver, Artefakte und weitere Verbesserungen freischalten. Insgesamt stehen vier spielbare Figuren bereit, die eigene Kampfstile, anpassbare Werte und individuelle Hintergrundgeschichten besitzen.

Die Handlung führt in ein Königreich, das durch verbotene Magie ins Chaos gestürzt wurde. Der namensgebende wahnsinnige König wollte seine verstorbene Königin wiederbeleben, verlor bei diesem Versuch jedoch den Verstand. Die Heldengruppe muss sich durch den verbotenen Kreuzgang kämpfen, korrumpierte Kreaturen besiegen und den Herrscher von seinem Wahnsinn befreien.

Lokaler Koop für zwei Personen

Wie funktioniert der Couch-Koop? Mad King Redemption kann allein oder mit einer zweiten Person im lokalen Koop gespielt werden. Damit gehört der Titel zu den Game-Pass-Neuzugängen, die ausdrücklich gemeinsames Spielen an einem Bildschirm unterstützen.

Die unterschiedlichen Kampfstile der vier Figuren sollen dabei Raum für verschiedene Kombinationen bieten. Während des jeweiligen Runs bleibt der am König verursachte Schaden bestehen, bis entweder sämtliche eingesetzten Helden besiegt wurden oder der Endgegner fällt. Beginnt ein komplett neuer Durchlauf, kehren sowohl die Charaktere als auch der König mit voller Gesundheit zurück.

Optisch setzt das Spiel auf eine auffällige Mischung aus Pixel-Art und dreidimensionalen Umgebungen. Diese 2,5D-Darstellung verbindet den Retro-Look klassischer Prügelspiele mit moderneren räumlichen Mechaniken. Mad King Redemption unterstützt außerdem Xbox Play Anywhere, Cloud-Speicherstände und Xbox-Erfolge.

Weiterer Nachschub im September 2026

Welche Game-Pass-Veröffentlichung folgt als Nächstes? Mad King Redemption erschien bereits am 23. August 2026 regulär für Xbox Series X|S und PC. Der Einstieg in den Xbox Game Pass erfolgt somit einen Monat nach der Veröffentlichung und nicht direkt zum ursprünglichen Verkaufsstart.

Innerhalb des Septemberprogramms 2026 ist das Spiel der vorletzte komplett neue Titel. Am 29. September 2026 folgt Minecraft Dungeons II für Cloud, Konsole, Handheld und PC. Das Dungeon-Abenteuer erscheint direkt zum Release in Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Freut ihr euch über einen weiteren lokalen Koop-Titel im Xbox Game Pass oder spielt ihr solche Roguelite-Brawler lieber allein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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