Game of Thrones Dragonfire – Meleys kommt am 24. September 2026 ins Spiel

In Westeros breitet ein weiterer mächtiger Drache seine Flügel aus. Warner Bros. Games und HBO haben Meleys offiziell für das Mobile-Strategiespiel Game of Thrones: Dragonfire vorgestellt. Die aus House of the Dragon bekannte Drachendame wird am 24. September 2026 im Rahmen der dritten Kampagne verfügbar.

Bei Meleys handelt es sich somit nicht um einen komplett neuen Drachen innerhalb der Fantasywelt, sondern um einen prominenten Neuzugang für das Spiel. Die sogenannte Rote Königin ist vor allem für ihre scharlachroten Schuppen, ihre kupferfarbenen Hörner und ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit bekannt.

Die Rote Königin betritt das Schlachtfeld

Welche Rolle übernimmt Meleys in Game of Thrones: Dragonfire? Meleys gehört zur legendären Kriegerklasse und ist auf schnelle, physische Angriffe spezialisiert. Ihre Werte bei Stärke und Initiative fallen besonders hoch aus, während ihre Marschgeschwindigkeit ebenfalls zu ihren größten Vorteilen zählt.

Mit dem Kommando Scharlachroter Schlag attackiert sie in ungeraden Kampfrunden den Gegner mit der höchsten Initiative. Dabei verursacht Meleys physischen Schaden und belegt ihr Ziel mit einer Verwundung, die dessen Initiative reduziert. Bis zu zehn Stapel dieses Effekts können aufgebaut werden.

Weitere Fähigkeiten erhöhen den erlittenen physischen Schaden markierter Gegner oder machen sie verwundbar. Ab der dritten Runde erreicht Meleys ihre ersten großen Leistungsspitzen. In den Runden drei, sechs und neun kann sie bis zu drei Feinde angreifen und zusätzliche Verwundungen auslösen. Besonders gut eignet sie sich damit für offensive Aufstellungen, die früh die Kontrolle über einen Kampf übernehmen sollen.

Prinzessin Rhaenys führt eine neue Fraktion

Wie lässt sich Meleys im Mobile-Spiel freischalten? Die Rote Königin kann ab dem 24. September 2026 beim Einstieg in die neue Kampagne beansprucht werden. Gleichzeitig dürfen sich Fans Prinzessin Rhaenys Targaryen anschließen, die während der dritten Kampagne als Fraktionsanführerin auftritt.

Für die Umsetzung arbeitete das Entwicklungsteam von Warner Bros. Games Boston mit den ursprünglichen HBO-Modellen aus House of the Dragon. Art-, Design- und Narrative-Teams entwickelten daraus eine spielbare Version, die nicht nur optisch an die Serienvorlage erinnert, sondern durch individuelle Fähigkeiten und taktische Stärken eine eigene Identität erhält. Ein neuer Teil des Entwicklertagebuchs Dragonfire Chronicles gewährt zusätzliche Einblicke in diesen Prozess.

Game of Thrones: Dragonfire ist ein kostenlos spielbares Strategiespiel für iOS und Android. Darin bauen Fans eine eigene Festung auf, stellen Armeen zusammen, schließen Allianzen und ziehen mit bis zu fünf von Drachen angeführten Streitkräften durch Westeros. Das Spiel unterstützt unter anderem eine deutsche Sprachausgabe und kombiniert kachelbasierte Schlachten mit langfristiger Drachenentwicklung.

Weitere Belohnungen für Serienfans

Welche zusätzlichen Drachen können Fans erhalten? Wer sein HBO-Max-Konto mit einem Warner-Bros.-Games-Konto verbindet, kann durch das Anschauen der dritten Staffel von House of the Dragon verschiedene Belohnungen für Game of Thrones: Dragonfire freischalten. Jede Folge gewährt einen eigenen Bonus.

Nach Abschluss der gesamten Staffel wartet Caraxes als zusätzliche Belohnung. Gemeinsam mit Meleys wächst damit die Auswahl bekannter Drachen aus House of the Dragon weiter. Bereits zum Start am 2. Juni 2026 bot das Mobile-Spiel 28 unterschiedliche Drachen, darunter Serienfiguren wie Syrax sowie eigens für das Spiel erschaffene Kreaturen.

Freut ihr euch auf Meleys oder würdet ihr die Rote Königin lieber in einem großen Game of Thrones-Spiel für PC und Konsolen erleben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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