Nächstes Halo bei Activision – Gerücht spricht von Reboot statt Nachfolger

Die Zukunft von Halo könnte nach der jüngsten Umstrukturierung bei Xbox deutlich anders aussehen als bisher. Microsoft bestätigte am 22. September 2026, dass Activision die Entwicklung des nächsten Halo-Spiels übernimmt und dafür ein neues, speziell zusammengestelltes Team aufbaut.

Während diese Entscheidung offiziell ist, sorgt nun ein weitergehendes Gerücht für Diskussionen. Demnach soll Activision keinen direkten Nachfolger produzieren, sondern einen vollständigen Neustart vorbereiten, der die bisherige Handlung nicht fortsetzt.

Activision übernimmt das nächste Halo-Projekt

Wie verändert Microsoft die Entwicklung von Halo? Das neue Activision-Team soll unabhängig von den laufenden Arbeiten an Call of Duty agieren. Halo Studios bleibt zwar bestehen, soll sich künftig jedoch mit einer kleineren Mannschaft um die Community und bereits veröffentlichte Spiele kümmern.

Die Neuausrichtung ist Teil einer umfassenden Reorganisation innerhalb der Xbox-Sparte. Insgesamt werden 268 Stellen bei Halo Studios, weiteren First-Party-Teams und zentralen Abteilungen gestrichen. Zudem werden Playground Games und Turn 10 enger zusammengeführt, während Obsidian Entertainment künftig unter dem erweiterten Verantwortungsbereich von Bethesda arbeitet.

Activision erhält damit eine zentrale Rolle bei der Zukunft einer der bekanntesten Xbox-Marken. Konkrete Informationen zu Handlung, Plattformen, Spielmodi oder einem möglichen Veröffentlichungstermin für das nächste Halo liegen bislang nicht vor.

Gerücht spricht von einem vollständigen Neustart

Welche Richtung könnte das neue Halo einschlagen? Nach Angaben des Accounts TechnicalHalo soll das Projekt den Beginn eines neuen Kapitels markieren. Die bisherige Lore werde angeblich nicht fortgeführt, was auf einen umfassenden Reboot rund um den Master Chief und das bekannte Science-Fiction-Universum hindeuten könnte.

Offiziell bestätigt ist dieser Teil der Meldung nicht. Activision hat bisher lediglich die Arbeit an einem neuen Halo-Titel bestätigt und keine Aussagen darüber getroffen, ob frühere Ereignisse, Charaktere und Konflikte weiterhin zum Kanon gehören werden.

Ein Neustart könnte dem neuen Entwicklerteam mehr kreative Freiheit geben und zugleich Neueinsteigern den Zugang erleichtern. Für langjährige Fans wäre eine Abkehr von der bestehenden Geschichte allerdings ein tiefgreifender Schritt, schließlich wurde das Universum über zahlreiche Spiele, Bücher und weitere Medien hinweg ausgebaut.

Eine schwierige Phase für die traditionsreiche Reihe

Warum steht Halo erneut vor einem Umbruch? Die vergangenen Jahre verliefen für das Franchise wechselhaft. Halo Infinite überzeugte zwar viele Fans mit seinem grundlegenden Spielgefühl, wurde nach der Veröffentlichung aber wegen fehlender Inhalte und des langsamen Ausbaus kritisiert.

Am 28. Juli 2026 erschien mit Halo: Campaign Evolved außerdem eine Neuauflage der Kampagne von Halo: Combat Evolved für Xbox Series X und Xbox Series S, PlayStation 5 sowie PC. Das auf der Unreal Engine 5 basierende Remake verzichtete auf einen klassischen kompetitiven Mehrspielermodus und stieß wegen spielerischer Änderungen sowie technischer Probleme auf geteilte Reaktionen.

Ob Activision tatsächlich einen radikalen Neustart wagt oder die bekannte Geschichte in veränderter Form weiterführt, bleibt vorerst offen. Sicher ist lediglich, dass die Verantwortung für das nächste große Halo-Projekt nicht mehr allein bei Halo Studios liegt und Microsoft einen grundlegenden Kurswechsel eingeleitet hat.

Wie steht ihr zu einem möglichen Halo-Reboot unter Activision? Wünscht ihr euch einen kompletten Neuanfang oder sollte die bisherige Geschichte fortgesetzt werden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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