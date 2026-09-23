Steam-Oktober 2026 – Backend listet neue Free-to-Keep-Inhalte und Rotwood-DLC

Steam baut sein kostenloses Angebot für Oktober 2026 offenbar weiter aus. Ein neuer Backend-Eintrag deutet darauf hin, dass der Koop-Roguelite-Titel Rotwood eine bislang nicht angekündigte Erweiterung erhält, die im Rahmen einer zeitlich begrenzten Free-to-Keep-Aktion kostenlos beansprucht werden kann.

Anders als bei einem kostenlosen Wochenende bleibt der Inhalt dauerhaft mit dem jeweiligen Steam-Konto verknüpft. Voraussetzung ist allerdings, dass die Erweiterung innerhalb des noch nicht näher genannten Aktionszeitraums der eigenen Bibliothek hinzugefügt wird und das Hauptspiel Rotwood bereits vorhanden ist.

Neue Erweiterung für Rotwood

Was ist über das kostenlose Rotwood-DLC bekannt? Der entsprechende Eintrag trägt aktuell lediglich die Bezeichnung Rotwood DLC 1. Angaben zu neuen Gebieten, Waffen, Gegnern oder spielbaren Inhalten liegen bislang nicht vor. Auch Entwickler und Publisher Klei Entertainment hat noch keine eigenständige Erweiterung offiziell vorgestellt.

Rotwood erschien am 3. März 2026 in der Vollversion, nachdem das Spiel bereits seit dem 24. April 2024 im Early Access verfügbar war. In dem Action-Roguelite kämpfen Fans allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden gegen korrumpierte Kreaturen und immer anspruchsvollere Gegnergruppen.

Das Kampfsystem legt den Schwerpunkt auf das Erlernen von Angriffsmustern, die Beherrschung verschiedener Waffen und eine durchdachte Zusammenstellung der Ausrüstung. Fortschritt hängt damit nicht ausschließlich vom Glück ab, sondern vor allem von der eigenen Erfahrung und dem richtigen Umgang mit den verfügbaren Fähigkeiten. Die englischsprachigen Rezensionen fallen auf Steam derzeit zu 90 Prozent positiv aus.

Weitere Gratisinhalte im Oktober 2026

Welche kostenlosen Steam-Inhalte sind bislang für Oktober 2026 vorgesehen? Neben Rotwood DLC 1 sind vier weitere Produkte in den Backend-Daten aufgetaucht. Bei Fireside Feelings handelt es sich um ein vollständiges, stark auf Dialoge ausgerichtetes Cozy-Spiel, während die übrigen Einträge zusätzliche Inhalte für andere Titel darstellen.

Rotwood DLC 1

Fireside Feelings

MXGP 26 Scrubdesignz Liveries

Gear.Club Unlimited 3 Gear.Club Signature Pack

Hunting Simulator 3 Classic American Hunter Pack

Fans von Rennspielen können demnach mit neuen kosmetischen Lackierungen für MXGP 26 sowie einem zusätzlichen Paket für Gear.Club Unlimited 3 rechnen. Hunting Simulator 3 soll wiederum das Classic American Hunter Pack erhalten. Welche Inhalte die einzelnen Pakete genau umfassen und an welchen Tagen sie beansprucht werden können, ist noch nicht bekannt.

Die aufgeführten Erweiterungen setzen voraussichtlich den Besitz des jeweiligen Hauptspiels voraus. Wer keines dieser Games besitzt, dürfte vor allem bei Fireside Feelings auf seine Kosten kommen, da dieser Eintrag als eigenständiges Spiel geführt wird.

Dauerhafte Freischaltung mit Zeitlimit

Wie funktionieren Free-to-Keep-Aktionen auf Steam? Während des jeweiligen Aktionszeitraums kann ein normalerweise kostenpflichtiges Spiel oder Zusatzpaket kostenlos dem eigenen Konto hinzugefügt werden. Nach erfolgreicher Aktivierung bleibt der Inhalt auch nach dem Ende der Aktion dauerhaft in der Bibliothek und lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt herunterladen.

Die bisher bekannten Oktober-Angebote könnten noch erweitert werden. Weitere Gratisaktionen tauchen teilweise erst kurzfristig auf, weshalb sich ein regelmäßiger Blick in den Steam-Shop lohnt. Zusätzlich veranstaltet die Plattform regelmäßig kostenlose Wochenenden, bei denen ausgewählte Premium-Spiele für einige Tage ohne Kauf ausprobiert werden können.

Welchen der angekündigten Gratisinhalte möchtet ihr euch im Oktober 2026 sichern und welche Inhalte erhofft ihr euch von Rotwood DLC 1? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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