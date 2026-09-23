Mechabellum wird auf Steam kostenlos spielbar – das steckt in der Free Edition

Mechabellum lässt sich ab sofort kostenlos über Steam spielen. Entwickler Game River hat am 22. September 2026 eine Free Edition des taktischen Mech-Auto-Battlers veröffentlicht, die einen Großteil der bisher kostenpflichtigen Inhalte umfasst. Dazu gehören Online-Gefechte, Solo-Modi und kooperative Einsätze.

Der Strategie-Titel kommt bei der Steam-Community gut an. Rund 84 Prozent der bisherigen Rezensionen fallen positiv aus, was rechnerisch einer Wertung von 8,4 von 10 Punkten entspricht. Mechabellum startete am 11. Mai 2023 im Early Access, bevor die Vollversion am 26. September 2024 erschien.

Großer Umfang ohne Kaufpflicht

Welche Inhalte bietet die kostenlose Steam-Version? Mit der Free Edition erhalten Interessierte Zugriff auf nahezu alle wichtigen Spielmodi. Im Mittelpunkt stehen automatisch ausgetragene Schlachten, deren Ausgang durch die Auswahl der Einheiten, ihre Positionierung und passende Verbesserungen bestimmt wird. Schnelle Mausklicks sind weniger wichtig als das Lesen der gegnerischen Strategie.

Im Mehrspielerbereich stehen klassische Duelle im Format 1 gegen 1 sowie Teamkämpfe mit jeweils zwei Teilnehmern pro Seite bereit. Hinzu kommt ein Free-for-All-Modus für vier Kontrahenten. Wer lieber gegen die KI antritt, kann sich im Survival-Modus immer stärkeren Truppen und zunehmend gefährlicheren Mechs stellen.

Gegenüber der Vollversion besitzt die Free Edition einige Einschränkungen. Der öffentliche Chat ist nur begrenzt nutzbar, das Lager der Star Expedition fällt kleiner aus und kosmetische Belohnungen werden langsamer freigeschaltet. Auch der Erwerb von Tech-Punkten benötigt mehr Zeit. Ein späteres Upgrade auf die Vollversion ist möglich, wobei der erspielte Fortschritt übernommen wird.

Warum lohnt sich der Einstieg gerade jetzt? Gleichzeitig mit der kostenlosen Fassung ist Mechabellum 2.0 erschienen. Das umfangreiche Update erweitert das Spiel um Star Expedition, einen neuen Modus mit Roguelite-Elementen und asynchronen Gefechten. Die Expedition kann allein oder gemeinsam mit einem Freund bestritten werden.

In Star Expedition kämpfen sich die Kommandanten durch mehrere Planeten und treffen auf computergesteuerte Armeen. Da kein Zeitlimit für die Vorbereitung besteht, können Einheiten und Formationen in Ruhe zusammengestellt werden. Während eines Durchlaufs lassen sich außerdem Belohnungen und Verbesserungen sammeln, die neue taktische Möglichkeiten eröffnen.

Update 2.0 ergänzt zudem den Centurion. Der vielseitige Mech kann Gegner mit einem Präzisionsgewehr aus großer Entfernung angreifen, auf mittlere Distanz zwei Waffen einsetzen oder in einen Nahkampfmodus wechseln. Neue Verstärkungskarten, Technologien, Spezialisten und kostenlose sowie kostenpflichtige Battle Contracts erweitern das Fortschrittssystem zusätzlich.

Vollversion folgt als Gratisangebot

Wann gibt es Mechabellum vollständig kostenlos? Wer sämtliche Einschränkungen der Steam-Fassung umgehen möchte, sollte auch den Epic Games Store im Blick behalten. Dort wird die komplette Basisversion vom 24. September bis zum 1. Oktober 2026 kostenlos angeboten und kann innerhalb dieses Zeitraums dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Damit stehen zwei unterschiedliche Optionen bereit. Auf Steam bleibt die Free Edition als langfristiger Einstieg verfügbar, während die zeitlich begrenzte Aktion im Epic Games Store die reguläre Vollversion umfasst. Deutsche Bildschirmtexte werden auf beiden Plattformen unterstützt.

Werdet ihr Mechabellum über Steam ausprobieren oder wartet ihr auf die vollständige Gratisversion im Epic Games Store? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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