Moylo auf Steam – Cuphead-Optik trifft Nahkampf, Bosse und düstere Welt

Mit Moylo kündigt sich auf Steam ein handgezeichnetes 2D-Actionspiel an, das Fans von Cuphead und Hollow Knight aufhorchen lassen dürfte. Entwickler und Publisher Bugle Duck verbindet klassische Cartoon-Animationen mit Nahkämpfen, düsteren Schauplätzen und anspruchsvollen Bossbegegnungen.

Ein erster Teaser wurde am 18. September 2026 veröffentlicht und präsentiert eine ungewöhnliche Mischung aus farbenfroher Retro-Optik und bedrohlicher Atmosphäre. Einen Veröffentlichungstermin oder ein konkretes Release-Zeitfenster gibt es bislang nicht.

Handgezeichnete Animationen im Retro-Stil

Warum erinnert Moylo sofort an Cuphead? Sämtliche Charaktere, Gegner und Umgebungen werden Bild für Bild animiert. Der sogenannte Rubber-Hose-Stil orientiert sich an Zeichentrickfilmen der 1930er und 1940er Jahre, die für elastische Bewegungen und besonders ausdrucksstarke Figuren bekannt sind.

Während Cuphead vor allem auf Run-and-Gun-Action setzt, schlägt Moylo jedoch eine andere spielerische Richtung ein. Der offenbar katzenartige Protagonist trägt einen Umhang sowie ein Schwert und muss sich seinen Gegnern im direkten Nahkampf stellen. Gleichzeitig erinnert die von ewiger Nacht und dem Schatten des Todes verschlungene Welt stärker an Hollow Knight.

Nahkämpfe und Bosse stehen im Mittelpunkt

Welche Gameplay-Elemente sind für Moylo bestätigt? Bugle Duck arbeitet noch am grundlegenden Spielablauf und testet verschiedene Ideen. Klar ist bereits, dass Geschick, Timing und das Erlernen gegnerischer Angriffsmuster eine entscheidende Rolle spielen sollen.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten die Bosse. Jeder dieser Gegner soll eine eigene Geschichte, individuelle Mechaniken und einen unverwechselbaren visuellen Stil besitzen. Der Teaser zeigt bereits mehrere fantasievoll gestaltete Kreaturen, deren Inszenierung an klassische Zeichentrickfilme erinnert.

Nahkampf: Gegner werden mit Attacken aus kurzer Distanz bekämpft, wobei Ausweichen und präzises Timing entscheidend sind.

Gegner werden mit Attacken aus kurzer Distanz bekämpft, wobei Ausweichen und präzises Timing entscheidend sind. Boss-Rush-Elemente: Zahlreiche Bosse sollen unterschiedliche Angriffsmuster, Persönlichkeiten und thematisch passende Arenen bieten.

Zahlreiche Bosse sollen unterschiedliche Angriffsmuster, Persönlichkeiten und thematisch passende Arenen bieten. Neue Fähigkeiten: Im Verlauf des Abenteuers lassen sich zusätzliche Kräfte freischalten, die neue Möglichkeiten im Kampf eröffnen.

Im Verlauf des Abenteuers lassen sich zusätzliche Kräfte freischalten, die neue Möglichkeiten im Kampf eröffnen. Geheimnisse: Die düstere Cartoon-Welt soll mysteriöse Orte und verborgene Inhalte bereithalten.

Auf Steam wird Moylo unter anderem als 2D-Plattformer, Boss-Rush-Spiel und Action-Metroidvania geführt. Ob die Erkundung letztlich ähnlich umfangreich wie in Hollow Knight ausfällt, bleibt allerdings offen, da sich verschiedene Systeme noch in der Prototypenphase befinden.

Steam-Wunschliste bereits verfügbar

Wann erscheint Moylo für PC? Ein genauer Termin wurde noch nicht angekündigt. Das Spiel kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden und ist dort für Windows sowie macOS eingetragen. Eine deutsche Benutzeroberfläche ist ebenfalls vorgesehen.

Das frühe Material macht dennoch deutlich, warum Moylo innerhalb kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Die aufwendigen Animationen, die ungewöhnlichen Gegner und der Schwerpunkt auf Nahkämpfen könnten dem Projekt eine eigene Identität geben, obwohl die Einflüsse von Cuphead und Hollow Knight kaum zu übersehen sind.

Fans handanimierter Actionspiele dürfen sich außerdem auf weitere Projekte freuen. Studio MDHR arbeitet sowohl an einem neuen handanimierten Cuphead-Spiel als auch an Mighty Cuphead Adventure, einem eigenständigen Action-Plattformer im authentischen 8-Bit-Stil.

Wie gefällt euch die Mischung aus Cuphead-Optik, Hollow-Knight-Atmosphäre und Boss-Rush-Gameplay? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

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