Obsidians neues Fallout – nutzte das Studio Ideen aus Project Michigan?

Obsidian Entertainment arbeitet offiziell wieder an Fallout. Obwohl das Projekt erst im Zuge der neuen Xbox-Ausrichtung bestätigt wurde, könnte die Entwicklung bereits auf Vorarbeiten aufbauen, die ursprünglich für ein anderes Rollenspiel entstanden sind.

Im Mittelpunkt der Spekulationen steht Project Michigan. Hinter diesem Codenamen verbarg sich ein neues Projekt unter der Leitung von Josh Sawyer, der bereits als Director von Fallout: New Vegas eine entscheidende Rolle für die Reihe spielte.

Die möglichen Grundlagen aus Project Michigan

Wie weit ist Obsidians neues Fallout bereits entwickelt? Eine konkrete Antwort gibt es bislang nicht. Laut Informationen des Journalisten Jason Schreier handelte es sich bei Project Michigan um eine eigenständige Marke, die spielerisch jedoch deutliche Ähnlichkeiten mit Fallout aufweisen sollte.

Das eingestellte Projekt war demnach weder ein unangekündigtes Fallout noch ein Prototyp, der später in die bekannte Endzeitreihe umgewandelt werden sollte. Trotzdem erscheint es denkbar, dass einzelne Konzepte, technische Grundlagen oder bereits entwickelte Systeme für das neue Spiel angepasst werden.

Selbst eine begrenzte Weiterverwendung könnte Obsidian einige Wochen oder Monate Arbeit ersparen. Ob tatsächlich Material aus Project Michigan übernommen wird, ist derzeit allerdings nicht bekannt. Das neue Fallout könnte daher weiter sein als ein vollständig bei null gestartetes Projekt, befindet sich aber wahrscheinlich weiterhin in einer frühen Produktionsphase.

Der Xbox-Umbau verändert Obsidians Pläne

Warum wechselte Obsidian zu Fallout? Der Strategiewechsel steht offenbar im Zusammenhang mit einer umfassenden Neuausrichtung der Xbox-Studios. Obsidian verlor einen Teil seiner Belegschaft und soll zudem die geplante Fortsetzung von Avowed eingestellt haben.

Stattdessen erhält das Studio nun einen klareren Fokus auf eine der wichtigsten Marken von Bethesda. Bethesda Game Studios bestätigte im Juli 2026 offiziell, gemeinsam mit Obsidian an einem neuen Fallout-Projekt zu arbeiten. Josh Sawyer soll dabei erneut eine leitende Funktion übernehmen.

Für viele Fans ist diese Zusammenarbeit besonders spannend, da Fallout: New Vegas bis heute zu den beliebtesten Serienteilen zählt. Das 2010 veröffentlichte Rollenspiel überzeugte vor allem mit seinen Fraktionen, weitreichenden Entscheidungen und einer offenen Queststruktur. Ob das neue Projekt eine direkte Verbindung zu New Vegas haben wird, bleibt offen.

Mehrere Fallout-Projekte befinden sich in Arbeit

Wann könnte das neue Fallout erscheinen? Einen Veröffentlichungstermin oder ein konkretes Release-Zeitfenster gibt es noch nicht. Das Projekt ist zudem nur ein Teil der umfangreichen Zukunftspläne für die Endzeitmarke.

Bethesda arbeitet an überarbeiteten Fassungen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas. Eines dieser Remaster könnte Berichten zufolge 2027 erscheinen. Ebenfalls für 2027 ist mit Raven Rock eine große Erweiterung für Fallout 76 geplant, deren Geschichte als Vorgeschichte zu Fallout 3 angelegt ist.

Fallout 5 befindet sich währenddessen in der Vorproduktion und soll erst nach The Elder Scrolls 6 veröffentlicht werden. Da Bethesdas nächstes großes Rollenspiel weiterhin Vorrang besitzt, dürfte Fallout 5 vermutlich erst in den 2030er Jahren erscheinen. Damit hätte Obsidians Projekt gute Chancen, die lange Wartezeit zwischen den Remastern und dem nächsten Hauptteil zu überbrücken.

Was erhofft ihr euch von Obsidians Rückkehr ins Ödland und würdet ihr lieber ein neues Fallout: New Vegas oder ein vollständig eigenständiges Abenteuer sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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