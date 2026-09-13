DLSS-5-Mod für Fallout New Vegas zeigt, was das offizielle Remaster liefern muss

Fallout: New Vegas gehört auch mehr als 15 Jahre nach seiner Veröffentlichung am 19. Oktober 2010 zu den beliebtesten Rollenspielen der Reihe. Entsprechend groß ist das Interesse am offiziell bestätigten Remaster, doch eine neue Fan-Veröffentlichung zeigt bereits jetzt, wie stark sich das Abenteuer mit moderner Grafiktechnologie verändern lässt.

Eine experimentelle Mod bindet Nvidias DLSS 5 in Fallout: New Vegas ein. Das Ergebnis lässt besonders Gesichter, Haut, Haare, Beleuchtung und Materialien deutlich moderner erscheinen und wirft damit die Frage auf, welchen grafischen Mehrwert Bethesdas Neuauflage noch liefern kann.

DLSS 5 verwandelt die Mojave-Wüste

Wie verbessert DLSS 5 die Grafik von Fallout: New Vegas? Die Technologie verwendet neuronales Rendering, um unter anderem Lichtverhalten, Schatten und Oberflächen neu zu berechnen. In den veröffentlichten Spielszenen fällt der Unterschied vor allem bei menschlichen Charakteren auf, deren Gesichter wesentlich detaillierter und realistischer wirken.

Die entsprechende Modifikation wurde Anfang September 2026 veröffentlicht und schleust DLSS 5 über mehrere technische Zwischenschritte in das alte DirectX-9-Spiel ein. Dabei handelt es sich ausdrücklich um ein experimentelles Community-Projekt und nicht um ein offizielles Update von Bethesda oder Obsidian Entertainment.

Die Voraussetzungen fallen zudem hoch aus. Offiziell läuft DLSS 5 auf Grafikkarten der GeForce-RTX-50-Serie, während die Einrichtung der Mod mehrere zusätzliche Komponenten verlangt. Eine unkomplizierte Neuauflage für PC und Konsolen ersetzt dieses Technikexperiment deshalb nicht, auch wenn der visuelle Sprung beeindruckend ausfällt.

Hohe Erwartungen an das offizielle Remaster

Warum wird das geplante Remaster trotzdem benötigt? Eine moderne Beleuchtung allein behebt weder technische Altlasten noch veraltete Animationen, niedrig aufgelöste Texturen oder die bekannten Stabilitätsprobleme von Fallout: New Vegas. Bethesda könnte außerdem Ladezeiten verkürzen, die Steuerung überarbeiten, Komfortfunktionen ergänzen und eine zeitgemäße Konsolenversion veröffentlichen.

Bethesda bestätigte am 17. Juli 2026, dass Remaster-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas entwickelt werden. Veröffentlichungstermine und konkrete Plattformen nannte das Unternehmen bislang nicht. Als Vorbild dürfte das Konzept von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dienen, bei dem die ursprüngliche Spielstruktur mit einer deutlich moderneren Präsentation verbunden wurde.

Die DLSS-5-Mod erhöht dennoch den Druck auf die offizielle Neuauflage. Eine bloße Steigerung von Auflösung und Bildrate dürfte vielen Fans kaum genügen, wenn Community-Lösungen schon jetzt sichtbar modernere Figuren und Lichteffekte ermöglichen.

Große Zukunftspläne für Fallout

Welche weiteren Fallout-Projekte befinden sich in Entwicklung? Neben den Remastern arbeitet Obsidian Entertainment wieder gemeinsam mit Bethesda an einem neuen Fallout-Projekt. Einzelheiten zum Inhalt oder zu einem möglichen Zusammenhang mit Fallout: New Vegas stehen noch aus.

Fallout 5 befindet sich ebenfalls in einer frühen Produktionsphase. Gleichzeitig wird Fallout 76 weiter ausgebaut, während Fallout 4 auch Jahre nach seinem Erscheinen neue Fans erreicht. Nach einer langen Phase mit wenigen Informationen zeichnet sich damit eine besonders ereignisreiche Zukunft für die postapokalyptische Rollenspielreihe ab.

DLSS 5 erschien offiziell am 3. September 2026 zusammen mit NBA 2K27. Die Technologie ist allerdings umstritten, weil sie das ursprüngliche Erscheinungsbild eines Spiels teilweise stark verändert und Gesichter mitunter unnatürlich wirken können. Ob dieser Ansatz zu Fallout: New Vegas passt, bleibt daher eine Geschmacksfrage.

Reicht euch eine technisch modernisierte Version von Fallout: New Vegas, oder erwartet ihr vom offiziellen Remaster umfangreiche Verbesserungen an Grafik, Gameplay und Benutzeroberfläche? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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