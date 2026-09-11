Fallout Pinball in Deutschland – Preise, Modelle und Start der Vorbestellung

Das Ödland erobert die Spielhalle: Stern Pinball hat am 3. September 2026 einen offiziellen Fallout-Flipper veröffentlicht. Das günstigste Pro-Modell startet auf dem US-Markt zu einem Listenpreis, der umgerechnet rund 6.280 Euro entspricht. Für Deutschland werden aufgrund von Steuern, Import und Vertrieb jedoch deutlich höhere Preise aufgerufen.

Der Flipper verbindet die Welt der Bethesda-Spiele mit der erfolgreichen Fallout-Serie. Fans treffen auf zahlreiche bekannte Elemente, darunter Vault-Tec, Nuka-Cola, Power Armor, Vault Boy und den Pip-Boy. Auch Lucy MacLean, der Ghul und Maximus sind Teil des Spielerlebnisses.

Drei kostspielige Modelle für Sammler

Wie teuer ist der offizielle Fallout-Flipper in Deutschland? Das Pro-Modell wird bei deutschen Fachhändlern aktuell ab rund 8.329 Euro angeboten. Für die Premium-Version werden etwa 11.779 Euro verlangt, während die Limited Edition mit ungefähr 15.349 Euro noch einmal deutlich teurer ausfällt.

Modell Preis in Deutschland Status Fallout Pinball Pro ab 8.329 Euro Vorbestellbar Fallout Pinball Premium ab 11.779 Euro Vorbestellbar Fallout Pinball Limited Edition ab 15.349 Euro Stark begrenzt

Die Limited Edition ist weltweit auf lediglich 770 Automaten begrenzt. Die Zahl spielt auf das Jahr 2077 und damit auf den Großen Krieg an, der die bekannte Welt von Fallout in ein radioaktives Ödland verwandelte. Zum Lieferumfang dieser Sammlerversion gehören außerdem exklusive Grafiken, ein Echtheitszertifikat, entspiegeltes Spielfeldglas und ein eingebauter Shaker-Motor.

Das Ödland unter der Glasscheibe

Welche Inhalte bietet Fallout Pinball? Die Handlung lässt sich aus der Perspektive von Lucy MacLean, dem Ghul oder Maximus erleben. Dabei warten Aufgaben rund um Vault-Tec, Wilzigs Kopf, die Kalte Fusion und das aus den Rollenspielen bekannte S.P.E.C.I.A.L.-System.

Ein interaktiver Pip-Boy 3000 Mk. 5 zeigt Spielinformationen und Anweisungen direkt auf dem Spielfeld an. Kronkorken werden über ein vertikales, bewegliches Ziel im Design eines Nuka-Cola-Kronkorkens gesammelt. Für die passende Atmosphäre sorgen Musik und Soundeffekte aus Fallout 3, Fallout 4 und Fallout: New Vegas.

Bereits die Pro-Version enthält die grundlegenden Figuren, Geräusche und Designs des Franchise. Premium und Limited Edition bieten jedoch erheblich mehr mechanische Funktionen:

Ein zusätzliches Vault-Unterspielfeld mit Magna-Flip-Mechanik

Einen beweglichen Fat-Man-Werfer mit V.A.T.S.-Unterstützung

Einen Schießstand mit Radskorpionen, Ghulen und Raidern

Eine funktionierende mechanische Vault-Tür

Eine modellierte Todeskrallen-Figur als interaktives Ziel

Vorbestellungen in Deutschland gestartet

Wann wird der Fallout-Flipper ausgeliefert? Das Pro-Modell soll international bereits im September 2026 verschickt werden. Die Produktion und Auslieferung der Premium-Version sowie der Limited Edition ist für Ende September 2026 bis Anfang Oktober 2026 vorgesehen.

In Deutschland kann der Automat bereits bei spezialisierten Flipperhändlern vorbestellt werden. Je nach Anbieter und Modell werden Lieferzeiten von ungefähr 60 Tagen bis zu zwölf Wochen genannt. Wer lediglich eine Runde spielen möchte, dürfte langfristig auch in größeren Spielhallen oder spezialisierten Arcade-Locations eine Gelegenheit dazu bekommen.

Welches der drei Modelle würdet ihr euch ins eigene Gaming-Zimmer stellen, wenn der Preis keine Rolle spielen würde? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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