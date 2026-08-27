Fallout 76 PTS startet auf PS5 und Xbox Series – Techniktest für 60 FPS

Bethesda öffnet den Public Test Server von Fallout 76 erstmals für Konsolen. Seit dem 26. August 2026 können Besitzer einer Xbox Series X oder Xbox Series S sowie Nutzer von PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro kommende Änderungen vorab ausprobieren und direktes Feedback an das Entwicklerteam übermitteln.

Auf dem PC steht der PTS bereits seit 2020 zur Verfügung. Für Fallout 76, das ursprünglich am 14. November 2018 erschien und seitdem umfassend überarbeitet wurde, ist die Erweiterung des Testprogramms ein wichtiger Schritt. Bethesda erhält dadurch erstmals technische Daten und Rückmeldungen aus einem deutlich größeren Teil der Community.

Der Public Test Server erreicht die Konsolen

Wie lässt sich der Fallout 76 PTS auf Konsolen installieren? Auf Xbox Series X und Xbox Series S erfolgt der Zugang über den Xbox Insider Hub. Dort müssen Interessierte den Bereich Previews öffnen, Fallout 76 PTS auswählen und anschließend dem Testprogramm beitreten. Danach steht der separate Testclient zum Download bereit.

Auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro läuft die Anmeldung über den offiziellen Discord-Server von Bethesda Game Studios. Im Ankündigungskanal können sich Nutzer die benötigten Rollen zuweisen und anschließend einen Code für ihre jeweilige Spielregion erhalten. Nach der Einlösung wird die Fallout 76 Beta zur Spielebibliothek hinzugefügt und kann regulär installiert werden.

Beim ersten Start erstellt Bethesda eine Kopie des vorhandenen Charakters aus der Live-Version. Ausrüstung, Waffen, Gegenstände, Rüstungen und C.A.M.P.-Bauten stehen dadurch auch auf dem Testserver zur Verfügung. Zusätzlich befindet sich vor Vault 76 ein PTS-Schließfach, das abhängig vom Testschwerpunkt besondere Mods, Munition oder Waffen enthalten kann.

Welche Verbesserungen werden auf dem Fallout 76 PTS getestet? Im Mittelpunkt stehen Bildrate und Stabilität der kommenden nativen Konsolenversionen. Bethesda peilt auf Xbox Series X und Xbox Series S sowie PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro eine Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde an.

Eine 4K-Auflösung wird auf kompatiblen Bildschirmen von Xbox Series X, Xbox One X und PlayStation 5 Pro unterstützt. Variable Bildwiederholraten sind für Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro vorgesehen. Die reguläre PlayStation 5 und PlayStation 4 Pro sollen eine Auflösung von 1440p bieten, während ältere Konsolen weiterhin mit 1080p arbeiten.

Da es sich um unfertige Testfassungen handelt, müssen Teilnehmer mit Fehlern, Abstürzen und fehlenden Übersetzungen rechnen. Der PTS ist ausschließlich auf Englisch verfügbar. Der Atomic Shop und saisonale Inhalte sind deaktiviert. Fortschritte, neu gefundene Ausrüstung und zusätzliche Charakterstufen werden nicht in das Hauptspiel übertragen. Vor jeder neuen Testphase erstellt Bethesda eine frische Kopie des Live-Charakters.

Neue Bedrohung für Appalachia

Welche Inhalte erscheinen am 15. September 2026? Der technische Konsolenschub soll gemeinsam mit dem Update The Slasher veröffentlicht werden. Die neue Geschichte entwickelt sich über mehrere Wochen und schickt die Bewohner von Appalachia auf die Suche nach Hinweisen, nicht gekennzeichneten Gräbern und einer Gruppe gefährlicher Fanatiker.

Am Ende wartet eine Konfrontation mit einem mörderischen Hochstapler, der den Namen des Pint-Sized Slasher übernommen hat. Als Belohnungen stellt Bethesda eine besondere Powerrüstung und die neue Waffe Super Slasher in Aussicht. Außerdem können legendäre Mods künftig bei mehr als 80 einzigartig benannten Waffen verändert werden.

Die Konsolentests sollen Bethesda dabei helfen, Fehler noch vor der Veröffentlichung zu finden und einzelne Plattformen künftig gezielter zu optimieren. Damit erhalten nun auch Konsolenfans die Möglichkeit, aktiv an der weiteren Entwicklung von Fallout 76 mitzuwirken. Werdet ihr den Public Test Server auf PlayStation oder Xbox ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.