The Witcher 3 Remastered kommt am 29. September 2026, Preisfragen bleiben offen

Kurz vor der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt Remastered sorgt eine überraschende Preisänderung für Diskussionen. Die Standardversion des gefeierten Rollenspiels wurde in nordamerikanischen Stores offenbar ohne vorherige Ankündigung um 25 Prozent verteuert.

Der Zeitpunkt fällt auf, denn die überarbeitete Fassung erscheint bereits am 29. September 2026. Wer The Witcher 3: Wild Hunt schon besitzt, soll das Remaster auf unterstützten Plattformen kostenlos erhalten.

Deutsche Stores mit unterschiedlichen Preisen

Wie teuer ist The Witcher 3 aktuell in Deutschland? Eine einheitliche Preiserhöhung ist hierzulande derzeit nicht zu erkennen. Auf GOG kostet die Standardversion regulär 39,99 Euro, während die Complete Edition mit einem regulären Preis von 49,99 Euro geführt wird.

Im deutschen PlayStation Store wird das Grundspiel für PlayStation 4 und PlayStation 5 aktuell für 29,99 Euro angeboten. Die Complete Edition kostet dort 49,99 Euro. Auch im Xbox Store liegt der reguläre Preis der Basisfassung bei 29,99 Euro, wobei zeitlich begrenzte Rabatte den tatsächlichen Kaufpreis deutlich reduzieren können.

Damit lässt sich die aus Nordamerika gemeldete Verteuerung nicht direkt auf sämtliche deutschen Plattformen übertragen. Die unterschiedlichen Preise zeigen allerdings, dass CD Projekt Red seine Preisstruktur rund um die kommende Neuauflage neu ordnet. Eine öffentliche Stellungnahme zur kurzfristigen Anpassung liegt bislang nicht vor.

Kostenloses Remaster mit beiden Erweiterungen

Welche Inhalte bietet The Witcher 3: Wild Hunt Remastered? CD Projekt Red verspricht eine umfassend modernisierte Version des ursprünglich am 19. Mai 2015 veröffentlichten Rollenspiels. Geplant sind eine verbesserte Grafik und Performance, überarbeitete Kämpfe, eine optimierte Steuerung sowie Anpassungen am Fertigkeits- und Fortschrittssystem.

Zusätzlich sollen Menüs, Gameplay-Balance, Umgebungstexturen, Beleuchtung, Vegetation und Charaktermodelle überarbeitet werden. Damit geht das Remaster deutlich über eine einfache Erhöhung der Auflösung hinaus und soll Geralts Abenteuer an aktuelle technische Standards anpassen.

Besonders attraktiv ist das Upgrade für Besitzer der Standardversion. Mit der Veröffentlichung erhalten sie nicht nur das Remaster, sondern auch die beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine ohne zusätzliche Kosten. Beide Inhalte sind außerdem direkt in der Basisversion von The Witcher 3: Wild Hunt Remastered enthalten.

Veröffentlichung auf aktuellen Plattformen

Wo erscheint die überarbeitete Version? Das kostenlose Upgrade wird am 29. September 2026 für GOG, Steam, den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X und Series S bereitgestellt. Zusätzlich erscheint das Spiel auf Battle.net und Nintendo Switch 2.

Wer The Witcher 3: Wild Hunt bereits für Nintendo Switch besitzt, kann die neue Version nach dem Release kostenlos auf Nintendo Switch 2 beanspruchen. Dort wird das Remaster als separater Download mit eigenem Symbol im Hauptmenü angeboten und benötigt rund 42,3 Gigabyte Speicherplatz.

Für Neueinsteiger wird die Preisfrage damit komplizierter. Während die Anschaffung vor dem Remaster weiterhin den kostenlosen Zugriff auf die neue Version und beide Erweiterungen ermöglicht, können weitere regionale Anpassungen bis zum Veröffentlichungstermin nicht ausgeschlossen werden.

Wie steht ihr zur überraschenden Preiserhöhung kurz vor dem kostenlosen Remaster? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.