The Witcher 3 – Zwei Erweiterungen gratis, Konzert bei GOG nur kurz kostenlos

Fans von The Witcher 3: Wild Hunt dürfen sich aktuell über gleich drei kostenlose Inhalte freuen. CD Projekt Red stellt Besitzern des Hauptspiels die beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Hinzu kommt eine zeitlich begrenzte Aktion bei GOG. Dort kann eine 90-minütige Konzertaufnahme mit der Musik aus Geralts Abenteuer kostenlos der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Für dieses Extra ist der Besitz des Rollenspiels nicht erforderlich.

Drei kostenlose Inhalte rund um The Witcher 3

Welche Gratisinhalte stehen aktuell bereit? Die Aktion umfasst die beiden Story-Erweiterungen sowie die Konzertaufnahme Video Game Show: The Witcher 3: Wild Hunt Concert aus dem Jahr 2016. Damit kommen sowohl aktive Hexer als auch Fans des Soundtracks auf ihre Kosten.

Hearts of Stone für Besitzer von The Witcher 3 : Wild Hunt

: Wild Hunt Blood and Wine für Besitzer von The Witcher 3: Wild Hunt

Video Game Show: The Witcher 3: Wild Hunt Concert bei GOG

Hearts of Stone schickt Geralt in ein düsteres Abenteuer rund um den geheimnisvollen Gaunter O’Dim und den verfluchten Olgierd von Everec. Blood and Wine fällt noch umfangreicher aus und führt den Hexer in das farbenfrohe Herzogtum Toussaint, dessen malerische Fassade eine brutale Mordserie verbirgt.

Die beiden Erweiterungen stehen allen aktuellen Besitzern des Grundspiels ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Wer The Witcher 3 bisher lediglich in der Standardfassung gekauft hat, erhält damit Zugang zu den zusätzlichen Geschichten, Figuren, Gebieten und Ausrüstungsgegenständen.

Das Konzert bleibt nur kurze Zeit gratis

Wie lange lässt sich das The Witcher 3 Konzert sichern? Die kostenlose GOG-Aktion endet am 27. August 2026 um 22 Uhr deutscher Zeit. Nach der Einlösung bleibt die Aufnahme dauerhaft mit dem jeweiligen GOG-Konto verbunden und kann ohne Kopierschutz heruntergeladen werden.

Das Konzert besitzt eine Laufzeit von rund 90 Minuten und steht in mehreren Auflösungen bis hin zu 4K bereit. Aufgeführt werden Stücke aus dem Hauptspiel sowie aus Hearts of Stone und Blood and Wine. Die Aufnahme entstand beim Film Music Festival 2016 in Krakau und umfasst bekannte Kompositionen wie Geralt of Rivia, Ladies of the Woods, Kaer Morhen und Lullaby of Woe.

Für die Einlösung genügt ein kostenloses GOG-Konto. Anders als bei den beiden Erweiterungen muss sich The Witcher 3: Wild Hunt nicht in der eigenen Spielebibliothek befinden.

Weitere Abenteuer für Geralt

Welche neuen Inhalte folgen nach den Gratisaktionen? Am 29. September 2026 erscheint The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Besitzer des Rollenspiels auf teilnehmenden Plattformen erhalten die technisch und spielerisch überarbeitete Fassung als kostenloses Upgrade.

Die Remastered-Version bringt unter anderem verbesserte Grafik, angepasste Kämpfe, eine überarbeitete Charakterentwicklung, neue Animationen und zusätzliche Komfortfunktionen. Parallel erscheint eine native Umsetzung für Nintendo Switch 2. Außerdem wird das Rollenspiel erstmals über Battle.net angeboten.

Für das Jahr 2027 ist darüber hinaus die kostenpflichtige Erweiterung Songs of the Past angekündigt. Darin reist Geralt in die neue Region Letten, deren friedliche Traditionen ein dunkles Geheimnis verbergen.

Werdet ihr euch die beiden Erweiterungen und die kostenlose Konzertaufnahme sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.