1001 Threads of Mizan angekündigt – Koop-Action-Adventure mit Dschinn und Teppichflug

Mit 1001 Threads of Mizan hat MBC Game Studio während der Opening Night Live zur Gamescom 2026 sein erstes eigenes Spiel vorgestellt. Das kooperative Action-Adventure verbindet eine von Tausendundeiner Nacht inspirierte Fantasywelt mit gigantischen Gegnern, dynamischen Kämpfen und fliegenden Teppichen.

Die Mischung erinnert auf den ersten Blick an God of War und Aladdin. Während die kolossalen Dschinn und die epische Inszenierung deutliche God of War Vibes versprühen, bringen die arabische Mythologie und Reisen auf fliegenden Teppichen eine kräftige Portion Aladdin in das Abenteuer.

Eine Reise durch Tausendundeine Nacht

Worum geht es in 1001 Threads of Mizan? Im Mittelpunkt stehen die drei Helden Yusra, Malik und Sufyan. Gemeinsam mit der legendären Geschichtenerzählerin Shahrazad sollen sie die verlorene Macht des Mizan wiederentdecken und einen uralten Dschinnkönig aufhalten, dessen Rachefeldzug die gesamte Menschheit bedroht.

Gespielt werden kann allein oder gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Online-Gefährten. Jeder der drei Helden besitzt eigene Fähigkeiten, wodurch die Zusammensetzung der Gruppe Einfluss auf Kämpfe, Erkundung und das Zusammenspiel haben dürfte. Ein Drop-in-Drop-out-System soll es ermöglichen, einer laufenden Partie unkompliziert beizutreten oder sie wieder zu verlassen.

Die fliegenden Teppiche dienen dabei nicht nur als Transportmittel. Sie bilden einen wichtigen Bestandteil des Spielsystems und sollen schnelle Reisen, Erkundungsflüge sowie Luftkämpfe ermöglichen. Die Helden können durch die Welt rasen, abtauchen und direkt aus der Bewegung heraus angreifen.

Kolossale Dschinn und kooperative Bosskämpfe

Warum erinnert das Action-Adventure an God of War? Besonders auffällig sind die enormen Dschinn, die weit über den Helden aufragen. Solche Größenverhältnisse und die Aussicht auf spektakulär inszenierte Bosskämpfe wecken Erinnerungen an die monumentalen Begegnungen aus der God of War Reihe.

1001 Threads of Mizan möchte diese epische Einzelspielerstruktur allerdings konsequent mit Koop-Gameplay verbinden. Statt Kratos und Atreus ziehen hier bis zu drei Helden gemeinsam in die Schlacht. Am Gamescom-Stand können Besucher bereits eine Pre-Alpha-Demo ausprobieren, die Koop-Kämpfe, das Flugsystem und eine Konfrontation mit dem mächtigen Boss Nazjush umfasst.

Für die Entwicklung zeichnet MBC Game Studio verantwortlich. Das neue Studio wird von der MBC Group unterstützt und beschäftigt erfahrene Entwickler, die zuvor unter anderem bei BioWare, Hi-Rez, Ubisoft Montréal und Bungie tätig waren. 1001 Threads of Mizan ist das Debütprojekt des Teams.

Geplante Plattformen und Veröffentlichung

Für welche Plattformen erscheint 1001 Threads of Mizan? Das Fantasyabenteuer befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S, Nintendo Switch 2 sowie PC in Entwicklung. Auf dem PC sind Versionen für Steam und den Epic Games Store vorgesehen.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat MBC Game Studio bislang nicht genannt. Auch weitere Details zu den individuellen Fähigkeiten der Helden, möglichen Fortschrittssystemen und dem Umfang der Spielwelt stehen noch aus. Der Enthüllungstrailer konzentriert sich vor allem auf die Welt, die Figuren und das Zusammenspiel aus Teppichflügen und gigantischen Dschinn.

Was haltet ihr von der ungewöhnlichen Mischung aus God of War, Aladdin und kooperativem Action-Adventure? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.