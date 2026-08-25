Nodus Fall enthüllt – HoYoverse setzt auf Dark Fantasy und Koop-Bosskämpfe

HoYoverse schlägt mit seinem nächsten großen Projekt eine überraschend düstere Richtung ein. Während das chinesische Studio vor allem für farbenfrohe Anime-Rollenspiele wie Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero bekannt ist, setzt Nodus Fall auf realitätsnahe Grafik, eine finstere Fantasy-Welt und kooperative Kämpfe gegen gewaltige Kreaturen.

Enthüllt wurde das neue Spiel am 25. August 2026 während der Opening Night Live der Gamescom 2026. Der erste Trailer zeigt ein Action-Rollenspiel, das optisch deutlich an Elden Ring erinnert, beim Aufbau seiner großen Monsterkämpfe aber auch erkennbare Parallelen zu Monster Hunter besitzt.

Ein radikaler Stilwechsel für HoYoverse

Warum erinnert Nodus Fall an Elden Ring? Im Mittelpunkt steht eine zerstörte Welt, in der die göttliche Autorität zerbrochen und die bestehende Ordnung zusammengebrochen ist. Die Teilnehmenden übernehmen die Rolle sogenannter Weaver, die sich den mächtigen mythischen Wesen entgegenstellen müssen, welche die verbliebenen Gebiete beherrschen.

Bereits die ersten Szenen vermitteln eine deutlich schwerere und bedrohlichere Stimmung als die bisherigen Spiele des Studios. Verfallene Landschaften, riesige Gegner und eine realitätsnahe Darstellung ersetzen den bunten Anime-Look, der HoYoverse seit dem weltweiten Erfolg von Genshin Impact im Jahr 2020 begleitet.

Das grundlegende Szenario erinnert dabei an die zerstörte Ordnung aus Elden Ring. Eine direkte spielerische Kopie lässt sich aus dem ersten Trailer allerdings noch nicht ableiten. Klar ist lediglich, dass HoYoverse mit Nodus Fall eine erwachsenere Dark-Fantasy-Ästhetik verfolgt und sich optisch näher an Produktionen von FromSoftware bewegt.

Gemeinsame Jagd auf gigantische Gegner

Wie funktioniert der Koop-Modus von Nodus Fall? Der Enthüllungstrailer zeigt mehrere Charaktere, die gemeinsam gegen riesige Kreaturen antreten. In einer besonders auffälligen Szene kämpft eine Gruppe gegen einen gewaltigen Drachen und verwendet dabei unterschiedliche Waffen wie Bögen und schwere Großschwerter.

Dadurch entsteht eine Mischung aus den kooperativen Bosskämpfen von Elden Ring: Nightreign und der gezielten Monsterjagd aus Monster Hunter. Auch Dragon’s Dogma 2 kommt als Vergleich infrage, da die Auseinandersetzungen gegen übergroße Gegner einen wichtigen Teil des gezeigten Materials ausmachen.

Koordination soll offenbar eine zentrale Rolle spielen. Einzelne Gruppenmitglieder greifen aus unterschiedlichen Positionen an, unterstützen ihre Verbündeten und kombinieren ihre Fähigkeiten gegen Gegner, die einer einzelnen Figur deutlich überlegen wirken. Entwickelt wird das Action-Rollenspiel mit der Unreal Engine 5, die den drastischen Sprung zu realitätsnahen Figuren, Umgebungen und Effekten ermöglicht.

Release und Plattformen bleiben offen

Wann erscheint Nodus Fall? HoYoverse hat bislang weder einen Veröffentlichungstermin noch ein Release-Zeitfenster genannt. Auch die vorgesehenen Plattformen wurden im Rahmen der Gamescom-Präsentation nicht bestätigt.

Ebenso offen bleiben das Bezahlmodell, der genaue Umfang der Spielwelt und die Frage, ob Nodus Fall stärker auf Soulslike-Kämpfe oder auf eine klassische Jagdstruktur nach dem Vorbild von Monster Hunter setzt. Der erste Trailer macht jedoch deutlich, dass HoYoverse neben Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero ein völlig anderes Publikum erreichen möchte.

Wie gefällt euch der realitätsnahe Dark-Fantasy-Stil von Nodus Fall? Schreibt uns in die Kommentare, ob euch der Mix aus Elden Ring und Monster Hunter überzeugt.