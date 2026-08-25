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Opening Night Live 2026 im Liveticker: Alle Ankündigungen und Trailer

Live berichtet vonPatrik Hasberg

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Die Pre-Show beginnt um 19:30 Uhr, die Opening Night Live um 20:00 Uhr. Dieser Liveticker wird während der Veranstaltung fortlaufend aktualisiert.

Die gamescom Opening Night Live 2026 eröffnet heute Abend die Messewoche in Köln. PlayCentral begleitet die Show ab 19:30 Uhr im Liveticker – direkt aus der Koelnmesse. Hier findet ihr die wichtigsten Ankündigungen, Trailer und Eindrücke aus der Veranstaltung in chronologischer Reihenfolge. Patrik Hasberg berichtet für PlayCentral live aus Köln.

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Once Human zeigt sich in einem neuen Trailer

Das Survival-Spiel „Once Human“ war mit neuem Material bei der Opening Night Live vertreten.

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Rayman Legends Retold angekündigt

Mit „Rayman Legends Retold“ wurde eine Neuauflage des beliebten Jump ’n’ Runs angekündigt. Weitere Details folgen.

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Mega Man: Dual Override erscheint 2027

Mit „Mega Man: Dual Override“ wurde ein neuer Teil der traditionsreichen Action-Reihe angekündigt. Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

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Tides of Annihilation zeigt sich in einem neuen Trailer

Das Action-Adventure „Tides of Annihilation“ war mit neuem Material bei der Opening Night Live vertreten.

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Onimusha: Way of the Sword – Demo für weitere Plattformen verfügbar

Die Demo zu „Onimusha: Way of the Sword“ erscheint heute auch für Nintendo Switch 2 und im Microsoft Store.

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Live-Update um 20:25 Uhr

Mit „Crimson Desert Enhanced“ wurde eine erweiterte Version des Open-World-Action-Adventures angekündigt. Weitere Einzelheiten folgen.

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Live-Update um 20:24 Uhr

Das Open-World-Rollenspiel „Sea of Remnants“ war mit einem neuen Trailer bei der Opening Night Live vertreten.

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Live-Update um 20:22 Uhr

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ wird bereits in zwei Tagen veröffentlicht. Ein neuer Trailer stimmte auf den baldigen Release ein.

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Live-Update um 20:21 Uhr

Ein neuer Trailer zu „Silent Hill: Townfall“ gewährte weitere Einblicke in das kommende Horrorspiel.

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Live-Update um 20:19 Uhr

Das Open-World-Rollenspiel „Ananta“ hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Der Titel erscheint am 15. Januar 2027.

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Live-Update um 20:14 Uhr

Gears of War E-Day erscheint am 6. Oktober 2026.

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Live-Update um 20:11 Uhr

Rainbow Six Tactics erscheint 2027.

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Live-Update um 20:11 Uhr

Rainbow Six Tactics wurde offiziell enthüllt. 🥳

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Live-Update um 20:09 Uhr

HoYoverse hat mit „Nodus Fall“ ein neues Spiel angekündigt. Weitere Details folgen.

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Live-Update um 20:08 Uhr

Nodus Fall wurde gezeigt.

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Live-Update um 20:01 Uhr

Es geht’s los, Geoff begrüßt uns auf deutsch!

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Live-Update um 19:58 Uhr

Für „Mariachi Legends“ wurde der 27. April als Veröffentlichungstermin angekündigt. Weitere Einzelheiten folgen.

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Live-Update um 19:56 Uhr

Die Demo zu „Onimusha: Way of the Sword“ wurde um neue Inhalte erweitert. Die aktualisierte Version ist ab sofort verfügbar.

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Live-Update um 19:55 Uhr

Die Fortsetzung des Strategiespiels „Humankind“ wurde offiziell angekündigt. „Humankind 2“ soll im Jahr 2027 erscheinen.

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Live-Update um 19:50 Uhr

Das neu angekündigte Spiel „Murals“ soll im Jahr 2027 erscheinen. Weitere Informationen folgen.

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Live-Update um 19:44 Uhr

„Perceptum“ wurde für das Frühjahr 2027 angekündigt. Weitere Informationen zum Spiel folgen.

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Live-Update um 19:40 Uhr

Mit „RollerCoaster Tycoon: Wonderworks“ wurde ein neuer Teil der bekannten Freizeitpark-Reihe angekündigt. Weitere Informationen folgen.

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Live-Update um 19:38 Uhr

Dovetail Games hat mit „Train Sim World 7“ den nächsten Teil der Eisenbahn-Simulation angekündigt. Weitere Details folgen.

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Live-Update um 19:37 Uhr

Mit „Worms Galactic Tactics“ wurde ein neuer Ableger der traditionsreichen Worms-Reihe angekündigt. Weitere Details folgen.

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Live-Update um 19:36 Uhr

Die Preshow hat begonnen mit Worms!

LIVE aktualisiert

Die Pre-Show beginnt

Die Pre-Show ist für 19:30 Uhr angekündigt. Sobald die Übertragung tatsächlich begonnen hat, fassen wir hier die ersten Programmpunkte und relevanten Hinweise zusammen. Diese Vorlage bitte vor dem Senden redaktionell prüfen.

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Live-Update um 19:32 Uhr

Die Opening Night Live erwartet viele spannende Ankündigungen, wir sind für euch live dabei.

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Gleich geht’s los, Stimmung ist super! 🥳

Wir haben uns in den Hallen eingefunden und genießen die Atmosphäre.

LIVE aktualisiert

Willkommen zur Opening Night Live 2026

Wir sind in der Koelnmesse angekommen und begleiten die Opening Night Live heute Abend direkt aus Köln. Bis zum Start versorgen wir euch hier mit Eindrücken aus der Halle und den wichtigsten Informationen zur Show.

Termin und offizieller Stream im Überblick

  • Pre-Show: Dienstag, 25. August 2026, 19:30 Uhr MESZ
  • Hauptshow: 20:00 Uhr MESZ
  • Ort: Koelnmesse in Köln
  • Offizieller Stream: gamescom auf YouTube
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Die bestätigten Eckdaten

Die Opening Night Live findet am Dienstag, dem 25. August 2026, in der Koelnmesse statt. Die Hauptshow beginnt nach offiziellen Angaben um 20:00 Uhr MESZ und wird von Geoff Keighley produziert und moderiert. Eine Pre-Show ist ab 19:30 Uhr vorgesehen. Eine verbindliche Laufzeit nennen wir nicht, solange sie nicht offiziell bestätigt ist.

Opening Night Live eröffnet die gamescom 2026

Die Eröffnungsshow bildet den öffentlichkeitswirksamen Auftakt der gamescom, die vom 26. bis 30. August 2026 in Köln stattfindet. Angekündigt sind Weltpremieren, Trailer und Überraschungen. Welche Meldungen während der Show tatsächlich relevant werden, halten wir im Verlauf dieses Tickers fest.

Eine kompakte Vorschau mit Uhrzeit, Stream und offiziell bestätigten Programmpunkten findet ihr außerdem in unserem Überblick zur Opening Night Live 2026. Erwartungen und Gerüchte behandeln wir nicht als bestätigte Ankündigungen.

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.

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