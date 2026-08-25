Die Pre-Show beginnt um 19:30 Uhr, die Opening Night Live um 20:00 Uhr. Dieser Liveticker wird während der Veranstaltung fortlaufend aktualisiert.

Die gamescom Opening Night Live 2026 eröffnet heute Abend die Messewoche in Köln. PlayCentral begleitet die Show ab 19:30 Uhr im Liveticker – direkt aus der Koelnmesse. Hier findet ihr die wichtigsten Ankündigungen, Trailer und Eindrücke aus der Veranstaltung in chronologischer Reihenfolge. Patrik Hasberg berichtet für PlayCentral live aus Köln.

LIVE Dienstag, 25. August 2026 Once Human zeigt sich in einem neuen Trailer Rayman Legends Retold angekündigt Mega Man: Dual Override erscheint 2027 Tides of Annihilation zeigt sich in einem neuen Trailer Onimusha: Way of the Sword – Demo für weitere Plattformen verfügbar Live-Update um 20:25 Uhr Live-Update um 20:24 Uhr Live-Update um 20:22 Uhr Live-Update um 20:21 Uhr Live-Update um 20:19 Uhr Live-Update um 20:14 Uhr Live-Update um 20:11 Uhr Live-Update um 20:11 Uhr Live-Update um 20:09 Uhr Live-Update um 20:08 Uhr Live-Update um 20:01 Uhr Live-Update um 19:58 Uhr Live-Update um 19:56 Uhr Live-Update um 19:55 Uhr Live-Update um 19:50 Uhr Live-Update um 19:44 Uhr Live-Update um 19:40 Uhr Live-Update um 19:38 Uhr Live-Update um 19:37 Uhr Live-Update um 19:36 Uhr Die Pre-Show beginnt Live-Update um 19:32 Uhr Gleich geht’s los, Stimmung ist super! 🥳 Willkommen zur Opening Night Live 2026

Termin und offizieller Stream im Überblick

Pre-Show: Dienstag, 25. August 2026, 19:30 Uhr MESZ

Hauptshow: 20:00 Uhr MESZ

Ort: Koelnmesse in Köln

Offizieller Stream: gamescom auf YouTube

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Die bestätigten Eckdaten

Die Opening Night Live findet am Dienstag, dem 25. August 2026, in der Koelnmesse statt. Die Hauptshow beginnt nach offiziellen Angaben um 20:00 Uhr MESZ und wird von Geoff Keighley produziert und moderiert. Eine Pre-Show ist ab 19:30 Uhr vorgesehen. Eine verbindliche Laufzeit nennen wir nicht, solange sie nicht offiziell bestätigt ist.

Opening Night Live eröffnet die gamescom 2026

Die Eröffnungsshow bildet den öffentlichkeitswirksamen Auftakt der gamescom, die vom 26. bis 30. August 2026 in Köln stattfindet. Angekündigt sind Weltpremieren, Trailer und Überraschungen. Welche Meldungen während der Show tatsächlich relevant werden, halten wir im Verlauf dieses Tickers fest.

Eine kompakte Vorschau mit Uhrzeit, Stream und offiziell bestätigten Programmpunkten findet ihr außerdem in unserem Überblick zur Opening Night Live 2026. Erwartungen und Gerüchte behandeln wir nicht als bestätigte Ankündigungen.