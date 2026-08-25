Wheat from the Chaff – Indie-Farmspiel lässt 10 Millionen Teile sortieren

Gemütlich den eigenen Hof bewirtschaften, Felder bestellen und nach einem langen Tag die Ernte einfahren: Landwirtschaftssimulationen gelten häufig als besonders entspannendes Genre. Das Indie-Projekt Wheat from the Chaff dreht diese Vorstellung jedoch komplett um und könnte selbst geduldige Farming-Fans an ihre Grenzen bringen.

Der Solo-Entwickler SaturaDev präsentierte am 24. August 2026 einen ersten Gameplay-Ausschnitt auf X. Darin wartet eine ebenso einfache wie erschreckende Aufgabe: Insgesamt zehn Millionen einzelne Bestandteile müssen von Hand in Weizen und Spreu sortiert werden.

Zehn Millionen Teile warten auf ihre Sortierung

Wie funktioniert Wheat from the Chaff? Die Spielfigur nimmt zunächst eine kleine Menge aus einem riesigen Haufen auf und bringt sie zu einem Tisch. Dort müssen die einzelnen Weizenkörner und Bestandteile der Spreu nacheinander betrachtet und korrekt einsortiert werden.

Im gezeigten Ausschnitt trennt die Spielfigur innerhalb von ungefähr 30 Sekunden gerade einmal sechs Körner von der Spreu. Bliebe dieses Tempo während des gesamten Durchgangs unverändert, wären für die zehn Millionen Teile mehr als 13.800 Stunden notwendig.

Das entspricht bei einer regulären Arbeitswoche einer Spielzeit von mehr als sechs Jahren. Selbst ohne Schlaf und Pausen würde die Sortierarbeit rund 579 Tage dauern. Aus einer gemütlichen Landwirtschaftssimulation wird damit eine gigantische Geduldsprobe, bei der schon der Blick auf den verbleibenden Haufen für Verzweiflung sorgen dürfte.

Hilfsmittel könnten die Mammutaufgabe beschleunigen

Welche Mechaniken plant der Entwickler? SaturaDev deutete bereits an, dass Wheat from the Chaff nicht ausschließlich aus dem manuellen Sortieren bestehen soll. Ein veröffentlichtes Bild zeigte unter anderem eine Windfege, mit der sich Weizen und Spreu wesentlich schneller voneinander trennen lassen könnten.

Weitere Werkzeuge und Mechaniken sollen das zunächst sehr simple Konzept zu einem umfangreicheren Spiel ausbauen. Nach der großen Aufmerksamkeit für den Teaser kündigte der Entwickler an, seine übrigen Projekte vorerst zurückzustellen und sich auf Wheat from the Chaff zu konzentrieren.

Eine Steam-Seite existiert derzeit noch nicht. SaturaDev möchte den Store-Auftritt und weitere Informationen demnächst veröffentlichen. Auch ein Release-Zeitfenster wurde bislang nicht genannt, zudem können sich grundlegende Gameplay-Elemente während der Entwicklung noch verändern.

Ein neuer Trend für besonders geduldige Gamer

Warum sorgen extreme Sortierspiele für Aufmerksamkeit? Wheat from the Chaff ist nicht das einzige Indie-Projekt, das eine nahezu unmögliche Aufgabe zum zentralen Spielprinzip macht. Der Entwickler NasNakarus zeigte kürzlich ein ähnliches Konzept, bei dem eine Nadel zwischen fünf Millionen Bestandteilen eines Heuhaufens gefunden werden muss.

Auch Cozy-Games wie Librarian: Tidy Up the Arcane Library! setzen auf das Ordnen großer Mengen an Gegenständen. Solche Tätigkeiten können durch sichtbare Fortschritte und perfekt sortierte Ergebnisse durchaus befriedigend wirken. Wheat from the Chaff treibt diese Idee mit seiner absurd hohen Zielvorgabe allerdings bewusst auf die Spitze.

Ob am Ende tatsächlich jemand alle zehn Millionen Teile sortieren wird, dürfte stark von den geplanten Werkzeugen und Automatisierungen abhängen. Würdet ihr euch dieser endlosen Farming-Herausforderung stellen oder bereits nach den ersten Körnern aufgeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.