Steam verschenkt Microsoft Flight Simulator Soundtrack bis 1. September 2026

Steam verteilt seit dem 24. August 2026 einen neuen Gratisinhalt aus dem Microsoft Flight Simulator Universum. Nutzer können sich den digitalen Soundtrack Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined sichern und dauerhaft ihrer Bibliothek hinzufügen.

Das Angebot läuft bis zum 1. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Wichtig ist dabei, dass es sich nicht um Microsoft Flight Simulator 2024 selbst handelt, sondern um ein eigenständiges Musikalbum mit neu arrangierten Stücken.

Der Soundtrack bleibt dauerhaft in der Bibliothek

Wie lässt sich das Steam-Geschenk beanspruchen? Ihr müsst Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined lediglich während des Aktionszeitraums eurem Steam-Konto hinzufügen. Anschließend bleibt der Soundtrack auch nach dem Ende der Aktion dauerhaft verfügbar.

Der Besitz von Microsoft Flight Simulator 2024 ist für die Beanspruchung nicht erforderlich. Damit richtet sich das Angebot nicht nur an aktive Piloten, sondern an alle Steam-Nutzer, die orchestrale Musik und atmosphärische Trailer-Soundtracks mögen.

Insgesamt 21 neu arrangierte Musikstücke

Welche Inhalte stecken in Themes Reimagined? Das Album umfasst 21 bislang unveröffentlichte Originalstücke mit einer Gesamtlaufzeit von rund 86 Minuten. Verantwortlich für die Musik ist Finishing Move Inc., während Asobo Studio als Entwickler und Xbox Game Studios als Publisher aufgeführt werden.

Die Kompositionen basieren auf bekannten Trailer-Themen aus unterschiedlichen Phasen der Reihe. Dazu zählen Musik aus der E3-Ankündigung von 2019, mehreren Länder-Updates, dem 40. Jubiläum und der Xbox Showcase 2024.

Musikstück Laufzeit The Sky is the Calling (E3 2019 Announce) 4:27 Minuten Majestic Ascent (XO London 2019) 3:59 Minuten Riding the Jetstream (2020 Pre-Order Launch) 4:16 Minuten Amber Waves (USA) 4:02 Minuten Echoes of Albion (United Kingdom & Ireland) 3:05 Minuten L’Hexagone (France) 4:51 Minuten Spirit of Aviation (Famous Flyers & Local Legends) 4:04 Minuten Above the Clouds (Xbox Showcase 2021) 3:02 Minuten Snowbound (Seasons Greetings, Snow) 3:00 Minuten Midnight Sun (Nordics) 4:34 Minuten Over Alemannia (Germany, Austria, Switzerland) 3:57 Minuten Iberian Skies (Spain, Portugal, Gibraltar, Andorra) 4:17 Minuten Il Bel Paese (Italy) 4:11 Minuten An Epic Journey (40th Anniversary) 4:11 Minuten True North (Canada) 4:03 Minuten Land of the Long White Cloud (New Zealand) 3:55 Minuten The Old City (Central Eastern Europe) 4:35 Minuten Iron Wings (Eastern Vintage Planes) 3:15 Minuten Arctic Twilight (Nordics & Greenland) 3:29 Minuten Coral Reefs (Oceania) 4:30 Minuten The Art of Flight (Xbox Showcase 2024) 4:24 Minuten

Jubiläumsrabatte und weitere Gratisaktionen

Warum verschenkt Microsoft den Soundtrack? Die Aktion gehört zu den Feierlichkeiten rund um das sechsjährige Jubiläum der Veröffentlichung von Microsoft Flight Simulator aus dem Jahr 2020. Parallel dazu läuft bis zum 1. September 2026 ein Franchise-Sale auf Steam, Xbox und im Windows Store.

Microsoft Flight Simulator 2024 ist im Rahmen dieser Aktion um 30 Prozent reduziert. Für Microsoft Flight Simulator aus dem Jahr 2020 gilt ein Rabatt von 65 Prozent, während Microsoft Flight Simulator X um 80 Prozent günstiger angeboten wird.

Wer lieber ein vollständiges Spiel kostenlos mitnimmt, kann sich außerdem Dokimon Quest bis zum 26. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit auf Steam sichern. Das rundenbasierte Monsterfänger-Rollenspiel bleibt nach der Aktivierung ebenfalls dauerhaft in der Bibliothek.

Für Oktober 2026 zeichnen sich zudem weitere kostenlose Zusatzpakete ab. Geplant sind Inhalte für MXGP 26, Gear.Club Unlimited 3 und Hunting Simulator 3. Bei diesen Angeboten handelt es sich voraussichtlich ebenfalls um kleinere DLC-Pakete und nicht um die jeweiligen Hauptspiele.

Werdet ihr euch den kostenlosen Microsoft Flight Simulator Soundtrack sichern, oder sind Gratisalben für euch weniger interessant als kostenlose Spiele? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.