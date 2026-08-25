Blood Dungeon startet am 25. August 2026 Day One im Xbox Game Pass Ultimate

Der Xbox Game Pass erhält am 25. August 2026 einen weiteren Day-One-Titel. Mit Blood Dungeon landet das neue Spiel von Messhof direkt zum Veröffentlichungstag im Ultimate-Tarif und im PC Game Pass. Unterstützt werden Cloud-Gaming, PC und Xbox Series X|S.

Blood Dungeon ist bereits der 128. Neuzugang im Game Pass seit Beginn des Jahres 2026. Gleichzeitig handelt es sich erst um die sechste komplette Neuveröffentlichung, die Microsoft seit Anfang August 2026 in den Katalog aufgenommen hat.

Messhof dürfte vielen Gaming-Fans durch Nidhogg bekannt sein. Das 2014 veröffentlichte Fechtspiel erhielt mehrere Indie-Auszeichnungen, während auch Nidhogg 2 nach seinem Release im August 2017 für Preise nominiert wurde.

Roguelite-Action statt Fechtduelle

Was bietet Blood Dungeon im Xbox Game Pass? Im Gegensatz zu den auf kurze Mehrspielerduelle ausgelegten Nidhogg-Spielen setzt Blood Dungeon vollständig auf eine Einzelspieler-Erfahrung. Das Studio verbindet rasantes 2D-Platforming mit Roguelite-Fortschritt und Elementen eines automatischen Shooters.

In gefährlichen Dungeons müssen Fans per Parkour Hindernisse überwinden, Monstern ausweichen und gleichzeitig Blut sowie Power-ups einsammeln. Wer einen Durchlauf überlebt, nimmt verdiente Knochen mit in den Knochenladen und investiert sie dort in dauerhafte Verbesserungen.

Zusätzliche Aufgaben schalten neue Upgrades, Arenen und Skins frei. Durch die Mischung aus großen Gegnergruppen, stetig wachsender Stärke und wiederholbaren Runs könnte Blood Dungeon besonders für Fans von Vampire Survivors interessant sein.

Für Messhof ist es bereits der zweite Day-One-Start im Xbox Game Pass innerhalb von 13 Monaten. Im Sommer 2025 erschien Wheel World direkt im Abo. Zuvor war das preisgekrönte Studio während der ersten acht Jahre des Dienstes mit keinem einzigen Titel im Katalog vertreten.

Weitere Game-Pass-Neuzugänge

Welche Spiele ergänzen den Game Pass im August 2026? Parallel zu Blood Dungeon wird Aerial_Knight’s DropShot am 25. August 2026 für Mitglieder von Game Pass Premium freigeschaltet. Der farbenfrohe Actiontitel des in Detroit ansässigen Soloentwicklers Neil Jones war bereits am 17. Februar 2026 in Ultimate und PC Game Pass gestartet.

Aerial_Knight’s DropShot kombiniert einen Rail-Shooter mit einem freien Fall aus großer Höhe. Während des Absturzes müssen Gegner, Fallen und andere Gefahren ausgeschaltet werden, bevor die Spielfigur möglichst schnell und sicher den Boden erreicht.

Am 27. August 2026 folgt mit Resonance: A Plague Tale Legacy der fünfte und letzte Day-One-Titel des Monats. Am 31. August 2026 wechselt außerdem die Lebenssimulation Young Suns in den Premium-Tarif, nachdem sie seit November 2025 über die höheren Mitgliedschaftsstufen verfügbar war.

Termin Spiel Game-Pass-Tarif Plattformen 25. August 2026 Aerial_Knight’s DropShot Premium Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S 25. August 2026 Blood Dungeon Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 31. August 2026 Young Suns Premium Cloud, Konsole, PC 1. September 2026 Shelldiver Ultimate, Premium, PC Game Pass Cloud, Konsole, PC 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S

Blood Dungeon ist damit nicht nur eine weitere Neuveröffentlichung im Abo, sondern auch ein deutlicher Genrewechsel für Messhof. Werdet ihr euch in die Dungeons wagen oder wartet ihr lieber auf Resonance: A Plague Tale Legacy? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.