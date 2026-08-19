RuneScape Dragonwilds kommt am 15. September 2026 in den Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass erhält im September 2026 einen spannenden Neuzugang für Fans von offenen Welten und kooperativen Survival-Abenteuern. RuneScape: Dragonwilds erscheint am 15. September 2026 in der Vollversion und wird direkt zum Start über Microsofts Spieleabo verfügbar sein.

Das von Jagex entwickelte Spin-off verlässt an diesem Tag den Steam-Early-Access und feiert gleichzeitig seine Premiere auf Xbox Series X|S. Damit erreicht das RuneScape-Universum in seinem 25. Jubiläumsjahr erstmals auch klassische Konsolen.

Der Day-One-Start im Xbox Game Pass

Wann erscheint RuneScape: Dragonwilds im Xbox Game Pass? Der weltweite Release ist für den 15. September 2026 vorgesehen. Abonnenten können das Open-World-Survival-RPG somit direkt am Veröffentlichungstag ausprobieren, ohne das Spiel separat kaufen zu müssen.

Bereits während der Early-Access-Phase entwickelte sich Dragonwilds zu einem beachtlichen Erfolg. Seit dem ursprünglichen PC-Start am 15. April 2025 wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft. Durch die Aufnahme in den Xbox Game Pass dürfte die Community im September noch einmal deutlich wachsen.

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Auch auf PlayStation 5 verfolgt Jagex eine ähnliche Strategie. RuneScape: Dragonwilds wird zum Release ebenfalls Bestandteil des Spielekatalogs von PlayStation Plus Extra und Premium. Zusätzlich erscheint das Abenteuer regulär für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Kooperative Abenteuer auf Ashenfall

Was erwartet euch in RuneScape: Dragonwilds? Anders als das klassische RuneScape ist Dragonwilds kein traditionelles MMORPG. Stattdessen kombiniert der Ableger eine offene Fantasywelt mit Survival-Mechaniken, Basisbau, Crafting, Quests und einem umfangreichen Fertigkeitssystem.

Schauplatz ist der bislang unerforschte Kontinent Ashenfall, auf dem gefährliche Drachen erwacht sind. Ihr sammelt Ressourcen, fertigt Ausrüstung an, errichtet Unterkünfte und verbessert verschiedene Fähigkeiten bis auf Stufe 99. Neben klassischen Waffen spielt Magie eine zentrale Rolle. Mit Zaubern lassen sich beispielsweise Bäume in Sekunden fällen, Erzadern sprengen oder Fische aus einem See beschwören.

Die Reise kann allein oder gemeinsam in einer Gruppe bestritten werden. Dank Crossplay dürfen sich bis zu vier Personen unabhängig von ihrer Plattform zusammenschließen. Auf Ashenfall warten bekannte RuneScape-Kreaturen, Schwarze Ritter, Zogres und mehrere mächtige Drachen, bevor es schließlich gegen die Drachenkönigin Kuldra geht.

Neue Inhalte für die Vollversion

Welche Inhalte bringt die Version 1.0? Zum vollständigen Release erhält RuneScape: Dragonwilds das neue Gebiet Scorned Wilderness. Dort soll die bisherige Geschichte rund um Kuldra in einem großen Raid ihren vorläufigen Abschluss finden.

Die Vollversion umfasst außerdem sämtliche Inhalte, die während des Early Access veröffentlicht wurden. Dazu gehören unter anderem Fellhollow, die Festung Dowdun Reach und die Wüstenregion Umbral Sands mit eigenen Umweltgefahren, Gegnern, Ressourcen und Ausrüstungsstufen.

Nach Version 1.0 soll die Entwicklung weitergehen. Jagex plant über mehrere Jahre hinweg zusätzliche Regionen, Fähigkeiten, Quests, Bosse, Gegner und Belohnungen. Der Start im Xbox Game Pass am 15. September 2026 bildet damit nicht das Ende, sondern den Beginn der nächsten großen Phase für RuneScape: Dragonwilds.

Werdet ihr RuneScape: Dragonwilds zum Day-One-Start im Xbox Game Pass ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.