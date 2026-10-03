Xbox Game Pass – Diese 9 Spiele fliegen am 15. Oktober 2026 raus

Der Xbox Game Pass verliert am 15. Oktober 2026 einen seiner größten Rollenspielhits. Mit Clair Obscur: Expedition 33 verschwindet ein Titel aus dem Katalog, der seit seiner Veröffentlichung am 24. April 2025 zu den gefeiertsten Spielen des Abos gehört.

Abonnenten bleiben damit nur noch wenige Tage, um die Geschichte rund um Gustave, Maelle und die Expedition 33 zu beginnen oder ihren aktuellen Durchgang abzuschließen. Gleichzeitig verlassen acht weitere Titel den Dienst, darunter mehrere umfangreiche Einzelspielerabenteuer.

Ein preisgekröntes Rollenspiel verlässt den Katalog

Warum ist der Abschied von Clair Obscur: Expedition 33 so bedeutend? Das Debüt von Sandfall Interactive überzeugte mit einer ungewöhnlichen Mischung aus rundenbasierten Kämpfen und Echtzeitaktionen. Ausweichen, Parieren und gezielte Angriffe ergänzen das klassische Kampfsystem und verleihen den Gefechten einen deutlich aktiveren Charakter.

Auch bei den internationalen Kritiken konnte sich das Rollenspiel durchsetzen. Bei OpenCritic erreicht Clair Obscur: Expedition 33 einen Durchschnitt von 92 Punkten, während 98 Prozent der erfassten Kritiker eine Empfehlung aussprechen.

Bei den The Game Awards 2025 gewann das Abenteuer insgesamt neun Auszeichnungen. Neben dem Titel Spiel des Jahres erhielt es unter anderem Preise für die beste Spielregie, die beste Handlung, die beste künstlerische Gestaltung, die beste Musik und das beste Rollenspiel.

Diese neun Inhalte verschwinden am 15. Oktober 2026

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass im Oktober 2026? Clair Obscur: Expedition 33 ist nicht der einzige prominente Abgang. Auch A Plague Tale: Requiem und Pacific Drive gehören zu den größeren Produktionen, die Mitte des Monats aus dem Katalog genommen werden.

Clair Obscur: Expedition 33

Pacific Drive

A Plague Tale: Requiem

Evil West

The Casting of Frank Stone

Donut County

Crime Scene Cleaner

Superball

Nova Roma

Bei Superball endet der über den Game Pass angebotene Zusatzinhalt für den kostenlos spielbaren Titel. Nova Roma ist dagegen ausschließlich im PC-Katalog betroffen. Die übrigen genannten Spiele werden je nach verfügbarer Fassung aus den Angeboten für Konsole, PC und Cloud entfernt.

Besonders bitter dürfte der Termin für Fans umfangreicher Geschichten sein. A Plague Tale: Requiem setzt die düstere Reise von Amicia und Hugo fort, während Pacific Drive Survivalmechaniken mit Fahrten durch eine von Anomalien heimgesuchte Sperrzone verbindet.

Genügend Zeit für ausgewählte Spiele

Wie lange dauert ein Durchgang vor der Entfernung? Wer sich ausschließlich auf die Haupthandlung konzentriert, benötigt für Clair Obscur: Expedition 33 durchschnittlich rund 30 Stunden. Ein möglichst vollständiger Durchgang kann dagegen ungefähr 69 Stunden beanspruchen.

A Plague Tale: Requiem lässt sich im Durchschnitt in etwa 17 Stunden beenden, während für Pacific Drive ungefähr 21 Stunden eingeplant werden sollten. Crime Scene Cleaner und Evil West kommen jeweils auf rund zwölf Stunden. The Casting of Frank Stone benötigt etwa sechs Stunden.

Die schnellste Option ist Donut County. Selbst ein vollständiger Durchgang lässt sich durchschnittlich innerhalb von zweieinhalb Stunden bewältigen. Für Nova Roma als Endlosaufbauspiel und Superball als Mehrspielertitel gibt es dagegen keine sinnvoll festgelegte Abschlusszeit.

Welchen der Abgänge wollt ihr noch vor dem 15. Oktober 2026 spielen und welcher Verlust trifft euch am härtesten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab