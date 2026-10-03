s&box kostenlos auf Steam bis 5. Oktober 2026 – was das Probewochenende bietet

Auf Steam lässt sich an diesem Wochenende ein besonders umfangreiches Kreativprojekt kostenlos ausprobieren. s&box von Facepunch Studios steht bis zum 5. Oktober 2026 ohne Kaufpreis zum Spielen bereit und öffnet damit vorübergehend seine gewaltige Sammlung an Community-Inhalten.

Bei der Aktion handelt es sich um ein kostenloses Probewochenende. s&box bleibt nach Ablauf des Angebots also nicht dauerhaft in der eigenen Bibliothek nutzbar. Wer anschließend weitermachen möchte, erhält bis zum 5. Oktober 2026 einen Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Kaufpreis. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/590830/sbox/?curator_clanid=45534557&utm_source=openai))

Kostenloser Zugang am Wochenende

Wie lange ist s&box kostenlos spielbar? Der kostenlose Zugang endet am Montag, dem 5. Oktober 2026. Interessierte PC-Gamer haben somit nur noch wenige Tage Zeit, um die Sandbox herunterzuladen und die unterschiedlichen Community-Projekte auszuprobieren.

Das Gratiswochenende begleitet das Finale des dritten s&box Game Jam. Innerhalb von drei Wochen entstanden mehr als 400 unterschiedliche Projekte, die zeigen sollen, wie vielseitig die Plattform eingesetzt werden kann. Die Bandbreite reicht von kooperativen Abenteuern über schnelle Shooter und Rennspiele bis zu Horror-Erfahrungen.

Die Aktion begann bereits am 2. Oktober 2026. Dadurch bietet sich das Wochenende nicht nur zum Spielen an. Die Community kann zugleich die Finalprojekte testen und über den Gewinner des Wettbewerbs abstimmen. ([steamdb.info](https://steamdb.info/patchnotes/25681412/?utm_source=openai))

Eine Sandbox für eigene Spiele

Was steckt hinter s&box? Facepunch Studios bezeichnet das Projekt als spirituellen Nachfolger von Garry’s Mod. Statt einer klassischen Kampagne erwartet euch eine offene Plattform, auf der ihr Spiele erstellen, veröffentlichen und direkt ausprobieren könnt.

Technisch basiert s&box auf Valves Source 2 Engine. Für eigene Projekte stehen ein szenenbasierter Editor, C# Skripte und Werkzeuge zur Entwicklung individueller Spielmechaniken bereit. Vereinfacht lässt sich das Konzept mit den von Fans erstellten Erfahrungen in Roblox vergleichen, richtet sich mit seinen Entwicklerwerkzeugen aber auch an ambitionierte Kreative.

Hunderte von der Community erstellte Spiele

Einzelspieler, Online-Koop und PvP

Editor mit C# Unterstützung

Steam Workshop und integrierter Level-Editor

Gemeinsame kosmetische Anpassungen für verschiedene Spiele

s&box erschien offiziell am 28. April 2026 für den PC. Facepunch Studios, das ebenfalls für Garry’s Mod und Rust bekannt ist, möchte die Plattform kontinuierlich erweitern und regelmäßig mit neuen Funktionen versorgen. ([sbox.game](https://sbox.game/news/release-26-04-28/?utm_source=openai))

Gemischte Reaktionen auf Steam

Wie kommt s&box bei der Steam-Community an? Die Bewertungen fallen derzeit gemischt aus. Gelobt werden vor allem die technische Grundlage, die modernen Kreativwerkzeuge und das langfristige Potenzial als Nachfolger von Garry’s Mod.

Kritik gibt es hingegen am aktuellen Umfang, an der Qualität einiger Community-Inhalte und am noch unfertigen Gesamteindruck. Da s&box stark von nutzergenerierten Projekten abhängig ist, kann sich das Spielerlebnis je nach ausgewählter Kreation deutlich unterscheiden.

Das kostenlose Wochenende ist deshalb eine gute Gelegenheit, sich ohne finanzielles Risiko ein eigenes Bild zu machen. Werdet ihr s&box bis zum 5. Oktober 2026 ausprobieren oder bleibt ihr lieber bei Garry’s Mod und Roblox? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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