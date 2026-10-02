Steam verschenkt zwei neue DLCs – bis 15. Oktober 2026 dauerhaft sichern

Steam verschenkt aktuell zwei frisch veröffentlichte Zusatzinhalte. Wer die DLCs spätestens am 15. Oktober 2026 dem eigenen Konto hinzufügt, darf sie dauerhaft behalten und später beliebig oft herunterladen.

Bei den beiden Gratisangeboten handelt es sich um das Drakin Armoury Pack für Rotwood sowie die Scrubdesignz Liveries für MXGP 26. Vollständige Spiele werden im Rahmen der Aktion allerdings nicht verschenkt, denn zur Nutzung ist jeweils das kostenpflichtige Hauptspiel erforderlich.

Zwei DLCs zum dauerhaften Behalten

Welche Steam-Inhalte sind aktuell kostenlos? Beide Erweiterungen gehören zu einer Free-to-Keep-Aktion. Anders als bei einem kostenlosen Wochenende bleibt die Lizenz nach der Aktivierung dauerhaft mit dem Steam-Konto verbunden.

Rotwood: Drakin Armoury Pack

MXGP 26: Scrubdesignz Liveries

Das Drakin Armoury Pack würde regulär 4,99 Euro kosten. Die Scrubdesignz Liveries besitzen dagegen einen regulären Preis von 1,99 Euro. Zusammen lassen sich durch die Aktion somit 6,98 Euro sparen.

Zum Spielen wird Rotwood beziehungsweise MXGP 26 benötigt. Rotwood ist während der Aktion um 25 Prozent reduziert, während MXGP 26 am 1. Oktober 2026 für 49,99 Euro erschienen ist. Beide Erweiterungen lassen sich direkt über ihre jeweiligen Steam-Produktseiten dem Konto hinzufügen.

Neue Inhalte für Rotwood

Welche Neuerungen stecken im Drakin Armoury Pack? Das Paket von Klei Entertainment ist der umfangreichere der beiden Gratisinhalte. Es erweitert Rotwood um die Drakin als neue spielbare Spezies und führt mit dem Großschwert einen zusätzlichen Waffentyp ein.

Darüber hinaus erwartet euch eine neue Geschichte rund um den Drakin-Kriegermönch Brother Tendy. Dieser möchte gestohlene zeremonielle Rüstungsteile aus seinem Kloster zurückholen und benötigt dabei Unterstützung.

Zum Umfang gehören mehr als 20 freischaltbare Varianten des Großschwerts, neue Waffenkräfte, zusätzliche Rüstungsillusionen und zwei neue Minibosse. Rotwood unterstützt sowohl Einzelspieler als auch kooperative Partien mit bis zu drei Freunden und bietet eine vollständig deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel.

Neue Designs für MXGP 26

Welche Inhalte erhalten Motorsportfans kostenlos? Die Scrubdesignz Liveries richten sich an Besitzer von MXGP 26. Das DLC enthält sechs unterschiedliche Lackierungen von SCRUB Designz, mit denen sich das eigene Motorrad optisch anpassen lässt.

MXGP 26 stammt von Artefacts Studio und wird von Nacon veröffentlicht. Die Motocross-Simulation bildet die Saison 2026 mit offiziellen Strecken und Fahrern ab und bietet neben Einzelrennen auch Online-Wettkämpfe.

Interessierte sollten beide DLCs spätestens am 15. Oktober 2026 aktivieren. Selbst wenn die zugehörigen Hauptspiele erst später gekauft werden, bleiben rechtzeitig gesicherte Free-to-Keep-Inhalte dauerhaft in der eigenen Steam-Bibliothek verfügbar.

Werdet ihr euch die beiden kostenlosen Steam-DLCs sichern, oder besitzt ihr Rotwood beziehungsweise MXGP 26 bereits? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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