PlayStation Plus im Oktober 2026 – Gratis Warzone Horror-Bundle startet früh

PlayStation Plus startet im Oktober 2026 früher als erwartet mit einem ersten Bonus für Abonnenten. Seit dem 1. Oktober 2026 lässt sich das Call of Duty: Warzone Horror-Bundle ohne zusätzliche Kosten beanspruchen. Das Paket gehört zum HorrorFest von Sony und stimmt mit mehreren kosmetischen Inhalten auf die Halloween-Saison ein.

Der Bonus steht Mitgliedern unabhängig davon zur Verfügung, ob sie PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium nutzen. Call of Duty: Warzone selbst ist kostenlos spielbar, für die exklusiven Inhalte wird jedoch eine aktive Mitgliedschaft benötigt. Die Gegenstände lassen sich zudem in Call of Duty: Black Ops 7 verwenden.

Umfangreiche Inhalte für Call of Duty

Welche Inhalte stecken im kostenlosen Horror-Bundle? Das auch als PlayStation Plus Pack 8 bezeichnete Paket umfasst kosmetische Extras, Waffeninhalte und weitere Anpassungsmöglichkeiten. Insgesamt enthält der Download folgende Bestandteile:

zwei Operator-Skins

vier Waffenbaupläne

eine neue Vollstreckung

einen Waffenanhänger

ein Emote

eine animierte Visitenkarte

ein animiertes Emblem

ein Fadenkreuz

einen Waffensticker

zwei GobbleGums

Die Inhalte sind für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 vorgesehen. Voraussetzung ist jeweils der Zugriff auf das entsprechende Basisspiel. Nach dem Beanspruchen werden die Extras mit dem eigenen PlayStation-Konto verknüpft und stehen anschließend im Spiel zur Auswahl.

Auf der PS4 gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung. Die Inhalte können weiterhin in der PS4-Version von Call of Duty: Black Ops 7 genutzt werden, stehen jedoch nicht in der PS4-Fassung von Warzone zur Verfügung. Activision beendet den Warzone-Support für die ältere Konsole nach Saison 6 von Black Ops 7. Ein konkretes Abschaltdatum steht noch aus. Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint zudem nicht mehr für PS4.

Weitere PlayStation Plus-Boni im Oktober

Wann erscheinen die regulären PlayStation Plus-Spiele? Die monatlichen Spiele folgen am 6. Oktober 2026. Mitglieder können die drei Titel bis zum 2. November 2026 ihrer Bibliothek hinzufügen. Wie bei den monatlichen Essential-Spielen üblich, bleiben sie anschließend nutzbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.

F1 25 für PS5

Hunt: Showdown 1896 für PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 für PS5 und PS4

Passend zum Start von Hunt: Showdown 1896 erscheint am 6. Oktober 2026 außerdem ein Starter-Paket für den düsteren Extraction-Shooter. Am 7. Oktober 2026 folgt für Overwatch 2 ein Draugr-Reinhardt-Paket mit fünf Battle-Pass-Stufensprüngen. Sowohl Call of Duty als auch Overwatch gehören mittlerweile zum Microsoft-Konzern, erhalten auf PlayStation aber weiterhin exklusive Vorteile für Plus-Mitglieder.

Voraussichtlich am 14. Oktober 2026 dürfte Sony außerdem die neuen Spiele für die Tarife PlayStation Plus Extra und Premium vorstellen. Bis dahin können sich Abonnenten bereits das Warzone Horror-Bundle sichern und ab dem 6. Oktober 2026 mit F1 25, Hunt: Showdown 1896 sowie Earth Defense Force: World Brothers 2 loslegen.

Werdet ihr euch das Call of Duty: Warzone Horror-Bundle sichern, oder wartet ihr vor allem auf die monatlichen Spiele? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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