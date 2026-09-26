Kingdom Come Deliverance 2 neu bei PS Plus Extra und Premium für PS5

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 steht derzeit eines der erfolgreichsten Open-World-Rollenspiele der vergangenen Jahre im Spielekatalog von PlayStation Plus bereit. Seit dem 18. August 2026 können Abonnenten der Stufen Extra und Premium das Mittelalterabenteuer auf der PS5 ohne zusätzlichen Kauf herunterladen.

Der reguläre Preis der Standardversion liegt im deutschen PlayStation Store bei 69,99 Euro. Wer bereits ein passendes Abonnement besitzt, erhält somit Zugang zu einem umfangreichen Rollenspiel, das Kritiker, Fans und Jurys gleichermaßen überzeugen konnte.

Ein Schwergewicht im Spielekatalog

Warum gilt Kingdom Come: Deliverance 2 als Open-World-Meisterwerk? Warhorse Studios verzichtet bewusst auf Magie, übermenschliche Kräfte und klassische Fantasywesen. Stattdessen erwartet euch eine glaubwürdig inszenierte Reise durch das Böhmen des 15. Jahrhunderts, in der politische Konflikte, gesellschaftliche Regeln und das tägliche Überleben eine wichtige Rolle spielen.

Im Mittelpunkt steht erneut Heinrich von Skalitz, der als gewöhnlicher Sohn eines Schmieds in eine Geschichte über Rache, Verrat und persönliche Entwicklung gerät. Eure Entscheidungen beeinflussen Quests und Reaktionen der Bevölkerung, während Kleidung, Ansehen, Hygiene und Auftreten bestimmen können, wie andere Figuren auf Heinrich reagieren.

Auch die Kämpfe verfolgen einen vergleichsweise realistischen Ansatz. Schwertduelle verlangen ein gutes Gefühl für Richtung, Distanz und Ausdauer, während Hunger, Müdigkeit und Verletzungen den Alltag zusätzlich erschweren. Diese Systeme sorgen dafür, dass sich selbst kleinere Reisen und Begegnungen wie echte Abenteuer anfühlen können.

Starke Wertungen und hohe Verkaufszahlen

Wie erfolgreich war das Mittelalter-Rollenspiel? Kingdom Come: Deliverance 2 erschien am 4. Februar 2025 und erreichte bei OpenCritic einen Durchschnitt von 89 Punkten sowie eine Empfehlungsrate von 95 Prozent. Damit befindet sich der Titel im 99. Perzentil aller auf der Plattform erfassten Spiele.

Der kommerzielle Erfolg fiel ähnlich beeindruckend aus. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft. Bis Februar 2026 stieg die Gesamtzahl laut Embracer Group auf über fünf Millionen verkaufte Einheiten.

Hinzu kamen vier Nominierungen bei The Game Awards 2025. Bei den BAFTA Games Awards 2026 gewann Kingdom Come: Deliverance 2 außerdem die Auszeichnung in der Kategorie Narrative und bestätigte damit insbesondere die Stärke seiner Geschichte.

Die komplette Heinrich-Saga bei PS Plus

Welche Teile sind im PlayStation-Plus-Abo enthalten? Neben dem zweiten Teil befindet sich auch das ursprüngliche Kingdom Come: Deliverance im Spielekatalog. Der Vorgänger wurde am 16. Juni 2026 für Extra und Premium aufgenommen und ist in Deutschland für PS4 und PS5 verfügbar.

Das erste Abenteuer erzählt, wie Heinrich seine Familie und sein Heimatdorf verliert und daraufhin in den Bürgerkrieg hineingezogen wird. Für das grundlegende Verständnis des Nachfolgers ist dieser Teil zwar nicht zwingend erforderlich, doch zahlreiche Figuren, Beziehungen und Entwicklungen erhalten dadurch deutlich mehr Gewicht.

Eine Entfernung von Kingdom Come: Deliverance 2 aus dem Spielekatalog wurde bislang nicht angekündigt. Da Titel im Extra- und Premium-Katalog jedoch nur zeitlich begrenzt angeboten werden können, sollten Interessierte das Mittelalterepos rechtzeitig in Angriff nehmen.

Werdet ihr Heinrichs Reise über PlayStation Plus beginnen oder habt ihr Kingdom Come: Deliverance 2 bereits gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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