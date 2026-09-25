PS Plus Oktober 2026 – Wunschliste mit GTA-Trilogie, RE4 Remake und mehr

Der September 2026 neigt sich dem Ende entgegen und damit rücken die nächsten monatlichen Spiele für PlayStation Plus in den Fokus. Welche Titel Sony im Oktober 2026 tatsächlich für PS Plus Essential bereitstellt, ist bislang nicht angekündigt. Die folgende Auswahl ist daher ausdrücklich eine Wunschliste und weder ein Leak noch eine offizielle Bestätigung.

Als mögliche Kandidaten bieten sich drei sehr unterschiedliche Spiele an: eine umfangreiche Open-World-Sammlung, moderner Survival-Horror und ein gewaltiges JRPG. Für PS Plus Extra und Premium reicht die Wunschliste von großen Blockbustern bis zu Klassikern, während Mycopunk bereits als Neuzugang für PS Plus Extra im Oktober 2026 feststeht.

Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition

Warum würde die GTA-Sammlung gut zu PS Plus passen? Grand Theft Auto 6 gehört zu den wichtigsten kommenden Veröffentlichungen und Sony könnte die enorme Aufmerksamkeit für Rockstars Reihe nutzen. Da GTA 5 bereits mehrfach bei PlayStation Plus vertreten war und GTA 4 nicht auf der PS5 spielbar ist, erscheint die überarbeitete PS2-Trilogie als naheliegender Kandidat.

Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition enthält GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas. Nach einem problematischen Verkaufsstart wurde die Sammlung durch zahlreiche Aktualisierungen verbessert. Moderne Steuerungsoptionen, eine Darstellung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und drei umfangreiche Geschichten würden dem Oktober-Lineup einen starken Auftakt bescheren.

Resident Evil 4 Remake

Welcher Titel könnte für den nötigen Halloween-Horror sorgen? Resident Evil 4 Remake wäre beinahe wie geschaffen für den Oktober 2026. Die Reihe war bereits mehrfach bei PlayStation Plus vertreten, während Resident Evil Village im Spielekatalog von PS Plus Extra enthalten ist und die klassischen Teile über Premium zugänglich sind.

Das Remake verbessert das Original mit präziserer Steuerung, Schleichen und einem vielseitigen Parier-System. Auch Figuren wie Luis und Ashley erhielten deutlich ausgearbeitete Rollen. Nach dem Kinofilm von Zach Cregger und der Veröffentlichung von Resident Evil Requiem im Jahr 2026 könnte Capcom auf diese Weise zusätzliche Aufmerksamkeit auf die gesamte Marke lenken.

Metaphor: ReFantazio

Wie könnte Sony Fans japanischer Rollenspiele ansprechen? Metaphor: ReFantazio wäre der ideale Gegenpol zu Open-World-Action und Survival-Horror. Das umfangreiche Atlus-Abenteuer kombiniert schnelle Echtzeitangriffe mit klassischen rundenbasierten Kämpfen und würde als großer Essential-Titel vermutlich viele Abonnenten über Wochen beschäftigen.

Ein Kalender-System verbindet Erkundung, Kämpfe und den Aufbau persönlicher Beziehungen. Hinzu kommt ein flexibles Klassensystem mit mehr als 40 Archetypen und zahlreichen kombinierbaren Fähigkeiten. Da die Nintendo-Switch-2-Version im November 2026 erscheinen soll, könnte eine Aufnahme bei PS Plus zugleich als zusätzliche Werbung für die neue Umsetzung dienen.

Gears of War: Reloaded

Warum wäre der Shooter eine außergewöhnliche Extra-Ergänzung? Gears of War: Reloaded bei PS Plus Extra wäre ein überraschender, aber cleverer Schachzug. Sony könnte daran erinnern, dass zumindest ein Teil der traditionsreichen Microsoft-Reihe auf der PS5 verfügbar ist, auch wenn Gears of War: E-Day weiterhin als Xbox-Konsolenexklusivtitel vorgesehen ist.

Allerdings dürfte eine solche Vereinbarung nur schwer umzusetzen sein. Microsoft versucht, Gears of War wieder stärker als eigene Premiummarke aufzubauen. Eine frühe Aufnahme des Remasters in einen konkurrierenden Abodienst wäre deshalb unwahrscheinlich, würde dem Oktober-Katalog aber zweifellos enorme Aufmerksamkeit bescheren.

Baldur’s Gate 3

Welcher Rollenspielhit wäre der größte Wunsch für PS Plus Extra? Baldur’s Gate 3 würde den Spielekatalog auf einen Schlag erheblich aufwerten. Das gefeierte Rollenspiel bietet eine umfangreiche Kampagne, unzählige Entscheidungsfreiheiten, kooperative Mehrspieleroptionen und einen hohen Wiederspielwert.

Realistisch ist die Aufnahme allerdings kaum. Larian Studios hat seine Spiele bislang von den großen Abodiensten ferngehalten, während sich Baldur’s Gate 3 weiterhin erfolgreich verkauft. Sollte sich diese Haltung irgendwann ändern, wäre PS Plus Extra jedoch deutlich wahrscheinlicher als eine direkte Veröffentlichung über PS Plus Essential.

Black Myth: Wukong

Weshalb könnte das Action-Rollenspiel in den Katalog wechseln? Black Myth: Wukong gehört zu den glaubwürdigeren Kandidaten dieser Wunschliste. Der erfolgreiche Auftakt soll zu einer größeren Reihe ausgebaut werden, deren nächstes Projekt Black Myth: Zhong Kui ist.

Eine Veröffentlichung über PS Plus Extra könnte eine neue Zielgruppe erreichen und weitere Fans für die Marke gewinnen. Gerade vor einem Nachfolger wäre eine solche Aktion für den Publisher interessant, während Sony seinen Katalog um ein optisch beeindruckendes und anspruchsvolles Action-Rollenspiel erweitern könnte.

Gran Turismo 7

Warum wäre Oktober 2026 der passende Zeitpunkt für Gran Turismo 7? Das Rennspiel erhält mit Spec IV eine besonders umfangreiche Aktualisierung. Der erste Teil erscheint im Oktober 2026, während die zweite Inhaltswelle für Dezember 2026 geplant ist.

Bereits das Update vom 20. August 2026 brachte neue Fahrzeuge, Rennen und eine umfassende Überarbeitung der Fahrphysik. Spec IV ergänzt unter anderem zwei Strecken und insgesamt zwölf Autos. Eine Aufnahme bei PS Plus Extra könnte deshalb sowohl neue als auch ehemalige Fans rechtzeitig zurück auf die Rennstrecke holen.

Bayonetta

Welcher Actionklassiker könnte das Angebot sinnvoll ergänzen? Bayonetta wäre eine starke Ergänzung für alle, die schnelle Kämpfe, spektakuläre Kombinationen und überzeichnete Inszenierungen mögen. Der Titel ist auf PlayStation gemeinsam mit Vanquish als Jubiläumspaket erhältlich.

Da diese Sammlung bereits seit mehr als sechs Jahren angeboten wird, wäre eine Vereinbarung für PS Plus Extra grundsätzlich gut vorstellbar. Bayonetta müsste dabei nicht als alleiniger großer Headliner auftreten, könnte dem Katalog aber zusätzliche spielerische Vielfalt verleihen.

Vanquish

Wie würde Vanquish das Actionangebot abrunden? Vanquish setzt auf rasante Feuergefechte, aggressive Positionswechsel und eine ungewöhnlich schnelle Interpretation des Deckungs-Shooters. Noch heute hebt sich das Spiel durch seine Mobilität und den markanten Kampfanzug von vielen Genrevertretern ab.

Gemeinsam mit Bayonetta könnte Vanquish als vollständiges Jubiläumspaket bei PS Plus Extra erscheinen. Sony würde damit zwei hoch angesehene Actionspiele auf einmal in den Katalog aufnehmen, ohne dass beide Titel jeweils einen eigenen Platz als großer Monatszugang benötigen.

Silent Hill

Welcher Klassiker könnte PS Plus Premium verstärken? Das erste Silent Hill wäre ein passender Premium-Neuzugang für den Halloween-Monat. Der PlayStation-Klassiker legte mit seinem dichten Nebel, psychologischem Horror und verstörenden Kreaturendesign den Grundstein für eine der bekanntesten Horrorserien.

Eine Veröffentlichung im Klassikerkatalog würde dem Premium-Tarif einen prestigeträchtigen Titel verschaffen. Gleichzeitig könnten Fans die Ursprünge der Reihe auf aktuellen Konsolen erleben. Zusammen mit Resident Evil 4 Remake würde Silent Hill außerdem eine überzeugende Horror-Klammer für den Oktober 2026 bilden.

Welche dieser Wunschkandidaten würdet ihr am liebsten im Oktober 2026 bei PlayStation Plus sehen? Schreibt uns eure persönliche Essential-, Extra- und Premium-Auswahl in die Kommentare.

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