Obsidian unter Bethesda-Dach – Studio soll kreativ eigenständig bleiben

Bethesda hat sich zur neuen Stellung von Obsidian Entertainment innerhalb der Xbox-Struktur geäußert. In einer internen Mitteilung vom 23. September 2026 versichert Bethesda-Präsidentin Jill Braff, dass das Rollenspielstudio trotz der organisatorischen Neuordnung seine kreative Eigenständigkeit behalten soll.

Obsidian berichtet künftig direkt an Braff und rückt damit unter das organisatorische Dach von Bethesda. Die Änderung sorgt vor allem deshalb für Aufmerksamkeit, weil beide Studios bereits gemeinsam an einem neuen Fallout-Projekt arbeiten.

Obsidians Führung bleibt im Amt

Was ändert sich für Obsidian Entertainment? Laut Braff handelt es sich in erster Linie um eine neue Berichtsstruktur. Feargus Urquhart bleibt CEO des Studios und soll Obsidian gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam weiterhin leiten.

Auch die kreative Identität des Entwicklers soll nicht angetastet werden. Damit reagiert Bethesda auf die Sorge, Obsidian könnte durch die Umstrukturierung an Eigenständigkeit verlieren oder künftig vorwiegend als Unterstützungsstudio für große Bethesda-Marken eingesetzt werden.

Die kreative Identität und die Stärken, die Obsidian auszeichnen, werden weiterhin im Mittelpunkt des Studios und seiner Arbeit stehen.

Obsidian hat sich mit Rollenspielen und ungewöhnlichen Projekten einen eigenen Ruf aufgebaut. Unter dem Dach der Xbox Game Studios veröffentlichte das Team unter anderem Grounded, Grounded 2, Pentiment und Avowed. Besonders eng ist der Name des Studios aber weiterhin mit Fallout: New Vegas verbunden.

Klare Zuständigkeiten für Fallout

Wer entscheidet künftig über die Fallout-Reihe? Bethesda Game Studios soll auch nach der Neuordnung die Führung über das Franchise behalten. Obsidian erhält damit zwar eine wichtige Rolle beim nächsten Projekt, übernimmt aber offenbar nicht die vollständige Kontrolle über die Zukunft der Marke.

Bethesda und Obsidian hatten bereits am 17. Juli 2026 offiziell bestätigt, wieder gemeinsam an einem Fallout-Projekt zu arbeiten. Die Entwicklung befindet sich nach Angaben von Braff noch in einer frühen Phase. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Unklar bleibt bislang, wie die Aufgaben zwischen beiden Studios konkret aufgeteilt werden. Ebenso fehlen weiterhin Angaben zum Namen, zum Veröffentlichungszeitraum und zu den geplanten Plattformen. Die Formulierung des Schreibens deutet jedoch darauf hin, dass Obsidian mehr als eine reine Unterstützungsrolle übernehmen dürfte.

Eine besondere Zusammenarbeit für Fallout

Warum ist die Zusammenarbeit für Fans so bedeutend? Fallout: New Vegas gilt bis heute als einer der beliebtesten Teile der Reihe. Das 2010 veröffentlichte Rollenspiel überzeugte mit weitreichenden Entscheidungen, komplexen Fraktionen und einer besonders reaktiven Spielwelt.

Viele Fans wünschen sich deshalb seit Jahren eine Rückkehr von Obsidian in das postapokalyptische Universum. Das neue Projekt muss allerdings kein direktes Fallout: New Vegas 2 werden. Bethesda spricht bislang lediglich von einem neuen Fallout-Projekt und hält weitere Details bewusst zurück.

Die neue Struktur könnte die Abstimmung zwischen Obsidian und Bethesda Game Studios erleichtern, ohne die unterschiedlichen kreativen Ansätze vollständig anzugleichen. Entscheidend wird sein, ob Obsidian den versprochenen Freiraum tatsächlich erhält und seine bekannten Stärken in das neue Fallout-Abenteuer einbringen kann.

Wie bewertet ihr die Neuordnung und Obsidians Rückkehr zu Fallout? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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