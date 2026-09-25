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GTA 6-Umfrage: Was haltet ihr von Rockstars 400-Euro-Sammlerbox?

Patrik H. 1 Min. Lesezeit
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Bildunterschrift und Bildnachweis: Bildquelle: Rockstar Games

Rockstars The Goodtime State – Vice City Collection kostet 399,99 Euro. In der Box stecken Merchandise rund um Macca the Gator und ein Poster mit einer Karte von Leonida. Ein Exemplar von GTA 6 ist nicht enthalten. Was haltet ihr von diesem Paket? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus: Manche mögen die Idee, finden den Preis aber zu hoch oder vermissen das Spiel. Andere hätten bei einer GTA-6-Sammlerbox lieber Jason und Lucia statt Macca the Gator im Mittelpunkt gesehen. Und nicht alle können mit Sammlerboxen überhaupt etwas anfangen.

Was ihr für 399,99 Euro bekommt, lest ihr in unserer ausführlichen News zur Vice City Collection. In einer weiteren Meldung haben wir die Reaktionen der Fans auf die Sammlerbox zusammengefasst.

Welche Antwort passt am besten zu euch? Stimmt oben ab und begründet eure Wahl gern in den Kommentaren.

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Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.

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