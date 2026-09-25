Rockstars The Goodtime State – Vice City Collection kostet 399,99 Euro. In der Box stecken Merchandise rund um Macca the Gator und ein Poster mit einer Karte von Leonida. Ein Exemplar von GTA 6 ist nicht enthalten. Was haltet ihr von diesem Paket? Stimmt in unserer Umfrage ab.

PlayCentral Community Was haltet ihr von Rockstars GTA-6-Sammlerbox? Umfrage wird geladen … Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen.

Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus: Manche mögen die Idee, finden den Preis aber zu hoch oder vermissen das Spiel. Andere hätten bei einer GTA-6-Sammlerbox lieber Jason und Lucia statt Macca the Gator im Mittelpunkt gesehen. Und nicht alle können mit Sammlerboxen überhaupt etwas anfangen.

Was ihr für 399,99 Euro bekommt, lest ihr in unserer ausführlichen News zur Vice City Collection. In einer weiteren Meldung haben wir die Reaktionen der Fans auf die Sammlerbox zusammengefasst.

Welche Antwort passt am besten zu euch? Stimmt oben ab und begründet eure Wahl gern in den Kommentaren.

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