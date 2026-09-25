GTA 6: Für 400 Euro gibt es Leonida zum Sammeln, das Spiel kostet extra

Für 399,99 Euro verkauft Rockstar Games eine neue Sammlerbox zu GTA 6. Sie enthält eine Figur, Markenaccessoires und ein Poster mit einer Karte von Leonida. Was Käufer für den Preis nicht bekommen, ist das Spiel: Rockstar weist im deutschen Store ausdrücklich darauf hin, dass Grand Theft Auto VI separat erhältlich ist.

Die „The Goodtime State – Vice City Collection“ kann laut Rockstars Ankündigung jetzt vorbestellt werden, solange der Vorrat reicht. Sie ist als eigenständige Merchandise-Kollektion gedacht, inspiriert von Macca the Gator: einer Fernsehshow aus der Spielwelt von Leonida. Wer einfach nur GTA 6 spielen möchte, braucht diese Box also nicht.

Was steckt in der Vice City Collection?

Das auffälligste Stück ist eine Macca-the-Gator-Figur, in deren aufschraubbarem Sockel sich kleine Gegenstände verstauen lassen. Dazu kommen eine schwarze Oakley-Frogskins-Sonnenbrille mit pinkem GTA VI-Logo, eine New-Era-Kappe und eine Umhängetasche im Design der Leonida Keys.

Bildquelle: Rockstar Games

Den Rest der Box füllen kleinere Sammlerstücke: ein magnetischer Spiegel, ein Shotglas mit Chunkee the Manatee, ein dekorativer Barlöffel, ein Schlüsselanhänger in Form einer Rasierklinge sowie neun Pins und neun Aufkleber. Rockstar nennt außerdem ein doppelseitig bedrucktes Poster. Auf einer Seite sind Motive aus Macca the Gator zu sehen, auf der anderen eine Übersichtskarte von Leonida.

Bildquelle: Rockstar Games

Gerade die Karte dürfte für viele GTA-Fans reizvoller sein als Shotglas und Barlöffel. Rockstar bezeichnet sie als Übersicht über Leonida, zeigt sie derzeit aber als Teil eines Souvenirposters. Wie detailliert sie ausfällt, lässt sich anhand der veröffentlichten Produktbilder bislang nicht beurteilen: Die Karte selbst ist darauf nicht ausreichend zu erkennen. Offen bleibt damit auch, ob sie neue Orte oder andere bislang unbekannte Details der Spielwelt zeigt. Eine interaktive Karte ist sie jedenfalls nicht. Unsere Übersicht zur GTA-6-Map bündelt dafür bereits vor Release die bekannten Orte und Community-Funde.

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399,99 Euro kommen zum Preis des Spiels hinzu

Der entscheidende Unterschied zu einer klassischen Spieleedition steht im Kleingedruckten des Rockstar Stores: In der Box liegt weder eine Disc noch ein Downloadcode für GTA 6. Auch kostenloser Versand ist für die Kollektion laut Produktseite ausgeschlossen. Wer sie zusammen mit dem Spiel kaufen möchte, muss beides getrennt bezahlen.

Zur Einordnung: Die digitale Standard Edition kostet in Deutschland 79,99 Euro, die Ultimate Edition 99,99 Euro. Mit der Sammlerbox und der Standard Edition läge man damit bei 479,98 Euro zuzüglich Versandkosten für die Box. Die aktuellen Spielversionen und Vorbestellmöglichkeiten haben wir in unserer GTA-6-Übersicht zusammengetragen.

Die Kollektion richtet sich somit an Fans, die gezielt Erinnerungsstücke aus Leonida sammeln möchten. Ob Sonnenbrille, Tasche und Figur den Preis für sie rechtfertigen, ist eine andere Frage. Wer bei „GTA-6-Sammlerbox“ vor allem ein aufwendig verpacktes Spiel erwartet, sollte vor einer Vorbestellung genau auf den Lieferumfang schauen.

Grand Theft Auto VI soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Rockstar bietet die Vice City Collection separat im eigenen Store an.

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