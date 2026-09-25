The Division 2 führt euch im November erstmals in den Central Park

Der Central Park gehört zu den bekanntesten Orten New Yorks. In The Division war er bisher vor allem eine Grenze auf der Karte und ein Ort, über den gesprochen wurde. Mit der neuen Erweiterung Echoes of Central Park können Spielerinnen und Spieler ihn erstmals selbst betreten. Ubisoft hat den 3. November 2026 als Veröffentlichungstermin bestätigt und nun genauer erklärt, was dort auf die Agents wartet.

Die Erweiterung führt nicht einfach zurück in die bekannten Straßen von Warlords of New York. Ihr erkundet neben dem Park auch Teile der Upper West Side, von Lincoln Square bis zum Dakota District. Die Natur hat sich weit über die früheren Parkgrenzen hinaus ausgebreitet. Während des Ausbruchs wurde das Gelände als Massengrab genutzt; inzwischen verschwinden dort Menschen, und Gerüchte über eine neue Virusvariante machen die Runde. Als die Division ein Notsignal aus dem Park empfängt, werden Agents geschickt, um herauszufinden, was dahintersteckt. Ubisoft bezeichnet den DLC als seine bislang düsterste Erweiterung für The Division 2.

Eine Geschichte, die jemand aus der Erinnerung erzählt

Auch bei der Erzählweise versucht Ubisoft etwas Neues: Echoes of Central Park spielt als Rückblende. Eine Erzählerin führt durch ihre Version der Ereignisse. Die Handlung ist im Sommer nach Warlords of New York angesiedelt und soll nach und nach offenlegen, was im Park passiert ist. Wie verlässlich diese Schilderung ist und welche Bedrohung dort tatsächlich lauert, verrät Ubisoft noch nicht.

Spielen könnt ihr die Erweiterung allein oder im Koop. Wer Stufe 40 noch nicht erreicht hat, erhält laut Ubisoft einen Boost und kann dadurch direkt mit dem DLC beginnen. Die Karte soll zudem deutlich größer als die von Battle for Brooklyn ausfallen. Konkrete Angaben zur Spielzeit oder zur Fläche nennt Ubisoft bisher nicht.

Drei Begleiter und ein veränderter Kampf ums Überleben

Während der Mission helfen euch drei Figuren mit unterschiedlichen Rollen. Brayleigh Callahan ist Scharfschützin, Elwood Franklin übernimmt die Beschützerrolle und Morse Feeney unterstützt euch im Angriff. Sie kämpfen allerdings nicht von Anfang an ohne Weiteres mit: Zunächst müsst ihr ihnen laut Ubisoft helfen, ihre Ängste zu überwinden. Bei späteren Durchläufen lassen sich andere Begleiter auswählen, die unterschiedlich auf Situationen reagieren sollen.

Beim ersten Betreten des Central Parks sollt ihr euch selbst wie Gejagte fühlen. GPS-Unterstützung fehlt, Gegner setzen euch fortwährend unter Druck, und ihr müsst die Gegend und die neue Bedrohung erst kennenlernen. Nach Abschluss der Geschichte dreht sich das Verhältnis um: Mit besserer Ausrüstung und mehr Wissen über den Park könnt ihr zurückkehren und die Kämpfe gezielter angehen. Für diese wiederholbaren Begegnungen verspricht Ubisoft exklusive Belohnungen; schlechte Ergebnisse sollen sich auf den weiteren Verlauf auswirken. Wie dieses Endgame im Detail funktioniert, muss sich noch zeigen.

Dazu kommen sechs neue Fertigkeitsvarianten, darunter die Corrosive Trap und der Gas Bomber. Neue Ausrüstung umfasst laut Ubisoft außerdem die exotische Waffe The Ratel und ein weiteres Gear-Set.

Echoes of Central Park erscheint am 3. November für PlayStation, Xbox und PC; auf dem PC nennt Ubisoft seinen eigenen Store, Steam und den Epic Games Store. Das Grundspiel The Division 2 wird für den DLC benötigt. Wer vorbestellt, soll zum Start die NY Purifier Mask erhalten. Ubisoft nennt auch Ubisoft+ als Zugangsmöglichkeit.

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