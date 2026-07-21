In The Division 2 ist ab sofort das neue zeitlich begrenzte Dust Storm-Event verfügbar. Ubisoft schickt Spielerinnen und Spieler dabei bis zum 11. August 2026 zurück nach Lower Manhattan, wo ein massiver Sandsturm für deutlich härtere Bedingungen sorgt. Das Event bringt nicht nur neue Wettereffekte und exklusive Belohnungen mit, sondern auch die Rückkehr des Realism Mode, eine neue Hunter-Begegnung und zusätzliche Gegnergruppen.

Für Fans von The Division 2 ist das eines der größeren Event-Updates der letzten Zeit, weil es nicht nur ein paar kleine Aufgaben oder kosmetische Extras liefert, sondern das Spielgefühl in New York spürbar verändert.

Sandstürme verändern New York deutlich

Das zentrale Element des Events sind die neuen Sandstürme, die Lower Manhattan in ein unübersichtliches und gefährliches Schlachtfeld verwandeln. Die Sicht wird stark eingeschränkt, Gegner lassen sich schwerer erkennen und auch die Orientierung leidet deutlich.

Ubisoft unterscheidet dabei zwei aktive Stufen:

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Calm Dust Storm

Diese Standardphase startet beim Betreten der Karte. Sie schränkt die Sichtlinien bereits ein und hält ungefähr 18 Minuten an, bevor sie sich verschärft.

Raging Dust Storm

Hier wird es deutlich gefährlicher. Die Sicht sinkt weiter, Windgeräusche erschweren die Wahrnehmung und Feinde werden schwieriger zu orten. Diese Phase dauert etwa acht Minuten, bevor sie wieder in einen Calm Dust Storm oder eine kurze sonnige Pause übergeht.

Gerade für erfahrene Spieler dürfte das spannend sein, weil The Division 2 damit wieder stärker auf Atmosphäre, Orientierung und Vorsicht setzt. Wer New York bislang eher routiniert abgespult hat, bekommt hier eine ganz neue Dynamik.

Neue Gegner: Die Dust Devils

Während eines Raging Dust Storm taucht außerdem eine neue Feindgruppe auf: die Dust Devils. Dabei handelt es sich um neue Rikers-Gegner, die den Sturm gezielt für ihre Angriffe nutzen.

Alle sechs Minuten erscheint ein Dust Devil Kill Squad, das aus vier benannten Gegnern besteht. Diese jagen die Spieler aktiv und sind mit drei unterschiedlichen Modifikatoren ausgestattet, was die Kämpfe spürbar fordernder macht.

Sobald genug Dust Devils besiegt wurden, erscheint einer von zwei Bossen:

Pall

Pall ist ein Scharfschütze, der sich den Sandsturm perfekt zunutze macht. Er nutzt Sniper Turret– und Decoy-Technologie und bleibt für Pulse-Scans unsichtbar.

Black Lung

Black Lung ist der deutlich massigere Gegenspieler. Der schwer gepanzerte Boss setzt auf ein LMG für massiven Dauerbeschuss und wird zusätzlich von einem Artillery Turret unterstützt.

Beim ersten Sieg über jeden der beiden Bosse wird jeweils eine einzigartige Maske freigeschaltet. Darüber hinaus lassen die Bosse bei jedem Erfolg einen Storm Key fallen.

Der Scoured Hunter wartet ebenfalls

Als wäre das nicht genug, bringt das Event auch eine neue Hunter-Begegnung mit sich. Der Scoured Hunter gilt als noch gefährlicher als die Dust Devils und greift SHD-Agents an, sobald ein Raging Dust Storm nachlässt.

Auch dieser Gegner trägt Storm Keys bei sich und besitzt eine eigene markante Maske, die nach seinem Sieg freigeschaltet werden kann. Für viele Division-Spieler sind genau diese Hunter-Kämpfe oft die Highlights solcher Events, weil sie fordernd, atmosphärisch und belohnend zugleich sind.

Kostenlose Warlords-of-New-York-Erweiterung während des Events

Ein besonders interessanter Punkt: Für die Dauer des Dust Storm-Events gewährt Ubisoft kostenlosen Zugang zu Warlords of New York. Wer die Erweiterung bislang nicht besitzt, kann sie also während des Event-Zeitraums ohne Zusatzkosten spielen.

Das ist ein cleverer Schritt, weil Dust Storm direkt in Lower Manhattan stattfindet und somit auch Spieler abholt, die diesen Bereich bislang vielleicht noch nicht oder nur wenig erkundet haben.

Loot-Caches, Vendor und exklusive Belohnungen

In den von Sand und Chaos gezeichneten Straßen New Yorks sind bis zu 20 Loot-Caches versteckt, die in dekorierten Bereichen auftauchen. Wer sie findet und zerstört, bekommt Ausrüstung aus den Event Vendor Gear Caches.

Die Dust Devils reparieren diese Caches täglich, sodass während des gesamten Events weiter Beute gesammelt werden kann.

Zusätzlich wurde der Event Vendor speziell für Dust Storm aktualisiert und tauscht Ausrüstung gegen Storm Keys ein. Zu den Belohnungen gehören:

fünf neue Outfits

Chroma-Varianten dieser Outfits

dieser Outfits ein exklusiver Waffenskin

Schon beim Einloggen schaltet ihr außerdem automatisch das Parched Headgear frei.

Community Challenge mit exotischer Belohnung

Wie bei vielen größeren Live-Events setzt Ubisoft auch diesmal auf eine Community Challenge. Durch das Sammeln von Storm Keys können zusätzliche Belohnungen freigeschaltet werden.

Wer bestimmte Meilensteine erreicht, bekommt außerdem individuelle Extras:

20 Keys: St. Elmo’s Engine Exotic Weapon

60 Keys: Lexington Named Weapon

200 Keys: St. Elmo’s Engine Red Alert Weapon Skin

Darüber hinaus wartet bei erfolgreichem Abschluss der Community-Herausforderung das „Pall“-Outfit.

Realism Mode kehrt zurück

Für viele Veteranen dürfte die Rückkehr des Realism Mode einer der spannendsten Punkte des Updates sein. Während des Dust Storm-Events ist dieser härtere Spielmodus wieder verfügbar.

Der Modus verändert die Warlords-of-New-York-Kampagne deutlich:

reduzierte Benutzeroberfläche

Munition wird direkt von besiegten Gegnern eingesammelt

längere Abklingzeiten für Fähigkeiten

härtere und schnellere Gefechte

Anpassungen bei Ausrüstungs- und Waffenboni

So bieten schwere Ausrüstungsteile mehr Schutz, schränken dafür aber die Mobilität ein. Leichtere Ausrüstung setzt stärker auf Geschwindigkeit und Flexibilität, geht dafür aber zulasten der Überlebensfähigkeit.

Zusätzlich gibt es im Realism Mode exklusive Gear-Belohnungen, darunter spezielle Waffenskins für die Liberty-Island-Mission sowie weitere Belohnungen, wenn der Modus mit einem Hardcore-Charakter abgeschlossen wird.

Creator Collaborations mit eigenen Aufgabenreihen

Bis zum 11. August laufen außerdem neue Creator Collaborations mit NGN, Charles und FelipeRaamos. Jeder dieser Creator bringt eine eigene Project Chain mit Aktivitäten in benannten Zonen New Yorks ins Spiel.

Die Aufgaben werden täglich erweitert und bauen aufeinander auf. Wer diese Projektketten abschließt, kann sich unter anderem folgende Belohnungen sichern:

Named Item Caches

Exotic Components

Recalibration Caches

Optimization Caches

Zusätzlich lassen sich in New York versteckte Kleidungsstücke mit Motiven der jeweiligen Content Creator finden. Wer eine Project Chain vollständig abschließt, bekommt einen exklusiven Rucksack, der vom jeweiligen Creator inspiriert ist.

Neuer geheimer Auftrag in Washington D.C.

Parallel zum Event startet in Washington D.C. außerdem der neue geheime Auftrag „Angriff auf den McMillan-Stausee“. Darin reagiert ihr auf ein Notsignal und müsst einen Agenten retten, der zwischen die Fronten von Hyenas und True Sons geraten ist.

Passend dazu führt Ubisoft eine kostenlose wöchentliche Rotation klassischer geheimer Missionen ein. Dazu gehören:

National Bond Armory

Embassy Crash Site

Marina Supply Route

Night Club Infiltration

NSA Security Alert

Nelson Theater Hostage

Paradise Lost Update

Paradise Lost wird überarbeitet

Auch die Paradise Lost-Incursion wird im Zuge des Updates überarbeitet. Ubisoft bereitet damit bereits die neue Incursion vor, die später in dieser Season starten soll.

Neu ist unter anderem die exotische Waffe „Prima Donna“ SOCOM Mk20 SSR. Zusätzlich sind die Events „Ambush“ und „Global Assault“ in der Incursion verfügbar.

Dust Storm bringt frischen Wind für The Division 2

Mit dem Dust Storm-Event liefert Ubisoft eines der interessanteren Live-Events für The Division 2 in diesem Jahr. Die Mischung aus dynamischen Sandstürmen, neuen Bossen, Hunter-Jagd, Event-Belohnungen und der Rückkehr des Realism Mode sorgt dafür, dass sich Lower Manhattan wieder spürbar anders anfühlt.

Gerade weil das Event nicht nur kosmetische Inhalte liefert, sondern Sicht, Kampfgefühl und Bedrohungslage verändert, dürfte es vor allem für erfahrene Spieler wieder reizvoll sein. Dass Warlords of New York während des Events kostenlos spielbar ist, senkt zudem die Einstiegshürde.

Das Dust Storm-Event ist ab sofort für PlayStation, Xbox und PC über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store verfügbar. Außerdem ist The Division 2 auch über Ubisoft+ spielbar.