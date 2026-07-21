Christopher Nolans The Odyssey hat nicht nur einen Rekordstart an den Kinokassen hingelegt. Das neue Fantasy-Epos scheint zugleich das Interesse an der griechischen Mythologie neu zu entfachen – und davon profitiert offenbar auch Assassin’s Creed Odyssey.

Ubisoft greift den aktuellen Hype inzwischen selbst auf und fordert die Community dazu auf, noch einmal ins antike Griechenland zurückzukehren. Parallel dazu verzeichnet das 2018 veröffentlichte Rollenspiel auf Steam wieder höhere Spielerzahlen.

Ein eindeutiger Beweis dafür, dass ausschließlich Nolans Film für den Anstieg verantwortlich ist, lässt sich zwar nicht liefern. Das Timing passt allerdings auffällig gut.

Ubisoft ruft zur Rückkehr nach Griechenland auf

Kurz vor beziehungsweise rund um den Kinostart veröffentlichte der offizielle Assassin’s-Creed-Account einen Beitrag mit der Aufforderung:

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„Ancient Greece awaits, misthios. Time to begin an Odyssey again.“

Ubisoft stellt damit ganz bewusst eine Verbindung zwischen der aktuellen Aufmerksamkeit für Homers Epos und dem eigenen Rollenspiel her.

Marketingtechnisch liegt das natürlich nahe: Wer nach dem Kinobesuch Lust auf griechische Inseln, Tempel, Mythen und historische Figuren hat, findet in Assassin’s Creed Odyssey eine der umfangreichsten spielbaren Darstellungen des antiken Griechenlands.

Spielerzahlen auf Steam steigen wieder

Auch die Steam-Zahlen zeigen derzeit eine positive Entwicklung.

Im Durchschnitt spielten Assassin’s Creed Odyssey in den vergangenen 30 Tagen rund 4.342 Personen gleichzeitig. Das entspricht einem Plus von etwa 26 Prozent gegenüber dem vorherigen Zeitraum.

In der Spitze wurden zuletzt bis zu 8.476 gleichzeitig aktive Spieler verzeichnet. Damit liegt das acht Jahre alte Rollenspiel deutlich über seinem Durchschnitt vom Juni 2026.

Aktuell bewegt sich Odyssey je nach Tageszeit weiterhin bei mehreren Tausend gleichzeitigen Spielern. SteamDB meldete zuletzt rund 3.400 aktive Nutzer.

Allerdings sollte man die Zahlen nicht überinterpretieren. Neben dem Nolan-Film können auch Rabatte, Wochenenden, allgemeines Interesse an Assassin’s Creed und Ubisofts eigene Werbung zum Anstieg beigetragen haben.

The Odyssey bricht Kinorekorde

Der erneute Rückenwind fällt mit dem erfolgreichen Start von Christopher Nolans Film zusammen.

The Odyssey spielte am ersten Wochenende weltweit rund 264 Millionen US-Dollar ein und feierte damit den größten globalen Auftakt in Nolans bisheriger Karriere. Allein in Nordamerika kamen etwa 124,5 Millionen Dollar zusammen.

Der Film erzählt die Heimreise von Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. Matt Damon übernimmt die Hauptrolle, während unter anderem Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya und Charlize Theron zum Ensemble gehören.

Dass das Kinoereignis bei vielen Zuschauern Lust auf weitere Geschichten aus dem antiken Griechenland weckt, wäre daher wenig überraschend.

Assassin’s Creed Odyssey bietet die passende Spielwelt

Assassin’s Creed Odyssey spielt zwar nicht dieselbe Handlung wie Nolans Film, weist aber zahlreiche thematische Überschneidungen auf.

Das RPG führt Spieler durch eine große Interpretation des antiken Griechenlands mit Regionen wie:

Attika

Sparta

Korinth

Kreta

den Kykladen

Ithaka

Auch Odysseus selbst und seine Geschichte spielen innerhalb der Welt immer wieder eine Rolle. Das Abenteuer beginnt auf Kephallenia unweit von Ithaka, und bereits eine frühe Quest trägt den Titel „A Small Odyssey“.

Darin soll die Hauptfigur Penelopes Tuch für Elpenor beschaffen – eine direkte Anspielung auf Odysseus’ Ehefrau aus Homers Überlieferung.

Mythologische Kreaturen spielen ebenfalls eine Rolle

Obwohl Assassin’s Creed Odyssey zunächst vergleichsweise historisch beginnt, greift das Spiel später zahlreiche Figuren und Kreaturen aus der griechischen Mythologie auf.

Dazu gehören unter anderem:

Medusa

der Minotaurus

die Sphinx

die Zyklopen

Atlantis

Die Erklärungen bleiben innerhalb des Assassin’s-Creed-Universums teilweise an die Isu-Technologie gebunden. Spieler erleben dennoch eine deutlich fantastische Interpretation der antiken Sagenwelt.

Die Erweiterung Das Schicksal von Atlantis vertieft diesen Bereich zusätzlich und führt in mythologisch geprägte Regionen wie Elysium, die Unterwelt und Atlantis.

Discovery Tour erklärt das historische Griechenland

Wer sich weniger für Kämpfe und Rollenspielsysteme interessiert, kann außerdem die Discovery Tour: Ancient Greece nutzen.

Der Bildungsmodus entfernt klassische Gefahren und lässt Spieler die Welt frei erkunden. Geführte Touren vermitteln Informationen über:

den Alltag der Griechen

Religion und Mythologie

Architektur

Politik

Philosophie

Krieg und Gesellschaft

Damit eignet sich Odyssey nicht nur als Abenteuer nach dem Kinobesuch, sondern auch als spielerischer Einstieg in die historischen Hintergründe.

Braucht Assassin’s Creed Odyssey ein Remaster?

In sozialen Netzwerken wünschen sich einige Fans inzwischen eine überarbeitete Fassung im Stil von Black Flag Resynced.

Dringend notwendig erscheint eine Neuauflage allerdings nicht. Assassin’s Creed Odyssey erhielt bereits ein Update für moderne Konsolen und läuft auf PS5 und Xbox Series X/S mit 60 Bildern pro Sekunde.

Auch optisch hält sich das Spiel weiterhin erstaunlich gut. Die farbenfrohen Inseln, das Wasser und die monumentalen Tempelanlagen gehören noch immer zu den schönsten Umgebungen der Reihe.

Ein mögliches Remaster dürfte deshalb eher höhere Auflösung, bessere Texturen und zusätzliche Komfortfunktionen liefern als einen grundlegenden Neuaufbau.

Der perfekte Zeitpunkt für eine Rückkehr

Assassin’s Creed Odyssey war schon immer einer der umstritteneren Teile der Reihe. Während viele Spieler die große Welt und Kassandra lieben, kritisieren andere den Umfang, das Levelsystem und die Entfernung von den klassischen Assassinen-Wurzeln.

Acht Jahre später wird das Spiel aber zunehmend als eigenständiges Historien-RPG betrachtet. Der aktuelle Film-Hype liefert nun einen ziemlich passenden Anlass, noch einmal durch die Ägäis zu segeln.

Ob Nolan tatsächlich für eine längerfristige Renaissance sorgt, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Für den Moment gelingt Ubisoft aber ein ziemlich geschickter Schachzug: Während The Odyssey die Kinos dominiert, steht das passende virtuelle Griechenland längst bereit.