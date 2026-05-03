Saros – versteckte PS-Store-Codes bringen gratis PSN-Avatare im Mai 2026

Wer aktuell in Saros unterwegs ist, kann sich im Mai 2026 ein kleines, aber nettes Gratispaket sichern. Auf der PlayStation-Store-Seite des frisch erschienenen Roguelite-Actionspiels von Housemarque sind versteckte Codes aufgetaucht, die einen kostenlosen Download freischalten.

Das Extra ist nicht riesig, aber gerade bei einem neuen Release nimmt man so ein Goodie natürlich gerne mit. Wichtig: Die Codes sind regional unterschiedlich, also achte darauf, die passende Version für dein PlayStation-Konto zu wählen.

So funktioniert der versteckte Saros-Download

Wie findet man den Code direkt im PlayStation Store? Der Hinweis steckt auf der PlayStation-Seite von Saros hinter dem Button Call Eclipse. Wer dort draufklickt, sieht zunächst eine kurze Animation. Anschließend lässt sich der Code wieder ausblenden, indem man End Eclipse auswählt.

Alternativ kannst du den passenden Code auch direkt einlösen, ohne das kleine Store-Easter-Egg selbst zu triggern. Die Einlösung klappt entweder im PlayStation Store an der Konsole oder über die PlayStation-App.

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Zum Einlösen gehst du im PlayStation Store in dein Profil, wählst Codes einlösen aus und tippst den Code für deine Region sorgfältig ein. Danach wird der Inhalt deinem Konto gutgeschrieben.

Alle Saros-Codes für Mai 2026 im Überblick

Welche Codes gelten für welche Region? Hier sind die aktuell bekannten Varianten, jeweils getrennt nach Region:

Amerika: BN5Q-7B28-G7ND

Europa: QLD2-2HD4-4NA2

Asien: T23N-MDCL-569D

Japan: HEKJ-925F-XG3M

Korea: ED22-899Q-69JN

Mit dem jeweiligen Code gibt es ein Paket aus insgesamt sechs PSN-Avataren zu Saros. Einer davon ist im Stil des Protagonisten Arjun gestaltet, die übrigen fünf zeigen Bosse, denen man im Spiel begegnet.

Ein kleiner Bonus zum Saros-Start auf PS5

Was bringt das Gratispaket und für wen lohnt es sich? Inhaltlich bleibt das Ganze kosmetisch, aber gerade zum Launch ist es ein schöner Bonus für alle, die Saros bereits auf der PS5 spielen oder es demnächst nachholen wollen. Da Saros erst am 30. April 2026 erschienen ist, passt das Timing perfekt, um das Profil im PSN direkt passend zum neuen Spiel aufzuhübschen.

Housemarque bleibt damit seiner Linie treu und liefert neben dem intensiven Roguelite-Gameplay auch kleine Extras, die man leicht übersehen kann. Wenn du Saros ohnehin auf deiner Liste hast, ist das ein weiterer kleiner Anreiz, jetzt reinzuschauen und den Code mitzunehmen.

Habt ihr den versteckten Code schon entdeckt, und welchen Avatar würdet ihr am liebsten als Standard nutzen? Schreibt es in die Kommentare.