Offizielles John-Wick-Spiel für PS5 angekündigt: Keanu Reeves kehrt in einem exklusiven Singleplayer-Actionspiel zurück

Mit dieser Enthüllung hat wohl kaum jemand gerechnet. Im Rahmen der aktuellen State of Play wurde ein offizielles Singleplayer-Spiel im John-Wick-Universum angekündigt – exklusiv für die PlayStation 5.

Noch trägt das Projekt keinen finalen Titel, doch eines steht fest: Keanu Reeves kehrt offiziell als John Wick zurück – und das in einem storygetriebenen Actionspiel, das sich klar an der kompromisslosen Ästhetik und Choreografie der Filme orientiert.

Ein neues Kapitel innerhalb der offiziellen Timeline

Laut Entwicklerangaben spielt das Game innerhalb eines bestimmten Zeitraums der bekannten Film-Timeline und soll aktiv zur bestehenden Lore beitragen. Es handelt sich also nicht um eine lose Nebenstory oder ein alternatives Szenario, sondern um ein neues, kanonisches Kapitel im John-Wick-Universum.

Die Geschichte wird vollständig neu geschrieben und beleuchtet eine „entscheidende Phase“ in Wicks Leben. Neben bekannten Figuren aus den Filmen sollen auch neue Charaktere eingeführt werden, die das bestehende Universum erweitern. Damit verfolgt das Projekt klar den Ansatz, das Franchise narrativ auszubauen – ähnlich wie es zuletzt mit Spin-offs im Film- und Serienbereich geschah.

Enge Zusammenarbeit mit Lionsgate und Chad Stahelski

Verantwortlich für die Entwicklung ist Saber Interactive, das Studio hinter mehreren Action-Titeln der vergangenen Jahre. Besonders spannend: Man arbeitet eng mit Lionsgate und Regisseur Chad Stahelski zusammen.

Laut offiziellen Aussagen soll diese Kooperation sicherstellen, dass Tonalität, Inszenierung und Kampfdynamik möglichst nah an der Filmvorlage bleiben. Ziel sei eine Erfahrung, die „die Grenze zwischen Film und Videospiel verschwimmen lässt“.

Die Entwickler sprechen sogar davon, eine vollständig neue Kampfsystem-Architektur von Grund auf zu entwickeln, um die charakteristische „Gun-Fu“-Ästhetik spielmechanisch authentisch umzusetzen.

Gun-Fu als spielmechanisches Herzstück

Die Filme sind bekannt für ihre präzise, fast choreografierte Action. Genau hier setzt das Spiel an. Versprochen werden:

extrem präzise Schusswechsel mit taktischer Tiefe

fließende Übergänge zwischen Fernkampf und Nahkampf

dynamische Konter- und Wurfmechaniken

intensive Verfolgungsjagden

cineastische Setpieces

Besonders betont wird, dass sich jede Konfrontation wie eine direkt spielbare Filmszene anfühlen soll. Das Kampfsystem wird als „distinct combat system“ beschrieben – also kein simples Third-Person-Shooter-Gerüst, sondern ein eigenständiger Ansatz, der Bewegung, Timing und Raumkontrolle in den Mittelpunkt stellt.

Die Entwickler versprechen „hochintensive, vollständig interaktive Mechaniken“, die Spieler mitten ins Geschehen versetzen sollen. Man wolle, so das Statement, ein Erlebnis erschaffen, das sich „anfühlt, als sei man selbst Teil eines John-Wick-Films“.

Cinematische Inszenierung trifft AAA-Ambitionen

Auch wenn bisher nur kurze Gameplay-Szenen gezeigt wurden, deutet alles auf eine klar cinematische Ausrichtung hin. Hochwertige Animationen, dynamische Kamerafahrten und nahtlose Übergänge zwischen Gameplay und Zwischensequenzen sollen das Erlebnis prägen.

Die PS5-Exklusivität legt nahe, dass technische Features wie schnelle Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense-Controllers und raytracingbasierte Beleuchtung gezielt genutzt werden könnten, um die düstere Atmosphäre der Reihe einzufangen.

Konkrete Details zu Umfang, Open-World-Struktur oder Missionsdesign gibt es derzeit noch nicht. Auch ein Releasefenster wurde nicht genannt.

Eine der größten Überraschungen der State of Play

Während im Vorfeld vor allem mit Updates zu bekannten Marken gerechnet wurde, tauchte das John-Wick-Projekt völlig unerwartet auf. Entsprechend groß war die Resonanz in den sozialen Medien unmittelbar nach der Präsentation.

Dass das Spiel bislang kaum geleakt wurde, macht die Ankündigung umso bemerkenswerter. Gerade in Zeiten permanenter Insider-Berichte und Vorab-Leaks ist eine echte Überraschung selten geworden.

Potenzielles Action-Highlight der kommenden Jahre?

Sollte es Saber Interactive gelingen, die versprochene Authentizität und spielmechanische Tiefe umzusetzen, könnte das Projekt zu einem der spannendsten Actiontitel der kommenden Jahre avancieren.

Die Mischung aus:

offiziell lizenzierter Filmfigur

enger kreativer Zusammenarbeit mit dem Filmteam

komplett neu entwickeltem Kampfsystem

klarer AAA-Ausrichtung

und PS5-Exklusivität

macht das Spiel schon jetzt zu einem Titel, den Action-Fans im Auge behalten sollten.

Noch fehlen viele Details – doch die Richtung ist klar: Dieses John-Wick-Spiel will mehr sein als nur eine Filmumsetzung. Es will ein interaktives Actionerlebnis werden, das die Essenz der Reihe spielbar macht.

Und genau deshalb dürfte diese Ankündigung zu den wichtigsten Highlights der aktuellen State of Play gehören.