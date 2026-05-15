Mit Forza Horizon 6 steht offenbar schon jetzt einer der größten Rennspiel-Hits des Jahres fest. Kurz vor dem Release am 19. Mai überschlagen sich internationale Kritiker mit Lob für das neue Open-World-Rennspiel von Playground Games und Xbox Game Studios.

Auf Metacritic erreicht Forza Horizon 6 aktuell einen starken Metascore von 92 Punkten auf Basis von 65 Reviews. Damit gehört der Arcade-Racer schon jetzt zu den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026.

Kritiker feiern vor allem das Japan-Setting

Besonders häufig gelobt wird die neue Open World in Japan. Zahlreiche Tests sprechen von einer der schönsten und abwechslungsreichsten Spielwelten, die das Genre bisher gesehen hat.

Die Kollegen von TrueAchievements vergeben sogar die Höchstwertung und sprechen von der bislang besten Horizon-Erfahrung überhaupt. Laut Review kombiniere Forza Horizon 6 erstmals seit Jahren wieder ein motivierendes Fortschrittssystem mit einer riesigen Open World voller abwechslungsreicher Aktivitäten.

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Auch Insider Gaming zeigt sich begeistert und bezeichnet die Landschaften Japans als „atemberaubend“. Gleichzeitig soll das überarbeitete Progressionssystem dafür sorgen, dass sich Fortschritte wieder deutlich lohnender anfühlen als noch im Vorgänger.

„Das beste Forza Horizon aller Zeiten“

Mehrere Reviews gehen sogar noch weiter. Gamer Social Club bezeichnet Forza Horizon 6 als eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Besonders hervorgehoben werden:

die enorme Fahrzeugauswahl

die riesige Open World

die extrem starke Technik

das detaillierte Sounddesign

die enorme Menge an Inhalten

Auch Gameliner nennt den Titel ein „Must-Play“ für Fans von Arcade-Racern. Playground Games bleibe weiterhin der unangefochtene Meister des Genres.

Nicht alle Kritiker sind komplett überzeugt

Trotz der starken Durchschnittswertung gibt es auch kleinere Kritikpunkte. Einige Tester bemängeln, dass Playground Games beim Grundprinzip inzwischen etwas zu vorsichtig geworden sei.

Vor allem die Struktur vieler Aktivitäten, das UI und einige bekannte Gameplay-Elemente erinnern stark an die Vorgänger. Gamereactor UK vergibt deshalb „nur“ 70 Punkte und kritisiert fehlende Innovationen. Trotzdem wird selbst dort betont, dass Forza Horizon 6 weiterhin zu den besten Arcade-Racern auf dem Markt gehöre.

Auch andere Reviews erwähnen kleinere Probleme beim Endgame-Grind oder wünschen sich langfristig mutigere Veränderungen für die Reihe.

Game Pass dürfte den Erfolg zusätzlich pushen

Ein großer Vorteil für Microsoft: Forza Horizon 6 erscheint direkt zum Launch im Xbox Game Pass. Dadurch dürfte das Rennspiel innerhalb kürzester Zeit Millionen Spieler erreichen.

Zum Release erscheint Forza Horizon 6 für:

Xbox Series X

Xbox Series S

PC

Die Standardversion kostet regulär rund 69,99 Euro.

Japan war seit Jahren der Wunsch der Community

Dass die Reihe nun endlich nach Japan wechselt, dürfte für viele Fans ein lange erwarteter Traum sein. Seit Jahren galt ein Horizon-Ableger mit japanischem Setting als einer der größten Community-Wünsche überhaupt.

Die ersten Tests zeigen nun offenbar, dass Playground Games die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen konnte. Besonders die Mischung aus Neon-Großstädten, kurvigen Bergstraßen, ländlichen Regionen und wechselnden Wetterbedingungen soll perfekt zur Horizon-Formel passen.

Sollte sich der aktuelle Metascore halten, könnte Forza Horizon 6 nicht nur eines der erfolgreichsten Rennspiele des Jahres werden, sondern auch ein ernsthafter Kandidat für mehrere Game-Awards am Jahresende.