Leak-Video nennt 100 Euro für neuen Steam Controller, Diskussion um Features

Ein neues Gerücht rund um Valve macht gerade die Runde: Der kommende Steam Controller soll laut einem versehentlich online gegangenen Video einen Preis von umgerechnet rund 100 Euro bekommen. Der Clip stammt vom YouTube-Kanal Techy Talk und soll eine ausführliche Review des neuen Controllers zeigen, inklusive zahlreicher Funktionen und Details.

Offiziell hat Valve bislang weder einen Euro-Preis noch ein Release-Datum bestätigt. Trotzdem sorgt die angebliche Zahl bereits für Diskussionen, weil viele mit einem niedrigeren Einstieg gerechnet hatten.

Der Leak und die wichtigste Zahl

Wie soll der Preis des neuen Steam Controllers lauten? Laut dem derzeit kursierenden Video nennt Techy Talk einen Preis von 100, was in der aktuellen Gerüchteküche als 100 Euro gehandelt wird. Auffällig ist dabei, wie umfangreich der Upload sein soll: Es geht nicht nur um ein kurzes Hands-on, sondern um eine komplette Besprechung, was bei Fans den Eindruck verstärkt, dass der Clip zu früh veröffentlicht wurde.

Passend dazu gab es zuletzt ohnehin vermehrt Spekulationen, dass Valve bald eine Ankündigung zum Steam Controller liefern könnte. Viele rechnen mit einer kombinierten Info zu Release-Zeitfenster und finaler Preisgestaltung.

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Bis Valve selbst Details nennt, bleibt es aber bei einem Gerücht und genau das heizt die Debatte an: Ist ein dreistelliger Preis für einen PC-Controller 2026 noch normal, oder schon zu ambitioniert?

Was Valve mit der Hardware-Offensive vorhat

Warum setzt Valve wieder stärker auf eigene Hardware? Nach dem Erfolg des Steam Deck wirkt es so, als wolle Valve die Steam-Plattform weiter ausbauen, diesmal mit eigener Peripherie und neuen SteamOS-Geräten. Die Strategie ist nicht komplett neu: Schon 2015 gab es die ersten Steam Machines als SteamOS-Gaming-PCs von Drittanbietern, begleitet vom ersten Steam Controller.

Der ursprüngliche Steam Controller war ein Sonderling, aber genau das machte ihn spannend. Statt klassischer Sticks-only-Philosophie setzte Valve auf große Trackpads, um Maus-Eingaben in Genres zu ersetzen, die mit Standard-Controllern oft nerven, etwa in Civilization oder Total War.

Die ersten Steam Machines verschwanden allerdings relativ schnell wieder vom Radar und wurden bis 2017 schrittweise aus dem Programm gedrängt. Der Steam Controller dagegen hat sich eine treue Fanbase erhalten, die bis heute auf das Trackpad-Konzept schwört.

Features, Kritikpunkte und Preisdebatte

Welche Ausstattung soll der neue Steam Controller bieten? In der Diskussion werden vor allem diese Punkte genannt, die den Controller gegenüber klassischen Pads abheben sollen:

Trackpads

Back-Buttons

TMR-Joysticks

Back-Touch-Sensoren

Welche Features vermissen viele bei einem Preis um 100 Euro? Auf Social Media wird vor allem kritisiert, dass ein Controller in dieser Preisregion nach Meinung vieler nicht auf zentrale Komfortfunktionen verzichten sollte. Genannt werden dabei:

Audioanschluss

Mikrofon

Trigger-Force-Feedback

Gleichzeitig gibt es auch Gegenwind gegen die Kritik: Einige sehen in Trackpads, zusätzlichen Tasten und Sensoren genau den Mehrwert, der den Steam Controller für PC-Gaming interessanter macht als viele Standard-Pads. Häufig fällt in den Kommentaren außerdem eine alternative Wunschmarke: 80 Euro gelten für manche als der Preis, der sich für Valve am stimmigsten angefühlt hätte.

In den Kontext passt auch, dass Controller-Preise insgesamt gestiegen sind. Als Vergleich wird etwa der Switch 2 Pro Controller genannt, der sich preislich ebenfalls in Richtung Oberklasse bewegt, während auch Sonys DualSense im Handel deutlich höher liegt als noch zu PS5-Launch-Zeiten.

Wie siehst du das: Wären 100 Euro für einen neuen Steam Controller für dich fair, oder wäre das schon ein Dealbreaker? Schreib es gern in die Kommentare.