Leak deutet LEGO-Set mit PlayStation-Konsole für 2026 an

LEGO und PlayStation könnten 2026 ein echtes Fan-Träumchen liefern: Laut einem Leak soll ein offizielles LEGO-Set rund um eine PlayStation-Konsole erscheinen. Konkrete Details wie Set-Nummer, Teileanzahl oder ein finaler Name kursieren bislang nicht öffentlich, aber allein die Kombination aus Gaming-Hardware und LEGO-Modell weckt jetzt schon Erinnerungen an frühere ikonische Bau-Sets.

Gerade weil LEGO in den letzten Jahren immer häufiger mit großen Entertainment-Marken kooperiert hat, wirkt die Idee eines PlayStation-Konsolen-Sets nicht abwegig. Und PlayStation selbst ist längst mehr als nur eine Plattform für Games, sondern eine Marke, die für viele mit ganz bestimmten Konsolen-Generationen und Design-Highlights verbunden ist.

Was der Leak für LEGO und PlayStation bedeuten könnte

Worum geht es bei dem LEGO-PlayStation-Leak? Im Kern steht die Behauptung, dass LEGO im Jahr 2026 ein Set veröffentlicht, das eine PlayStation-Konsole als Modell umsetzt. Ob es sich dabei um eine moderne Konsole wie PlayStation 5 oder um ein Retro-Design handelt, ist derzeit offen. Ebenso unklar ist, ob LEGO nur die Konsole nachbildet oder zusätzlich Zubehör wie Controller oder ein kleines Display-Element integriert.

Spannend wäre auch die Frage, an welche Zielgruppe LEGO das Set richtet. Ein detailverliebtes Display-Modell würde eher in die Richtung eines Sammler- und Vitrinen-Sets gehen, während eine robustere, spielorientierte Umsetzung stärker auf jüngere Fans abzielen könnte. Bei einer Marke wie PlayStation liegt jedoch ein erwachsener Fokus nahe, weil viele mit der Konsole aufgewachsen sind und solche Sets gern als Deko ins Regal stellen.

Auch thematisch hätte LEGO einige Optionen: ein reines Konsolen-Set, eine kleine PlayStation-Historie als Diorama oder eine Art Jubiläumsmodell. Je nachdem, welche Generation im Mittelpunkt steht, könnte das Set einen sehr unterschiedlichen Nerv treffen.

Welche Erwartungen Fans an ein mögliches Set haben

Was wünschen sich Fans von einem LEGO-PlayStation-Set? Wenn LEGO wirklich eine PlayStation-Konsole als Set bringt, werden viele vermutlich vor allem zwei Dinge erwarten: ein sofort erkennbares, authentisches Design und clevere Bau-Details. Gerade bei Konsolen-Modellen funktionieren kleine Highlights oft besonders gut, etwa nachgebildete Anschlüsse, eine Disc-Mechanik als Bau-Gimmick oder dezente Innen-Details, die man nur beim Bauen entdeckt.

Ebenso wichtig ist die Frage nach dem Umfang. Ein kleines Set könnte eher wie ein nettes Sammlerstück wirken, während ein größeres Modell die ikonische Form einer Konsole deutlich besser einfangen kann. Auch ein beiliegender Controller wäre naheliegend, weil er die Silhouette sofort komplett macht. Denkbar ist außerdem eine Präsentationsplakette, wie man sie von LEGO-Sets für Erwachsene kennt, um dem Ganzen einen hochwertigen Sammler-Look zu geben.

Preislich lässt sich aus dem Leak noch nichts Seriöses ableiten. Sollte es jedoch in die Kategorie der größeren Display-Sets fallen, wäre ein Verkaufspreis im höheren zweistelligen bis dreistelligen Bereich in Deutschland realistisch, je nachdem, wie groß und detailliert LEGO das Modell anlegt.

Wann es offiziell werden könnte

Wann könnte LEGO das PlayStation-Set ankündigen? Auch wenn der Leak bereits von 2026 spricht, muss eine offizielle Vorstellung nicht erst kurz vor Release passieren. LEGO kündigt größere Lizenz-Sets häufig Monate im Voraus an, teils auch mit gestaffelten Reveals. Sollte an der Sache etwas dran sein, könnte 2025 bereits das Jahr werden, in dem erste konkrete Informationen wie Set-Bilder, ein Name oder ein genauer Release-Monat auftauchen.

Bis dahin bleibt es bei der Leaker-Behauptung, die vor allem für Gesprächsstoff sorgt. Für viele dürfte genau das aber schon Teil des Spaßes sein: Spekulationen darüber, welche PlayStation-Generation umgesetzt wird, wie detailreich LEGO das Design trifft und ob das Set am Ende eher Retro-Charme oder modernes Konsolen-Feeling transportiert.

Wie würdet ihr ein LEGO-PlayStation-Set am liebsten sehen: als PlayStation-1-Klassiker, als PlayStation-2-Ikone oder als modernes PlayStation-5-Display-Modell? Schreibt eure Wünsche und Predictions in die Kommentare.