Red Dead Online – Sammler-Event 2026 mit Gratis-Cosmetics und Wochen-Rewards

Red Dead Redemption 2 ist zwar schon seit Oktober 2018 draußen, aber Red Dead Online beweist auch Anfang 2026, wie lebendig Rockstars Western-Sandbox noch sein kann. Passend zum laufenden Sammler-Event lockt der Online-Modus aktuell mit kostenlosen Inhalten, Boni und zeitlich begrenzten Belohnungen, die ihr euch schlicht durchs Einloggen und ein paar Aufgaben sichern könnt.

Wichtig für alle, die schnell noch etwas abgreifen wollen: Ein Teil der Gratis-Inhalte ist nur bis 10. Februar 2026 verfügbar. Wer den Termin verpasst, muss damit rechnen, dass bestimmte Cosmetics und Rewards wieder aus dem Umlauf verschwinden oder erst später zurückkehren.

Sammler-Event bringt Gratis-Cosmetics und Login-Belohnungen

Welche Gratis-Inhalte gibt es im Sammler-Event? Das Sammler-Event in Red Dead Online läuft vom 3. Februar 2026 bis zum 2. März 2026 und verteilt über den Zeitraum eine ganze Reihe an Goodies: Cosmetics, Schatzkarten, Rabatte sowie zusätzliche Ingame-Währungen und Erfahrungspunkte.

Ein großer Teil funktioniert dabei besonders unkompliziert: Einloggen, aktiv sein, ein paar Herausforderungen mitnehmen. Wer ohnehin regelmäßig durch die Prärie streift, kann sich so über den Monat verteilt mehrere Belohnungen zusammensammeln, ohne dass dafür ein Grind-Marathon nötig ist.

Für höhere Ränge gibt es außerdem konkrete Login-Geschenke: Ab Rang 20 könnt ihr euch beim Einloggen den Nosalida-Sombrero sichern. Und wer als Sammler ebenfalls Stufe 20 erreicht hat, bekommt zusätzlich den Nosalida-Mantel.

So bekommt ihr das komplette Nosalida-Set

Wie schaltet man das Nosalida-Set vollständig frei? Wenn ihr nicht nur einzelne Teile wollt, sondern das komplette Nosalida-Outfit, müsst ihr mehrere Aktivitäten im Online-Modus abhaken. Rockstar koppelt das Set an unterschiedliche Inhalte, damit ihr quer durch die Event-Playlist geführt werdet.

Für das vollständige Set sind laut Event-Vorgaben diese Schritte nötig:

Eine Blutgeld-Gelegenheit abschließen

Das Wildes-Freies-Spiel-Event spielen

Das Kondorei-Freies-Spiel-Event spielen

Alle täglichen Sammler-Herausforderungen abschließen

Wenn ihr euch den Look sichern wollt, lohnt es sich, die Aufgaben über mehrere Sessions zu verteilen. So bleibt der Aufwand überschaubar, und ihr nehmt nebenbei die restlichen Event-Belohnungen mit.

Wöchentliche Rewards im Februar und bis Anfang März

Welche Belohnungen sind an bestimmte Wochen gebunden? Zusätzlich zum generellen Event-Programm gibt es zeitlich gestaffelte Wochen-Rewards. Hier zählt vor allem das Timing: Manche Belohnungen bekommt ihr nur in dem jeweiligen Zeitraum.

Diese Wochenfenster sind für Februar 2026 und bis Anfang März 2026 vorgesehen:

3. Februar 2026 bis 9. Februar 2026: Ein Fossil sammeln, um eine Belohnung für ein kostenloses Paar Stiefel zu erhalten

Ein Fossil sammeln, um eine Belohnung für ein kostenloses Paar Stiefel zu erhalten 10. Februar 2026 bis 16. Februar 2026: Einloggen, um die pinke Cardozo-Weste zu erhalten

Einloggen, um die pinke Cardozo-Weste zu erhalten 17. Februar 2026 bis 23. Februar 2026: In der Vorgestellten Serie gewinnen, um eine Belohnung für die Schatzkarte West Hill Haven zu erhalten

In der Vorgestellten Serie gewinnen, um eine Belohnung für die Schatzkarte West Hill Haven zu erhalten 24. Februar 2026 bis 2. März 2026: Zwei Sammelobjekte entdecken, um ein Angebot über 40 Prozent Rabatt auf einen etablierten oder angesehenen Sammler-Rollengegenstand zu erhalten

Gerade der Zeitraum bis 10. Februar 2026 ist für alle relevant, die möglichst früh im Monat schon Freebies mitnehmen wollen. Danach geht es zwar direkt weiter, aber eben mit anderen Belohnungen.

Boni, Serien-Rückkehr und seltene Kleidungsstücke im Shop

Welche Extras gibt es neben Cosmetics und Schatzkarten? Das Event bringt nicht nur Outfits, sondern auch handfeste spielerische Vorteile. Im Aktionszeitraum winken unter anderem Bonusauszahlungen wie 2x RDO-Dollar sowie zusätzliche Gold- und EP-Boni für ausgewählte Aktivitäten.

Außerdem kehren bestimmte Modi zurück, darunter die Hardcore-Team-Showdown-Serie sowie die Rennserie, jeweils mit größeren Preisen, wenn ihr euch in den Playlists durchsetzt. Wer ohnehin gern kompetitiv unterwegs ist, bekommt hier einen guten Grund, mal wieder reinzuschauen.

Abseits davon laufen auch Rabatte im Ingame-Katalog, und einige Kleidungsstücke sind wieder verfügbar, die nicht immer im Sortiment sind. Genannt werden unter anderem:

Chambliss-Mantel

Eberhart-Mantel

Vaquero-Barocksporen

Waschbärenhut-Stiefel

Wie läuft es bei euch gerade in Red Dead Online: Nehmt ihr die Sammler-Belohnungen mit, oder seid ihr eher für die Serien und Boni wieder eingestiegen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.