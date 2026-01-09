Crimson Desert – Größer als Skyrim & Red Dead 2: Open-World-Rekord erwartet!

Crimson Desert ist zurück im Rampenlicht – und wie! Das kommende Open-World-Action-Abenteuer von Pearl Abyss sorgt bereits Monate vor Release für Schlagzeilen. Der Grund: Die Spielwelt des Titels soll größer sein als die von Red Dead Redemption 2 und sogar doppelt so groß wie die von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Diese Enthüllung stammt aus einem aktuellen Interview mit PR-Direktor Will Powers, in dem er das Ausmaß der Spielwelt näher beschreibt.

Mit dem geplanten Release am 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC positioniert sich Crimson Desert als einer der ambitioniertesten Genre-Vertreter des Jahres. Die Spielwelt, das fiktive Kontinent Pywel, ist dabei nicht nur riesig, sondern auch reich an Aktivitäten und Details.

Wie groß ist Crimson Desert wirklich?

Wie groß ist die Spielwelt im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen? Laut Powers ist die Welt mindestens doppelt so groß wie die in Skyrim, die von Fans und Analysten auf etwa 37 Quadratkilometer geschätzt wird. Red Dead Redemption 2 bietet mit 70 bis 75 Quadratkilometern bereits eine deutlich größere Karte – doch auch diese soll von Crimson Desert übertroffen werden.

Daraus ergibt sich eine potenzielle Fläche von mindestens 74 Quadratkilometern für Pywel – möglicherweise sogar mehr. Damit würde Crimson Desert nicht nur Skyrim und Red Dead 2 übertreffen, sondern auch andere Genre-Größen wie The Witcher 3: Wild Hunt oder Elden Ring in Sachen reiner Landmasse hinter sich lassen.

Ein Blick auf die Welt von Pywel

Was erwartet dich in der Spielwelt? Pywel ist ein vom Krieg gezeichnetes Fantasy-Kontinent, der von politischen Spannungen, mystischen Kreaturen und rivalisierenden Fraktionen geprägt ist. Du übernimmst die Rolle von Kliff, einem Söldner der Greymanes, der nach einem verheerenden Angriff seiner Feinde – den Black Bears – versucht, seine verstreute Gruppe wieder zusammenzubringen.

Dabei begegnen dir nicht nur riesige Bosse wie mechanische Drachen, sondern auch viele friedlichere Aktivitäten. Neben epischen Kämpfen kannst du in Crimson Desert fischen, kochen, jagen oder craften. Die Welt ist nahtlos gestaltet, was exploratives Gameplay und Interaktion mit NPCs fördert.

Technik und Gameplay im Fokus

Was macht die Engine von Crimson Desert besonders? Das Spiel basiert auf der BlackSpace Engine, einer Weiterentwicklung der hauseigenen Engine von Pearl Abyss. Diese ermöglicht dynamische Kämpfe mit Kombos, Elementareffekten und einer Vielzahl an Waffen. Auch Reitkämpfe und groß angelegte Bossfights gehören zum Repertoire.

Die Kombination aus handlungsgetriebenem Einzelspielererlebnis, intensiven Kämpfen und einer lebendigen Welt mit vielen Interaktionsmöglichkeiten erinnert dabei an eine Mischung aus Black Desert Online und modernen Action-RPGs – allerdings ohne Multiplayer-Fokus.

Einzelspieler statt MMO

Welche Rolle spielt die Verbindung zu Black Desert Online? Ursprünglich war Crimson Desert als Prequel zum MMORPG Black Desert Online geplant. Doch im Laufe der Entwicklung wandelte sich das Projekt zu einem eigenständigen Titel. Es gibt zwar inhaltliche Verbindungen zum Universum, doch Crimson Desert ist komplett auf eine Einzelspieler-Erfahrung ausgelegt – ohne geplante Online-Funktionen.

Damit schlägt Pearl Abyss einen neuen Kurs ein, der sich stärker auf Storytelling, Charakterentwicklung und eine immersive Welt konzentriert. Gerade dieser Fokus könnte dem Spiel helfen, sich im überfüllten Open-World-Markt zu behaupten.

Wie entscheidend ist die Größe für den Erfolg?

Ist eine riesige Spielwelt automatisch ein Vorteil? Nicht unbedingt. Zwar beeindruckt die schiere Größe von Pywel, doch entscheidend wird sein, wie diese Fläche genutzt wird. Leere Welten können schnell langweilig wirken, wenn sie nicht sinnvoll mit Inhalten gefüllt sind. Titel wie Zelda: Breath of the Wild oder Elden Ring haben gezeigt, dass kluges World Design wichtiger ist als pure Fläche.

Wenn Pearl Abyss es schafft, die Welt lebendig, abwechslungsreich und mit interessanten Quests und Begegnungen zu füllen, könnte Crimson Desert zu einem neuen Maßstab für Open-World-Spiele werden.

Ein Release mit viel Potenzial

Wie groß ist die Vorfreude auf Crimson Desert? Schon jetzt gilt das Spiel als einer der meist erwarteten Titel des Jahres 2026. Die Kombination aus epischer Welt, intensiver Handlung und modernem Gameplay trifft einen Nerv bei vielen Fans von Fantasy-Abenteuern.

Mit dem Release am 19. März 2026 bleibt noch etwas Zeit, doch die jüngsten Informationen schüren die Erwartungen weiter. Wenn Pearl Abyss liefert, könnte Crimson Desert nicht nur größer als Skyrim oder Red Dead Redemption 2 sein – sondern auch besser ausgefüllt.

Wie siehst du das? Reicht dir eine riesige Welt oder kommt es dir eher auf gute Inhalte an? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!