Take-Two-CEO über GTA-VI-Verschiebung und warum er dabei ruhig bleibt

Wenn Strauss Zelnick spricht, wirkt das weniger wie PR-Show und mehr wie ein Manager, der jedes Wort abwägt. Stephen Totilo bekam beim iicon-Event in Las Vegas rund 20 Minuten mit dem Take-Two-CEO, der den Publisher hinter NBA 2K, Grand Theft Auto, BioShock und Red Dead Redemption seit fast 20 Jahren führt. Heraus kam ein Gespräch, das von großen Marken bis zu nüchternen Business-Fragen reichte, inklusive des verschobenen GTA-VI-Termins und eines NFL-Deals, der plötzlich nicht mehr so klar wirkt wie noch vor kurzer Zeit.

Los ging es ausgerechnet mit einer kleinen Alltagsfrage, die viel über Take Twos Strukturen verrät: Wie erfährt Zelnick eigentlich von Rockstar-Verschiebungen? Statt über Mails und Eskalationsketten zu sprechen, zeichnete er das Bild eines extrem schlanken Führungsteams, das eng und regelmäßig miteinander arbeitet. Und als Totilo nachhakte, ob es denn wirklich keine E-Mail dazu gebe, konterte Zelnick mit einem privaten Vergleich, der hängen blieb.

Ich arbeite extrem eng mit meinem Team. Es ist ein sehr schlankes Team bei Take Two. Das gesamte Senior-Management besteht aus sechs Führungskräften, die in einem Flur sitzen und sich zwei Assistenzen teilen.

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Konkreter wurde es beim jüngsten, sehr prominenten Beispiel: GTA VI sollte ursprünglich am 26. Mai 2026 erscheinen, wurde von Rockstar aber im November 2025 auf den 19. November 2026 verschoben. In Totilos Text klingt durch: Zelnick wird dabei nicht wie jemand dargestellt, der in Meetings explodiert, sondern als jemand, der Ruhe zur Grundhaltung gemacht hat.

Ein CEO, der Stress sauber trennt

Wie reagiert Strauss Zelnick auf schlechte Nachrichten wie Release-Verschiebungen? Zelnick beschreibt sich als grundsätzlich gelassen und nicht als Typ, der schnell ausrastet. Für ihn gibt es eine klare Trennlinie zwischen geschäftlichen Herausforderungen und echten Notfällen. Als Beispiel nennt er eine sehr persönliche Belastung, bei der es um seine Familie geht.

Er erwähnt, dass seine Tochter aufgrund einer Krankheit besondere Bedürfnisse hat, und dass ihn diese Situation verständlicherweise deutlich stärker mitnimmt als alles, was im Tagesgeschäft passiert. Business sei eben nicht dasselbe wie eine familiäre Krise. Das ist einerseits ein menschlicher Moment, andererseits erklärt es auch, warum Zelnick in der Öffentlichkeit oft so kontrolliert wirkt.

Wie wirkt diese Haltung nach innen? Zelnick bezieht sogar seinen langjährigen Kommunikationschef Alan Lewis ein, der seit 17 Jahren an seiner Seite ist, und lässt sich im Gespräch bestätigen, dass Lewis ihn noch nie ausrasten gesehen habe. Zelnick räumt ein, dass er durchaus mal verärgert sei, aber eben ohne laut zu werden.

Ich neige dazu, sehr ruhig zu bleiben. Ich bin niemand, der leicht ausflippt.

Hast du mich jemals ausflippen sehen? Sei ehrlich, weil wir es genauso gut sein lassen können.

Die Themenliste: BioShock, Preise, NFL, Mobile, NBA 2K, Switch 2, GTA

Welche Themen standen im Interview konkret auf dem Zettel? Totilo beschreibt das Gespräch als Rundumschlag durch Marken, Strategien und offene Fragen. Auch wenn in dem Ausschnitt nicht jede Antwort im Detail wiedergegeben wird, ist die Agenda klar benannt und zeigt, welche Baustellen Take Two gerade gleichzeitig bearbeiten muss.

Der aktuelle Stand rund um BioShock

Die Folgen steigender Entwicklungskosten für Spiele und deren Preise

Das Schicksal des jüngsten Multi-Game-Deals zwischen Take Two und der NFL, der offenbar an Klarheit verloren hat

Hinweise auf Mobile-Pläne von Take Two

Eine Rückfrage dazu, ob Zelnicks Antwort zu Civilization VII wirklich eine gute war

Do’s und Don’ts bei Mikrotransaktionen in NBA 2K

Take Twos Blick auf Switch 2

Und natürlich GTA VI, inklusive der Dinge, die Zelnick nicht verraten hat, wie Preis, PC-Termin oder skurrile Details wie ein möglicher Polka-Radiosender

Was ist die wichtigste konkrete GTA-VI-Info aus dem Gespräch? Der einzige harte Ankerpunkt ist die bereits bekannte Verschiebung: Statt 26. Mai 2026 soll GTA VI nun am 19. November 2026 erscheinen. Alles Weitere, was Fans seit Monaten umtreibt, bleibt auch nach dem Talk offen, zumindest in dem Teil, der vorliegt.

Was der Blick hinter die Kulissen über Take Two verrät

Was sagt die Management-Struktur über die Arbeitsweise des Publishers aus? Zelnick betont die Nähe im Führungskreis: sechs Senior Executives, kurze Wege, wöchentliche Abstimmungen, dazu pro Label jeweils eine klare Spitze. Das passt zu Take Two als Konzern, der zwar riesige Marken besitzt, aber oft so wirkt, als wolle er Entscheidungen nicht in endlosen Hierarchien verlieren.

Warum ist das für große Marken wie GTA und BioShock relevant? Gerade bei Projekten mit extrem langen Entwicklungszeiten und hohen Budgets werden Verschiebungen, Preisfragen und Plattformstrategien schnell zu Fragen, die nicht nur ein Studio betreffen. Wenn die Chefetage tatsächlich so kompakt arbeitet, erklärt das, warum Aussagen nach außen häufig sehr kontrolliert, aber auch sehr endgültig wirken.

Wie seht ihr Zelnicks Haltung zu Verschiebungen und Kostenentwicklung: Ist diese Ruhe ein Erfolgsfaktor für Take Two oder wünscht ihr euch bei großen Themen wie GTA VI und BioShock mehr Offenheit? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.