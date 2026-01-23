Resident Evil Code: Veronica-Remake kommt 2026 – Wird mein Traum endlich wahr?

Resident Evil: Code Veronica ist ein Klassiker unter den Survival-Horror-Spielen und wurde ursprünglich im Jahr 2000 für die Dreamcast veröffentlicht. Nun verdichten sich die Hinweise auf ein Remake, das laut Leaks noch 2026 angekündigt werden soll. Die Neuauflage trifft auf ein begeistertes Publikum, denn Fans fordern seit Jahren eine modernisierte Version des Spiels, das viele als einen der besten Teile der Reihe ansehen. Ich persönlich träume schon seit Jahren von solch einem Remake. Wird mein Traum jetzt schließlich Wirklichkeit werden?

Worum geht es in Code Veronica? Die Handlung von Code Veronica setzt drei Monate nach den Ereignissen von Resident Evil 2 an. Claire Redfield sucht nach ihrem Bruder Chris und findet sich auf einer abgelegenen Gefängnisinsel mitten im Südpolarmeer wieder. Später führt die Geschichte die Geschwister zu einer Forschungseinrichtung in der Antarktis. Die düstere Atmosphäre, die verzweigte Story rund um die Umbrella Corporation und der wiederkehrende Antagonist Albert Wesker sorgen für ein packendes Spielerlebnis, das in einem Remake perfekt neu inszeniert werden könnte.

Warum sich Fans dieses Remake so sehr wünschen

Was macht Code Veronica so besonders innerhalb der Resident-Evil-Reihe? Im Gegensatz zu früheren Serienteilen nutzte Code Veronica erstmals vollständig in Echtzeit berechnete 3D-Umgebungen statt vorgerenderter Hintergründe. Dadurch wirkte das Spiel seinerzeit deutlich dynamischer und atmosphärischer. Auch das Setting unterscheidet sich deutlich: Statt klassisch-amerikanischer Horror-Schauplätze setzt das Spiel auf ein europäisch-gotisches Design mit düsteren Herrenhäusern und geheimnisvollen Laboren.

Hinzu kommt, dass Code Veronica zentrale Figuren der Reihe – vor allem Claire und Chris Redfield sowie Albert Wesker – in den Mittelpunkt stellt. Damit ist das Spiel ein wichtiges Bindeglied zwischen älteren und neueren Teilen der Reihe. Viele Fans sehen in einem Remake die ideale Gelegenheit, diese Geschichte mit moderner Technik neu zu erleben, inklusive überarbeiteter Grafik, neu vertonter Dialoge und zeitgemäßer Steuerung.

Was sagen die aktuellen Leaks zum Remake?

Wann könnte das Remake offiziell angekündigt werden? Laut dem bekannten Leaker Dusk Golem soll Capcom noch 2026 das Remake zu Code Veronica ankündigen. Ursprünglich hatten viele Fans mit einer Ankündigung eines Resident Evil 5-Remakes gerechnet, doch nun scheint Code Veronica den Vortritt zu erhalten. Dies passt auch gut in die Serienchronologie, da die Rivalität zwischen Chris Redfield und Albert Wesker ihren Ursprung in Code Veronica hat – ein Element, das im fünften Teil weitergeführt wird.

Interessant ist auch, dass Schauspielerin Eva La Dare (Sheva aus Resident Evil 5) kürzlich ein mysteriöses Projekt angeteasert hat – laut Leaks handelt es sich dabei jedoch nicht um ein Remake von RE5, sondern möglicherweise um einen neuen CGI-Film innerhalb des Resident-Evil-Universums. Dies unterstreicht, dass Capcom aktuell an mehreren Projekten rund um die Marke arbeitet.

Erinnerungen an ein unterschätztes Meisterwerk

Wie war die ursprüngliche Veröffentlichung von Code Veronica? Als Code Veronica im Februar 2000 erschien, war es das erste Resident-Evil-Spiel, das nicht zuerst auf einer PlayStation-Konsole erschien. Die Dreamcast hatte jedoch mit schwachen Verkaufszahlen zu kämpfen, was sich auch auf die Verbreitung des Spiels auswirkte. Trotzdem erhielt es viel Lob von Kritikern und Fans und wurde später in einer erweiterten Version (Code Veronica X) auf PlayStation 2, GameCube und weiteren Plattformen veröffentlicht.

Die HD-Version von Code Veronica X erschien 2011 für PlayStation 3 und Xbox 360 – seitdem ist es ruhig geworden um den Titel. Doch wer das Spiel kennt, erinnert sich an ikonische Momente: die düstere Rockfort-Insel, die verstörenden Ashford-Zwillinge, die frostige Antarktis-Atmosphäre und die erste große Konfrontation zwischen Chris Redfield und Albert Wesker nach den Ereignissen von Resident Evil 1.

Was erwarten Spieler vom Remake?

Welche Verbesserungen wünschen sich Fans für die Neuauflage? Die Erwartungen an das Remake sind hoch. Nicht zuletzt, weil Capcom mit den Neuauflagen von Resident Evil 2, 3 und 4 bereits bewiesen hat, wie eindrucksvoll die Klassiker der Reihe modernisiert werden können. Viele Fans hoffen auf:

eine überarbeitete Steuerung im Stil von RE2- und RE4-Remake

moderne Grafik mit Raytracing und 4K-Unterstützung

erweiterte Story-Inhalte und neue Zwischensequenzen

eine tiefere Charakterdarstellung von Claire, Chris und Wesker

komplett deutsche Sprachausgabe

Einige Stimmen aus der Community zeigen bereits pure Vorfreude. So schrieb ein Fan:

„Nicht nur ist Code Veronica mein Lieblings-Resident-Evil-Spiel, sondern mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten.“

Ein anderer fügte hinzu:

„Ich bin so unglaublich gespannt auf das Remake. Die Atmosphäre auf Rockfort Island war einfach unvergesslich.“

Ein perfekter Übergang zu Resident Evil 5

Warum sollte Capcom Code Veronica vor Resident Evil 5 neu auflegen? In der Community besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Code Veronica eine wichtige erzählerische Brücke zu Resident Evil 5 darstellt. Der Konflikt zwischen Chris und Wesker nimmt in Code Veronica erst richtig Fahrt auf. Ohne dieses Kapitel könnte eine Neuauflage von RE5 wichtige emotionale Tiefe vermissen lassen. Ein Fan brachte es auf den Punkt:

„Man kann die Rivalität zwischen Chris und Wesker in RE5 nicht erzählen, ohne vorher CV gemacht zu haben.“

Falls Capcom wirklich an beiden Remakes arbeitet, könnte die zeitliche Reihenfolge entscheidend sein – und Code Veronica damit der logische nächste Schritt im Remake-Zyklus der Reihe.

Ein Klassiker auf dem Sprung zurück ins Rampenlicht

Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Remake? Die Resident-Evil-Reihe ist populärer denn je. Mit erfolgreichen Remakes, Serienablegern und Filmen hat Capcom die Marke in den letzten Jahren wieder ganz nach oben gebracht. Ein Remake von Code Veronica würde nicht nur einen lange gehegten Fanwunsch erfüllen, sondern auch neue Spieler an einen unterschätzten Teil der Reihe heranführen.

Ob als nostalgisches Wiedersehen oder als Einstieg in ein bislang verpasstes Kapitel: Das Code-Veronica-Remake hat das Potenzial, einer der großen Höhepunkte im Gaming-Jahr 2026 zu werden.

Was denkst du über die Leaks und die Möglichkeit eines Remakes? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!