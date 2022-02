Bekommt Resident Evil Code: Veronica bald doch das erhoffte Remake?

Welcher Ableger von Resident Evil erscheint in diesem Jahr? Nachdem Resident Evil 8 erst in 2021 veröffentlicht wurde, werden wir wohl sogleich nicht mit einem Nachfolgetitel rechnen können. Aber wir werden doch sicherlich auch in 2022 mit heißer Horrorware seitens Capcom beglückt?

Dass in diesem Jahr ein neuer „Resident Evil“-Teil erscheint, ist sehr wahrscheinlich. Denn Capcom hat vor einigen Jahren so etwas wie eine inoffizielle „Resident Evil“-Roadmap aufgestellt.

Die Pläne sahen vor, dass in jedem der Folgejahre ein neuer Teil veröffentlicht würde. Und das haben sie im Anschluss auch wirklich in die Tat umgesetzt. So bekamen wir in drei Folgejahren neue Einträge zum Franchise spendiert und ich gehe nicht davon aus, dass diese inoffizielle Roadmap schon am Ende angelangt ist. Es kann also ein Resident Evil in 2022 erscheinen.

Dafür gab es in der Vergangenheit zu viele Hinweise auf ein vollwertiges Remake von Resident Evil 4 – und auch Resident Evil Code: Veronica war immer mal wieder im Gespräch in der Community.

Doch gibt es bis heute keine offizielle Bestätigung, wie die nächste Veröffentlichung final aussehen wird. Wir wissen zwar, dass Capcom offiziell an einem Nachfolger zu „Resident Evil Village“ arbeitet, da die Teile 7 bis 9 von Anfang an als Trilogie geplant waren, doch das war es dann auch schon von offizieller Seite aus.

Kommt jetzt ein Resident Evil Code: Veronica-Remake?

Aktuell ist Capcom dabei, die offizielle Seite der Marke regelmäßig zu updaten. Jüngst fanden historische Einträge ihren Weg in die Datenbank. Das sind Einträge, die sich ganz einfach mit der Geschichte der Spielreihe befassen.

Nachdem wir zuerst die PS1-Ära Revue passieren lassen durften, geht es nun weiter mit einigen Einträgen aus der nächsten Konsolen-Generation.

Im Fokus ist hier Resident Evil Code: Veronica, neben Resident Evil Outbreak und Resident Evil Outbreak 2. Doch das Ganze wäre nicht der Rede wert, wenn die Community nicht auf einen bestimmten Umstand gestoßen wäre.

Looks like they've been touched up a little beyond upscaling. pic.twitter.com/UuyAqDOwRD — Project Umbrella RE:Digest (@project_umb) February 22, 2022

So macht es also den Anschein, als wären Teile der Assets generalüberholt worden. Und die Fangemeinde fragt sich nun, wieso sollte Capcom das tun? Lediglich für einen Datenbankeintrag? Oder sind es bereits Assets aus dem Remake? Das klingt zwar ein wenig weit hergeholt, aber merkwürdig ist das Ganze schon ein wenig. Gleiches gilt natürlich für Outbreak und Outbreak 2, neben Code: Veronica.

So oder so könnt ihr euch jetzt bestmöglich über den Teil informieren. Und wer weiß: vielleicht wird uns Capcom ja doch noch mit einem Remake überraschen? Oder es kommt zumindest zu einem HD-Remastered, wie es bei dem ersten und nullten Teil der Fall war.

Währenddessen sind Fans übrigens schon dran, ein eigenes Remake zu erstellen. Aber seht am besten selbst:

