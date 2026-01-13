Hytale mit voller Finanzierung – Comeback durch Community und Vorbestellungen

Nach einer turbulenten Phase der Ungewissheit steht nun fest: Hytale, das von Minecraft inspirierte Sandbox-Spiel, geht in eine gesicherte Zukunft. Die Entwickler von Hypixel Studios haben bestätigt, dass die Entwicklungskosten für die kommenden zwei Jahre vollständig gedeckt sind. Diese Finanzierung stammt ausschließlich aus Vorbestellungen – ein klares Zeichen für das enorme Vertrauen und Interesse der Community.

Der Titel, der ursprünglich 2015 aus dem Umfeld des beliebten Minecraft-Servers Hypixel entstand, wurde am 13. Januar 2026 im Early Access für Windows, macOS und Linux veröffentlicht. Weitere Plattformen sollen laut Entwicklerangaben folgen. Hytale kombiniert Open-World-RPG-Elemente mit Sandbox-Systemen und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für kreative und abenteuerlustige Spieler.

Die Rückkehr von Hytale

Wie wurde Hytale vor dem Aus gerettet? Nach über zehn Jahren Entwicklung wurde Hytale im Juni 2025 unerwartet von Riot Games eingestellt. Die Studio-Schließung und das Aus für das ambitionierte Projekt kamen für viele überraschend. Doch nur zwei Monate später übernahm Simon Collins-Laflamme – der ursprüngliche Gründer von Hypixel Studios – die Rechte an Hytale zurück und startete die Entwicklung erneut.

Am 17. November 2025 gab Simon offiziell bekannt, dass er das Projekt gerettet hat. Diese Rückkehr wurde von der Community gefeiert, insbesondere da viele Fans Petitionen gestartet und sich öffentlich für eine Wiederaufnahme der Entwicklung eingesetzt hatten. Die aktuelle Early-Access-Version ist das Ergebnis dieses Engagements.

Entwicklung und Technik

Was steckt technisch hinter Hytale? Die Entwicklung begann bereits 2015. Ursprünglich in C# und Java gestartet, wurde das komplette System 2022 in C++ neu geschrieben. Das Team besteht mittlerweile aus rund 50 Personen. Neben dem klassischen Sandbox-Modus bietet Hytale auch Rollenspielinhalte, Bosskämpfe und ein starkes Modding-System.

Mit einer Vielzahl von Biomen, Zonen, prozedural generierten Dungeons und einem visuellen Skriptsystem können Inhalte leicht angepasst und erweitert werden. Kreative Tools wie ein integriertes Cinematic-System sowie eine direkte Integration des Model-Tools Blockbench ermöglichen es, eigene Modelle und Animationen ohne Programmierkenntnisse umzusetzen.

Community und Finanzierung

Wie wichtig ist die Community für Hytale? Die Community ist das Rückgrat des Projekts. Die Finanzierung der ersten beiden Jahre erfolgt vollständig durch Vorbestellungen – ein seltener Fall in der heutigen Spielelandschaft. Diese Unterstützung zeigt, dass die Spieler bereit sind, aktiv in ein Projekt zu investieren, das ihnen am Herzen liegt.

Die Entwickler haben sich verpflichtet, Hytale über einen Zeitraum von zehn Jahren zu unterstützen. Diese langfristige Planung ist vergleichbar mit dem Erfolgspfad von Minecraft, dessen kontinuierliche Weiterentwicklung seit 2009 als Vorbild dient.

Inhalte zum Early Access-Start

Was bietet Hytale zum Release? Die Early-Access-Version vom 13. Januar 2026 enthält sowohl einen Entdeckungsmodus als auch einen Kreativmodus. Zusätzlich stehen bereits Modding-Funktionen zur Verfügung, die es dir erlauben, eigene Inhalte zu erstellen oder andere Community-Werke zu nutzen. Auch offizielle und Community-geführte Server sind fester Bestandteil.

Besonders spannend ist das Versprechen, dass die Inhalte im Laufe der Zeit stetig erweitert werden. Die Entwickler betonen, dass Feedback aus der Community eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung spielen wird.

Editionen und Preise

Welche Versionen von Hytale gibt es? In Deutschland kannst du aktuell aus drei verschiedenen Editionen wählen:

Edition Inhalt Preis (ca.) Standard Grundspiel mit Early Access 29,99 € Supporter Zusätzliche kosmetische Inhalte, digitaler Soundtrack 49,99 € Cursebreaker (Founder’s Edition) Alle Inhalte der Supporter-Edition + exklusive Items und Namensplakette 79,99 €

Ein Hoffnungsschimmer für die Branche

Was bedeutet Hytales Comeback für die Spieleindustrie? In einem Jahr, das von Studio-Schließungen und Spielabsagen geprägt war – darunter Titel wie Perfect Dark oder Kingdom Hearts: Missing-Link – ist Hytales Wiederauferstehung ein seltener Lichtblick. Es ist ein Beweis dafür, dass sich Engagement und Community-Zusammenhalt lohnen können.

Dass ein Projekt nach offizieller Einstellung durch die Kraft der Community und die Initiative des ursprünglichen Gründers zurückkehrt, ist außergewöhnlich. Hytale steht somit nicht nur für kreative Freiheit und spielerischen Entdeckungsdrang, sondern auch für Hoffnung in einer oft rauen Industrie.

Wie sieht deine Meinung zu Hytale aus? Hast du das Spiel bereits vorbestellt oder planst du, es auszuprobieren? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!