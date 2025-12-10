Minecraft Update: Mounts of Mayhem bringt neue Reittiere und Waffen

Mit dem neuesten Game Drop Mounts of Mayhem hat Mojang Minecraft um zahlreiche neue Inhalte erweitert. Das Update ist seit dem 9. Dezember 2025 für die Java- und Bedrock-Version verfügbar und bringt neue Reittiere, eine neue Waffe sowie Verbesserungen der Ausrüstung mit sich. Die Game Drops sind Teil der neuen Update-Strategie von Mojang, bei der Inhalte häufiger und thematisch gebündelt erscheinen.

Mounts of Mayhem ist der vierte große Game Drop dieses Jahres nach Spring to Life (März), Chase the Skies (Juni) und The Copper Age (September). Besonders der Fokus auf neue Reitmöglichkeiten verändert die Art, wie du dich in der Minecraft-Welt fortbewegen kannst.

Neue Reittiere in Minecraft

Welche Mounts bringt das Update? Das Update erweitert die Welt von Minecraft um mehrere neue, reitbare Kreaturen, die sowohl an Land als auch unter Wasser neue Mobilitätsoptionen bieten.

Nautilus : Wasserbasierter Mount, der mit Pufferfischen angelockt werden kann. Beim Reiten erhältst du den Effekt Atem des Nautilus, der deine Luftversorgung unter Wasser verlängert.

: Wasserbasierter Mount, der mit Pufferfischen angelockt werden kann. Beim Reiten erhältst du den Effekt Atem des Nautilus, der deine Luftversorgung unter Wasser verlängert. Zombie-Nautilus : Ebenfalls ein Wasser-Mount, jedoch meist mit einem Ertrunkenen als Reiter. Du musst diesen besiegen, bevor du das Reittier zähmen kannst.

: Ebenfalls ein Wasser-Mount, jedoch meist mit einem Ertrunkenen als Reiter. Du musst diesen besiegen, bevor du das Reittier zähmen kannst. Korallen-Zombie-Nautilus : Sehr seltene Variante, die nur in einem bestimmten Ozeanbiom vorkommt.

: Sehr seltene Variante, die nur in einem bestimmten Ozeanbiom vorkommt. Zombiepferd : Spawnt nachts im Overworld. Auch hier musst du den untoten Reiter besiegen, bevor du das Pferd nutzen kannst.

: Spawnt nachts im Overworld. Auch hier musst du den untoten Reiter besiegen, bevor du das Pferd nutzen kannst. Kamel-Husk: In Wüstenbiomen anzutreffen. Diese Mounts tragen Husk-Gegner und eine neue Fernkampf-Einheit namens Parched.

Diese neuen Mounts verändern die Art, wie du dich in der Welt bewegst – vor allem unter Wasser und in trockenen Gebieten wie der Wüste. Damit eröffnen sich auch neue Möglichkeiten für Erkundung und Kampf.

Die neue Waffe: Der Speer

Wie funktioniert der neue Speer? Der Speer ist eine vielseitige Waffe, die besonders beim Reiten oder Fliegen mit Elytren ihren vollen Schaden entfaltet. Seine Stärke steigt mit der Geschwindigkeit des Spielers.

Skalierender Schaden : Je schneller du dich bewegst, desto höher ist der ausgeteilte Schaden.

: Je schneller du dich bewegst, desto höher ist der ausgeteilte Schaden. Lungen-Verzauberung : Ein spezieller Verzauberungseffekt, der deine Geschwindigkeit beim Stoßangriff erhöht.

: Ein spezieller Verzauberungseffekt, der deine Geschwindigkeit beim Stoßangriff erhöht. Synergie mit Elytra: Durch hohe Fluggeschwindigkeit kannst du mit dem Speer besonders effektive Angriffe aus der Luft durchführen.

Diese neue Waffenmechanik bringt zusätzliche Tiefe in das Kampfsystem – insbesondere im Zusammenspiel mit Mounts oder Flugausrüstung.

Neue Ausrüstung für Reittiere

Welche Rüstungen gibt es für Mounts? Mit Mounts of Mayhem kannst du nun Netherit-Rüstungen für Pferde herstellen. Diese bieten den bisher höchsten Schutz für deine reitbaren Begleiter.

Rüstungsart Material Schutzstufe Leder Leder Niedrig Eisen Eisenbarren Mittel Gold Goldbarren Mittel Diamant Diamanten Hoch Netherit Netheritbarren Sehr hoch

So kannst du nicht nur selbst besser kämpfen, sondern auch deine Mounts schützen – besonders wichtig bei gefährlichen Expeditionen oder PvP-Situationen.

Ein Blick auf Mojangs neue Update-Strategie

Was sind Game Drops und was kommt als Nächstes? Seit Anfang 2025 verfolgt Mojang eine neue Veröffentlichungsstrategie: Statt großer Jahresupdates erscheinen nun regelmäßig sogenannte Game Drops mit thematisch gebündelten Inhalten. Mounts of Mayhem ist bereits der vierte Game Drop in diesem Jahr.

Diese Strategie erlaubt eine schnellere Entwicklung und Veröffentlichung neuer Features. Spieler müssen nicht mehr monatelang auf neue Inhalte warten, sondern erhalten regelmäßig frische Impulse für ihr Minecraft-Erlebnis. Was Mojang für 2026 plant, ist noch nicht offiziell bekannt, aber der Trend zu thematischen Updates dürfte sich fortsetzen.

Was bedeutet das Update für deine Spielweise?

Wie kannst du von Mounts of Mayhem profitieren? Das Update ist besonders spannend für Abenteurer, die gerne neue Biome erkunden oder Unterwasserwelten entdecken möchten. Die neuen Mounts bieten nicht nur Mobilität, sondern erweitern auch das taktische Spektrum im Kampf.

Wenn du dich gerne kreativ betätigst, kannst du mit den neuen Reittieren auch neue Abenteuerkarten oder Herausforderungen gestalten. Und für PvP-Spieler wird die Kombination aus Speer und Mounts sicherlich neue Strategien eröffnen.

Was hältst du vom neuen Game Drop Mounts of Mayhem? Hast du schon einen Nautilus gezähmt oder mit dem Speer experimentiert?