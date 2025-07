Minecraft Film-Phänomen – Chicken Jockey jetzt als exklusive Sammlerfigur

Die Veröffentlichung des Minecraft-Films im April 2025 führte zu einem unerwarteten Trend in den Kinos, der durch eine Szene mit einem Chicken Jockey ausgelöst wurde. In dieser Szene trifft Jason Momoas Charakter auf einen Zombie, der auf einem Huhn reitet. Diese ungewöhnliche Begegnung ging viral und führte dazu, dass Kinobesucher bei dieser Szene ihre Snacks und Getränke in die Luft warfen.

Dieser Hype um das Chicken Jockey zeigt sich nun auch in der Welt der Sammlerstücke. Mattel hat eine exklusive Minecraft Movie Chicken Jockey Action-Figur angekündigt, die nur auf der San Diego Comic-Con (SDCC) 2025 erhältlich ist. Die Figur kostet 34,99 Euro und kann bereits jetzt bei Entertainment Earth vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt jedoch erst im Juni 2026.

Details zur Chicken Jockey Figur

Was macht diese Action-Figur besonders? Die Chicken Jockey Figur ist eine detailreiche Nachbildung der ikonischen Filmszene. Der Baby-Zombie ist mit austauschbaren Gesichtsplatten ausgestattet und verfügt über mehrere Gelenkpunkte, um verschiedene Szenen nachzustellen. Das Huhn hat einen beweglichen Schnabel und Flügel und kommt mit einem durchsichtigen Sattel, um den Baby-Zombie sicher zu halten.

Der Baby-Zombie ist etwa 18 cm hoch, während das Huhn eine Höhe von etwa 13 cm hat. Wenn beide Figuren zusammen aufgestellt sind, erreichen sie eine Gesamtgröße von rund 23 cm. Diese hohe Detailtreue und die Möglichkeit, Szenen aus dem Film nachzustellen, machen die Figur zu einem Muss für Sammler.

Reaktionen auf den Chicken Jockey Trend

Wie reagierten die Menschen auf den Trend? Die Reaktionen auf den Chicken Jockey Trend waren gemischt. Während viele die ausgelassene Stimmung im Kino genossen, sorgte die Aktion auch für Unmut bei den Kinomitarbeitern. Der Regisseur des Films, Jared Hess, äußerte sich in einem Interview amüsiert über die Reaktionen und die Tatsache, dass die Polizei wegen fliegendem Popcorn gerufen wurde.

„Es ist lustig, weil ich denke, es ist einfach wörtlich Jubeln und Popcornwerfen, was für mich so komisch ist, dass die Polizei wegen Popcorn gerufen wird“, sagte Jared Hess.

Die Kinomitarbeiter hingegen waren weniger begeistert, da der Trend zu erheblich mehr Reinigungsaufwand führte. Dies zeigt, dass virale Trends nicht immer nur positive Reaktionen hervorrufen.

Ein Sammlerstück für Fans

Warum solltest du dir die Figur sichern? Mit der Chicken Jockey Figur hast du die Möglichkeit, ein Stück dieses viralen Trends in deiner Sammlung zu verewigen. Sie ist nicht nur ein Highlight für Minecraft-Fans, sondern auch ein Erinnerungsstück an einen der amüsantesten Kino-Trends der letzten Jahre.

Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben, was die neuesten Videospiele und Sammlerstücke betrifft? Dann behalte unsere Gear-Seite im Auge!

Was hältst du von der Chicken Jockey Action-Figur? Hast du den Minecraft-Film im Kino gesehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!