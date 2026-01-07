Xbox und Pringles – Gratis-Ingame-Items für WoW, Fallout 76 und mehr!

Ohne große Ankündigung hat Xbox zum Jahresbeginn 2026 eine neue Werbeaktion gestartet, die sich an Fans von vier beliebten Games richtet: World of Warcraft, Sea of Thieves, Fallout 76 und The Outer Worlds 2. Gemeinsam mit Pringles verschenkt Microsoft digitale Ingame-Goodies, allerdings nicht ganz ohne Hürden.

Die Aktion läuft bis zum 5. Mai 2026 und ist nur in Ländern der EU sowie in Großbritannien verfügbar. Um die Items zu erhalten, musst du dich mit deinem Smartphone auf der offiziellen Pringles-Promo-Webseite registrieren. Ein PC-Zugriff ist nicht möglich – dort wird lediglich ein QR-Code angezeigt, der mit dem Handy gescannt werden muss.

Diese Items kannst du dir sichern

Welche Belohnungen gibt es bei der Pringles-Aktion? Insgesamt vier Spiele erhalten exklusive kosmetische Items, die du über täglich generierte Codes freischalten kannst:

World of Warcraft: Karmesinrote Fliege (Crimson Bow Tie)

Karmesinrote Fliege (Crimson Bow Tie) Sea of Thieves: Scharlachrote Stapelsegel (Scarlet Stack Sails)

Scharlachrote Stapelsegel (Scarlet Stack Sails) Fallout 76: Mr.-Vault-Boy-Outfit + Mr.-Vault-Boy-Kopf

Mr.-Vault-Boy-Outfit + Mr.-Vault-Boy-Kopf The Outer Worlds 2: Julius-P-Canid-Skin

Die Codes sind zwar regionsfrei einlösbar, aber du musst in der EU wohnen oder einen VPN nutzen, um überhaupt einen Pringles-Account zu erstellen und an die Codes zu gelangen. Alternativ kannst du Freunde bitten, dir täglich einen Code zu generieren – pro Account ist ein Code pro Tag möglich.

So funktioniert die Teilnahme

Wie erhältst du die kostenlosen Ingame-Gegenstände? Voraussetzung ist eine Registrierung auf der mobilen Webseite der Pringles-Promotion. Nach der Anmeldung kannst du täglich einen neuen Code generieren. Diese Codes werden dann auf den jeweiligen Plattformen (Battle.net, Xbox Live oder Steam) eingelöst.

Wichtig: Die Items selbst werden nicht sofort freigeschaltet. Laut Webseite erfolgt die Verfügbarkeit der Belohnungen zwischen dem 1. Juni und dem 5. Juli 2026. Das betrifft insbesondere das Item für World of Warcraft, dessen Aussehen bisher nicht einmal durch Datamining bekannt ist.

Infos zu The Outer Worlds 2

Worum geht es im neuesten Rollenspiel von Obsidian? The Outer Worlds 2 ist am 29. Oktober 2025 für Xbox Series X/S, Windows und PlayStation 5 erschienen. Es handelt sich um ein eigenständiges Sequel zum ersten Teil, das in einem neuen Sternensystem namens Arcadia spielt. Du übernimmst die Rolle eines Agenten der Erddirektorats, der auf dem Planeten Elysium Verschwörungen und Dimensionsrisse aufdeckt.

Spielerisch bietet der Titel deutlich mehr Action als sein Vorgänger, inklusive der Option, zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive zu wechseln. Die Geschichte entfaltet sich durch verzweigte Dialogsysteme, Fraktionsentscheidungen und taktisches Gameplay mit Nah- und Fernkampfwaffen.

Ein cleverer Promo-Move mit Einschränkungen

Was macht die Pringles-Aktion besonders – und worauf solltest du achten? Obwohl kein Kauf eines Chipsprodukts notwendig ist, suggerieren die Aktionsdosen genau das, was für Verwirrung sorgen kann. Zudem ist der Zugang nur über Smartphones möglich, was PC-Nutzer zunächst ausschließt. Zum Glück sind die Codes selbst unabhängig vom Account nutzbar – wer also ein wenig Aufwand nicht scheut, kann auch als nicht-EU-Bürger an die Belohnungen gelangen.

Ob sich der Aufwand lohnt, hängt davon ab, wie attraktiv du die Items findest – visuelle Informationen zu den Belohnungen sind bislang Mangelware. Dennoch: Gratis-Inhalte ohne Kaufpflicht sind selten geworden, und gerade Fans von WoW, Fallout oder The Outer Worlds 2 dürften neugierig sein.

Wie findest du die neue Pringles-Kollaboration mit Xbox? Wirst du dir die Items sichern oder ist dir der Aufwand zu groß?