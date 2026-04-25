WoW Midnight – Blizzard entschuldigt sich für Patch 12.0.5 und Bugs

Blizzard hat sich nach dem holprigen Start von Patch 12.0.5 für World of Warcraft offiziell entschuldigt. Das Update, das am 21. April 2026 als erster größerer Content-Nachschub für die Erweiterung World of Warcraft: Midnight erschien, brachte zwar viele neue Aktivitäten, wurde aber von Bugs, Exploits und teils handfesten Ausfällen begleitet. Entsprechend laut fiel die Kritik aus der Community aus und Blizzard reagierte mit einem Statement im offiziellen Blog sowie über Social Media.

Der Ton ist ungewöhnlich deutlich: Man erkenne die gerechtfertigte Frustration an und räumt ein, dass das Update nicht dem eigenen Qualitätsanspruch entsprochen habe. Gleichzeitig verspricht das Team, aus den Fehlern zu lernen, offener zu kommunizieren und künftige Releases besser abzusichern.

Offizielle Entschuldigung und Sofortmaßnahmen

Was hat Blizzard zum Patch-Chaos von 12.0.5 gesagt? In der Stellungnahme gesteht World of Warcraft ein, dass die Probleme rund um Midnight Patch 12.0.5 für echte Störungen gesorgt haben. Blizzard betont, dass die Reaktionen der Community nachvollziehbar seien und dass man die Situation ernst nehme.

Wir verstehen euren Frust und er ist gerechtfertigt. Dieses Update war nicht auf unserem Standard. Wir arbeiten rund um die Uhr an Korrekturen, wollen transparenter kommunizieren und es bei kommenden Veröffentlichungen besser machen. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Probleme wurden bereits behoben? Laut Blizzard seien seit dem Release schon verschiedene Fehler per Hotfix adressiert worden. Gleichzeitig zeigt die Liste der gemeldeten Störungen, wie breit die Baustellen gestreut waren, von Komfortproblemen bis hin zu Inhalten, die zeitweise schlicht nicht zuverlässig funktionierten.

Neue Inhalte mit vielen Stolpersteinen

Welche Neuerungen brachte Patch 12.0.5 für WoW: Midnight? Das Update brachte eine ganze Reihe frischer Beschäftigungen nach Azeroth. Dazu zählen unter anderem Void Incursions, Ritual Sites, Abyss Anglers und Decor Duels. Gerade weil 12.0.5 so viel Neues anschiebt, sind technische Probleme hier besonders sichtbar: Wenn ein Event nicht auslöst oder Belohnungen falsch berechnet werden, fühlt sich das schnell nach verschwendeter Zeit an.

Welche Bugs und Exploits sorgten konkret für Ärger? Rund um die neuen Systeme tauchten zahlreiche Fehler auf, die Blizzard nun Stück für Stück ausbügeln muss. Zu den auffälligsten Problemen gehörten:

Jäger konnten in Decor Duels Track Humanoids nutzen und damit das Finden von Versteckten stark vereinfachen.

In Decor Duels wurden Versteckte, die besonders gut verborgen waren, teils als AFK markiert und bekamen keine Belohnungen.

Spielerhousing brach komplett weg und wurde fast 24 Stunden lang deaktiviert. Nach der Rückkehr berichteten viele, dass Häuser und Dekoration verschoben waren und Designs dadurch ruiniert wurden.

Bei Void Incursions verschwanden Fortschrittsbalken, teils startete das gesamte Event auf bestimmten Phasenebenen gar nicht.

Die Voidforge gab doppelte Items aus, außerdem gewährte der erste Vault-Kauf nicht die korrekte Menge an Währung.

In Ritual Sites und Decor Duels fielen Grammatikfehler und Tippfehler auf.

Diskussion um Release-Takt und Qualitätskontrolle

Warum steht der Patch-Zyklus von World of Warcraft erneut in der Kritik? Patch 12.0.5 ist nicht der erste Release, der bei Fans das Gefühl auslöst, zu früh live gegangen zu sein. Besonders Patch 11.1.5 im Mai 2025 gilt vielen als Negativbeispiel und führte damals bereits zu einer ähnlichen Entschuldigung mit dem Versprechen, es künftig besser zu machen.

Wie schnell erscheinen neue WoW-Updates aktuell? Seit Dragonflight erscheinen Updates häufig im Abstand von rund acht Wochen, und der Rhythmus der Erweiterungen hat sich auf etwa anderthalb Jahre verkürzt statt wie früher eher zwei Jahre. Blizzard hatte zwar betont, dass ein schnellerer Takt nicht zulasten der Qualität gehen müsse, doch in der Community wird Patch 11.1.5 und jetzt 12.0.5 genau als Gegenargument angeführt. Ob Blizzard die Schlagzahl halten kann, ohne solche Rückschläge zu riskieren, dürfte sich in den nächsten Content-Patches zeigen.

Wie habt ihr Patch 12.0.5 erlebt: waren die Probleme für euch nur lästig oder hat es euch Inhalte komplett verhagelt? Schreibt eure Erfahrungen und Meinung gern in die Kommentare.